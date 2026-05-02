Fotografiile recente apărute pe rețeaua X cu actrița Ariel Winter, în vârstă de 28 de ani, au stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. Vedeta din celebrul serial Modern Family a fost surprinsă într-o sesiune de yoga chiar pe plajă, iar imaginile readuc în discuție un subiect extrem de sensibil pentru multe femei. Este vorba despre transformarea ei fizică radicală și pierderea celor 30 de kilograme în anul 2019.

Amintiri de pe plajă și forme voluptuoase

Dacă ai urmărit cu sufletul la gură serialul de comedie de pe ABC care s-a încheiat oficial în aprilie 2020, o știi pe simpatica și inteligenta Alex Dunphy. Zilele trecute, fanii nostalgici au scos la lumină niște cadre mai vechi din 2016, când Ariel a zburat tocmai în Bahamas pentru o binemeritată vacanță la malul mării, alături de mai mulți membri din distribuția Modern Family.

Cifrele și aprecierile au explodat pur și simplu pe internet.

Îmbrăcată într-un costum de baie alb din satin, cu detalii din lanț auriu, actrița și-a etalat silueta cu forme în timp ce făcea câteva mișcări de stretching și yoga sub soarele tropical. Cu părul vopsit roșcat și lăsat liber pe spate, Ariel a demonstrat că se simțea excelent în pielea ei. Cu un top decoltat și un slip cu talie joasă tip tanga, ea s-a lăsat fotografiată stând pe un picior, cu celălalt îndoit la nivelul genunchiului, într-o ipostază demnă de o adevărată yoghină.

Unul dintre fani a numit-o direct „ireală.”

Și chiar nu e de mirare că imaginile au devenit virale din nou. Un alt utilizator a remarcat imediat fizicul ei „thick” (cu forme pline), apreciind acea siluetă pre-pandemie și complimentând-o pentru atitudinea extrem de relaxată. Până la urmă, frumusețea vine în toate formele și mărimile posibile, nu-i așa?

Lupta cu kilogramele și comentariile răutăcioase

Dar lucrurile nu au fost mereu roz pentru tânăra actriță de la Hollywood. De-a lungul timpului, Ariel a ajuns la o fizionomie mult mai subțire, după ce a slăbit serios, iar acest lucru a atras un cu totul alt gen de atenție publică.

Iar aici intervine partea mai puțin plăcută a celebrității. După ce a dat jos cele 30 de kilograme raportate, vedeta a fost hărțuită online constant pentru pierderea în greutate. Ba chiar a fost nevoită să le dea replica trollilor de pe internet care susțineau, absolut gratuit și răutăcios, că noul ei corp se datorează exclusiv consumului de droguri. Într-un articol publicat recent de Theblast, se arată că schimbarea ei a venit, de fapt, dintr-o ajustare absolut necesară a tratamentului cu antidepresive pe care îl urma.

Să fim serioși, câte dintre noi nu s-au confruntat măcar o dată cu fluctuații supărătoare de greutate din cauza stresului zilnic sau a diverselor tratamente medicale? În România, mii de femei care urmează tratamente hormonale sau pentru anxietate se lovesc de aceeași problemă a metabolismului blocat. Când mergi la farmacie în București sau Cluj după o rețetă nouă, corpul tău poate reacționa imprevizibil, iar judecățile celor din jur (mai ales pe rețelele sociale) nu te ajută absolut deloc în acest proces delicat de vindecare.

Adevărul despre schimbarea ei fizică

Actrița a decis pana la urma să pună capăt speculațiilor dureroase și a vorbit extrem de deschis despre procesul ei de transformare.

„Nu a avut nicio legătură cu greutatea… am reușit să găsesc o combinație excelentă de medicamente care funcționează pentru mine”, a explicat Ariel fanilor ei. Ea a completat apoi cu o sinceritate dezarmantă: „[Aceasta] m-a făcut să dau jos toată greutatea pe care nu o puteam pierde înainte, pur și simplu redându-mi metabolismul.”

Numai că viața merge înainte, iar Ariel pare mai fericită și mai împăcată cu sine ca niciodată. Într-un selfie postat pe Instagram în decembrie 2025, vedeta s-a fotografiat într-un salon de înfrumusețare, purtând o bluză transparentă cu buline și blugi negri mulați care îi puneau în valoare talia subțire. Mesajul ei a fost scurt, dar plin de recunoștință: „Tim și Tab m-au făcut să mă simt foarte drăguță.” Postarea a strâns rapid peste 50.000 de aprecieri, primind o inimioară inclusiv de la fosta ei colegă de platou, superba Sofia Vergara.

Într-o altă imagine recentă distribuită în mediul online, actrița a apărut complet relaxată, purtând o cămașă de blugi largă și descheiată, lăsând la vedere părul ei superb cu șuvițe proaspăt făcute. Dincolo de comentariile negative trecute sau de presiunea constantă de a arăta într-un anumit fel impus de societate, povestea lui Ariel ne reamintește tuturor că sănătatea mintală și fizică merg mereu mână în mână.