Astăzi o știi probabil datorită vocii ei inconfundabile și a hitului internațional „Foolish Games”. Dar în spatele zâmbetului senin al lui Jewel se ascunde o poveste de supraviețuire care te lasă pur și simplu fără cuvinte.

Cifrele și faima nu spun niciodată totul.

Un diagnostic ignorat si o lupta la limita

Jewel Kilcher (cunoscută publicului larg doar sub numele de scenă) a ajuns acum la vârsta de 51 de ani și a decis să rupă tăcerea despre o perioadă extrem de întunecată din tinerețea ei. Totul a pornit de la o vulnerabilitate pe care multe femei o înțeleg prea bine: lipsa banilor și a unei plase de siguranță.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Adevarul dureros din spatele celei mai spectaculoase rochii

„Aproape am murit în parcarea unei camere de gardă pentru că nu m-au primit deoarece nu aveam asigurare”, a mărturisit artista cu o sinceritate debordantă. Te-ai gândit vreodată cum e să ajungi la urgențe într-un spital de stat din România fără asigurare medicală sau bani în buzunar, rugându-te ca un medic să se uite la tine înainte să fie prea târziu? Frica pe care o simți atunci când sistemul te respinge este universală, fie că ești în America sau la noi acasă.

Dar salvarea a venit dintr-un gest de umanitate pură. „Din fericire, un medic m-a văzut când am fost refuzată și a ieșit, a bătut la geamul meu și mi-a dat antibiotice și cartea lui de vizită. Și mi-a salvat viața; s-a dovedit că aveam septicemie.”

Artista a descris acea experiență la limita morții într-un mod profund: „Aceasta a fost pur și simplu cea mai transformatoare perioadă din viața mea”.

Recomandari Surpriza uriasa in familia lui Kate Middleton. Adevarul dureros ascuns de fratele printesei

Pretul refuzului si caderea in abis

Traumele ei au început mult mai devreme, după ce mama sa a plecat când ea avea doar 8 ani, iar tatăl ei a devenit abuziv. Și totuși, greul abia urma, pe baza datelor furnizate de Hellomagazine într-un material recent despre viața vedetei.

Să fim serioase, independența financiară este o luptă continuă. Pentru Jewel, această luptă a însemnat la un moment dat să locuiască într-o dubiță. „Plăteam chiria pentru un apartament de la o lună la alta; ultimii 5 dolari erau de obicei plătiți în monede pentru că nu îmi ajungeau banii”, a explicat ea. „Eram hostess la un restaurant, așa că mâncam doar resturi de mâncare și luam hârtie igienică din băi pentru apartamentul meu. Nu cumpăram alimente. Pasta de dinți era cam singurul lucru pe care îl cumpăram, pentru că totul mergea pe chirie.”

Numai că situația a degenerat rapid din cauza hărțuirii la locul de muncă. „Apoi am avut un șef care mi-a propus să facem sex, iar când l-am refuzat, nu a vrut să-mi dea salariul. Nu am putut plăti chiria pe luna respectivă și am fost dată afară.”

Recomandari Adevarul dureros despre ranile din copilarie. Greseala care a facut o mama celebra sa planga

La prima vedere, tânăra a încercat să rămână optimistă. „Nu m-am gândit că era o problemă atât de mare. Adică, eram devastată și umilită, dar în același timp m-am gândit: voi locui în mașină, îmi voi găsi alt loc de muncă, voi strânge bani câteva luni și mă voi pune din nou pe picioare.”

Dar pur și simplu nu s-a întâmplat asta.

„Mă îmbolnăveam mereu, lipseam de la muncă și nu puteam păstra un job din cauza asta. Apoi mașina în care locuiam a fost furată, iar să nu ai o adresă pe care să o treci într-o cerere de angajare este o mare problemă. A fost cu adevărat înfricoșător.”

Cum sa iti gestionezi mintea cand pierzi totul

Iar impactul emoțional a fost devastator. Sănătatea ei mintală a avut grav de suferit în acea perioadă de vulnerabilitate extremă.

„Am fost fără adăpost timp de un an când aveam 18 ani, absolut îngrozită, având atacuri de panică, furând din magazine”, a recunoscut cântăreața. „[Erau] zile în care credeam că pur și simplu voi leșina. Chiar am leșinat din cauza atacurilor de panică, de fapt. Dar am continuat să mă ridic.”

Pentru a face față, Jewel a apelat la tehnici de vizualizare care au ajutat-o să își recapete controlul. „Anxietatea mea, anxietatea mea uriașă, atacurile mele de panică, pentru mine, când vedeam copaci într-o furtună, crengile nu se închideau în jurul furtunii și nu se agățau de vânt… Așa am simțit în legătură cu gândurile și sentimentele mele. Nu fiecare gând și sentiment este un fapt. Doar pentru că se întâmplă în creierul meu nu înseamnă că este adevărul.”

„Să învăț să le las să treacă la fel ca vremea a fost o abilitate care mi-a prins cu adevărat bine”, a adăugat ea.

Până la urmă, povestea ei a luat o turnură fericită. A fost descoperită, a semnat cu celebra casă de discuri Atlantic Records și a devenit un star internațional, demonstrând că puterea de a te ridica din propria cenușă este, poate, cel mai frumos cântec pe care îl poți lăsa lumii.