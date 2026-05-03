Prezentatoarea britanică Davina McCall a luptat cu lacrimile în timp ce a povestit un episod aparent banal din viața ei de mamă, care a scos la iveală amintiri extrem de dureroase. Invitată în cadrul podcastului „Your Mind, Your Rules” găzduit de Marisa Peer, vedeta a detaliat relația complicată pe care a avut-o cu propria mamă și modul în care o greșeală de parenting a declanșat o adevărată furtună emoțională.

O intarziere banala si un atac de panica

Te-ai întrebat vreodată de ce reacționezi exagerat în anumite situații cu copilul tău? Ei bine, nu ești singura. Davina a povestit cum a suferit un atac de panică sever atunci când a întârziat o oră să o ia pe fiica ei, Tilly (acum în vârstă de 22 de ani), de la grădiniță. Ajunsă acolo cu sufletul la gură, a aflat că fetița fusese deja luată acasă de părintele unui prieten.

„M-am așezat în mașină și am început să plâng și nu puteam conduce, nu puteam vedea. A trebuit pur și simplu să mă descarc.”

Numai că reacția ei nu era deloc despre întârzierea în sine. Era vorba despre o rană mult mai adâncă, una care sângera din nou.

Umbrele trecutului si trauma abandonului

Să fim serioși, oricărei mame i se poate întâmpla să întârzie în trafic sau să încurce programul. Dar pentru Davina, acel moment a însemnat o întoarcere bruscă în propria copilărie, așa cum se arată într-un interviu emoționant publicat recent de Independent. Prezentatoarea a mărturisit că mama ei a plecat la un moment dat într-o vacanță de două săptămâni la schi în Franța și nu s-a mai întors niciodată.

Iar această realitate cruntă a marcat-o pe viață.

Pusă în fața situației de a-și fi lăsat copilul să aștepte la grădiniță, vedeta a făcut imediat o conexiune dureroasă cu propriul ei trecut. „Am simțit că așa mă simțeam și eu cu propria mea mamă.”

Vindecarea si eliberarea de frici

Până la urmă, copiii noștri sunt adesea oglinzile în care ne vedem propriile vulnerabilități. psihoterapeuta Marisa Peer a explicat perfect dinamica acestui episod tulburător, oferindu-i Davinei o perspectivă vindecătoare asupra incidentului de la grădiniță.

„Ea era bine pentru că nu era tu, nu fusese abandonată de mama ei, dar tu ai simțit asta pentru că tu o simțiseși.”

Și exact aici stă cheia întregii povești. Fetița ei era în siguranță, se juca liniștită acasă la un coleg, complet inconștientă de drama care se derula în mașina mamei sale. Astăzi, Tilly este o tânără de 22 de ani care își construiește propriul drum, dovedind că o întârziere de o oră la grădiniță nu a fost nici pe departe tragedia pe care o dictau traumele din trecut.