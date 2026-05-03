Te-ai trezit vreodată că postezi o fotografie în care te simți pur și simplu bine în pielea ta, doar ca să primești un comentariu care îți strică toată ziua? Pe bune, se întâmplă mai des decât am vrea să recunoaștem. Exact prin acest carusel emoțional trece acum Amanda Owen, vedeta în vârstă de 51 de ani din seria „Our Yorkshire Farm”. Femeia a vrut doar să împărtășească un crâmpei din viața ei, dar internetul a avut alte planuri.

Totul a pornit de la un clip video aparent inofensiv postat în weekend. Îmbrăcată într-o bustieră, potrivită pentru vremea blândă de primăvară, fermiera a răspuns la cea mai frecventă întrebare legată de rutina ei zilnică în plin sezon de fătare a oilor. Numai că atenția urmăritorilor nu s-a îndreptat spre munca ei titanică.

Valul de critici și scutul comunității

Secțiunea de comentarii a fost rapid inundată de mesaje în care oamenii își exprimau așa-zisa „îngrijorare” față de aspectul ei fizic considerat prea slab. Dar fanii ei adevărați nu au stat pe margine. Comunitatea a reacționat imediat, condamnând acest body shaming absolut gratuit.

„Comentariile de aici sunt șocante. De ce urmărești un fermier pentru a comenta despre aspectul său”, a scris o persoană revoltată. Altcineva a pus punctul pe i cu o observație extrem de tăioasă: „Această femeie uimitoare și familia ei sunt «la sală» aproape în fiecare oră din zi, cu toate astea aceste comentarii sunt dezgustătoare. Să vă fie rușine tuturor.”

Și valul de susținere nu s-a oprit aici.

„Nu este ok să faceți body shaming, vă rog să vă opriți”, a cerut un alt urmăritor, în timp ce un fan a implorat pur și simplu: „lăsați femeia minunată în pace”. O altă persoană a sancționat dur comportamentul agresorilor digitali: „Sunt unii oameni foarte, foarte ciudați aici care clar nu pot judeca ce este un lucru acceptabil de spus”. Iar cineva a readus în discuție o regulă de bun simț pe care mulți au uitat-o: „Ce s-a întâmplat cu dacă nu ai nimic frumos de spus, nu spune nimic?”

Umbrele din spatele unui zâmbet puternic

Așa cum reiese dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, realitatea vedetei este mult mai complexă decât o simplă poză pe Instagram. Amanda s-a despărțit în 2022 de soțul ei, Clive Owen, după o căsnicie de 22 de ani. Această ruptură a venit la pachet cu episoade severe de anxietate, depresie și o tulburare de alimentație.

„Am fost numită, printre altele, un sac de oase. Încă sunt atacată online”, mărturisea Amanda pentru Daily Mail despre comentariile legate de pierderea ei în greutate.

Iar dilema judecății publice nu este doar o problemă a vedetelor din Marea Britanie. Când o femeie este analizată la milimetru pe internet, efectul se simte peste tot, inclusiv la noi. Gândește-te doar de câte ori ai văzut românce pe Facebook sau Instagram criticate acid pentru că au slăbit prea mult după naștere sau pentru că nu arată conform unor standarde absurde. Este o presiune uriașă pe care femeile din România o resimt zilnic, o cultură a perfecțiunii toxice care ne face de multe ori să ne ascundem vulnerabilitățile.

Cât despre presiunea faimei, fermiera a oferit o perspectivă cutremurătoare (și știm cu toate cât de greu e să recunoști asta cu voce tare): „Îmi amintesc că stăteam în țarcurile oilor pe întuneric, pur și simplu ascunzându-mă. Este prețul pe care îl plătești pentru că îți trăiești viața în aer liber, pentru că ești observat. E ca și cum ai avea parte de o autopsie înainte să fii mort.”

Curajul de a fi o mamă imperfectă

Dincolo de criticile legate de corp, femeia care crește nouă copii se confruntă constant și cu judecăți legate de stilul ei de parenting. Hai să fim serioși, cine nu dă greș uneori ca mamă?

Ea însăși a recunoscut cu o sinceritate dezarmantă pentru publicația HELLO! în luna septembrie a anului trecut: „Am momentele mele de incompetență absolută, știi, primesc scrisorile acasă, fără echipament de sport, pantofi greșiți, nu am completat formularul, i-am trimis cu apă din iaz la ei. Da, da, și toate celelalte.”

Dar secretul supraviețuirii ei stă într-o schimbare de mentalitate pe care ar trebui să o împrumutăm și noi.

„Cred că trebuie să ajungi într-un punct în care trebuie să te evaluezi și să spui: «Sunt fericită cu cine sunt? Sunt fericită cu modul în care sunt copiii mei?», și apoi după aceea, fă-ți treaba. [Părerile] nu sunt de fapt nimic ieșit din comun. E doar că acum părem să fim mult mai zgomotoși în legătură cu orice”, a explicat ea.

Amanda își continuă munca dură pe câmpurile din North Yorkshire, gestionând viața rurală alături de cei nouă copii ai săi, în timp ce notificările telefonului curg cu păreri nesolicitate de la oameni care nu au muls o oaie în viața lor.