Rihanna ne demonstrează din nou de ce este o forță absolută în muzică și modă, dar și un model de putere feminină. La 38 de ani, superstarul a lansat o nouă campanie incendiară pentru linia ei Savage x Fenty, pozând în lenjerie intimă transparentă la scurt timp după un incident terifiant petrecut la conacul ei din Beverly Hills.

O atitudine care inspira

Te-ai gândit vreodată cum reușesc unele femei să rămână atât de puternice când viața lor personală este complet dată peste cap? Vedeta în vârstă de 38 de ani și-a etalat încrederea caracteristică într-o nouă ședință foto izbitoare. Ea a modelat o serie de ținute din lenjerie intimă transparentă care i-au scos perfect în evidență silueta tip clepsidră. Oricine o urmărește știe că ea nu se sfiește niciodată să își asume corpul, cu toate transformările prin care a trecut.

Dar hai să vedem exact cum a strălucit artista de data aceasta. Într-o imagine de excepție, Rihanna a pozat purtând un sutien roz delicat împodobit cu un motiv jucăuș cu cireșe. A asortat această piesă cu o pereche de pantaloni de pijama din material cu carouri gingham, creând un mix de stilizare senzuală și absolut lipsită de efort.

Recomandari Ioana Maria Moldovan, nostalgica de sarbatori! Marturisiri neasteptate facute de vedeta: ”Mi-e dor sa merg la colindat cu toti copiii de pe scara”

Și ca să ducă totul la nivelul următor, a accesorizat ansamblul relaxat cu pantofi stiletto roz cu șireturi și coliere aurii suprapuse. Această combinație a adăugat o notă de farmec unui decor altfel foarte degajat. Fanii au fost complet cuceriți, mai ales că vedeta a adăugat o descriere simplă și directă postării ei de pe rețelele sociale: „savage summer: activated”.

Umbrele din spatele succesului

Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate, dincolo de luminile reflectoarelor și de sclipiciul campaniilor publicitare. Această atitudine aparent lipsită de griji și plină de control contrastează puternic cu un fundal mult mai tulburător din viața ei personală din ultimele săptămâni. Zâmbetul ei ascunde o traumă proaspătă petrecută la reședința din Beverly Hills pe care o împarte cu partenerul ei, A$AP Rocky, și cei trei copii ai lor.

Conform detaliilor apărute public, așa cum relatează Hellomagazine într-o cronică recentă, a avut loc un incident grav cu focuri de armă la conacul vedetei. Totul s-a întâmplat exact pe 8 martie, chiar în timp ce cântăreața se afla înăuntru.

Recomandari Salma Hayek a pozat SUPER-SEXY la 50 de ani! Imagini INCENDIARE cu vedeta

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Poliția și autoritățile au declarat clar că situația ar fi putut fi mult mai gravă. Suspectul principal, descrisă drept o femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestată ulterior. Aceasta se confruntă acum cu multiple acuzații în legătură cu incidentul, iar instanța i-a ordonat să stea departe de cuplu și să predea orice arme de foc dacă este eliberată pe cauțiune. Să fim serioase, pe bune acum, cine nu ar fi complet dărâmat după ce spațiul intim îi este invadat într-un mod atât de violent?

Refugiul de milioane de dolari

Cifrele tranzacțiilor ei imobiliare ne arată cât de mult prețuiește artista intimitatea și confortul familiei sale. În 2021, Rihanna a scos din buzunar sume uriașe pentru două conace învecinate din Beverly Hills. Prima casă a costat-o nu mai puțin de 13,8 milioane de dolari, iar a doua a ajuns la suma de 10 milioane de dolari.

Recomandari Ce se intampla cand ai 14 domnisoare de onoare la nunta. Secretul pentru rochii perfecte

Proprietatea unde s-a petrecut atacul (construită în anii 1930) este cu adevărat spectaculoasă. Aceasta se întinde pe un teren uriaș de 21.958 de metri pătrați. Are cinci dormitoare spațioase și șapte băi, fiind situată pe o stradă înfundată la munte, extrem de retrasă și plină de verdeață. Faptul că atacatoarea a reușit să ajungă într-o zonă atât de exclusivistă face ca întregul episod să fie și mai șocant pentru tânăra mamă, care probabil credea că acolo este complet protejată de pericolele lumii exterioare.

O afacere de succes si o mama dedicata

Iar puterea ei de a merge mai departe ne dă o lecție valoroasă despre reziliență și capacitatea de a ne vindeca. În ciuda acestui episod înfricoșător, mama a trei copii a continuat să se concentreze pe imperiul ei de afaceri în plină expansiune și pe nevoile familiei ei.

De la lansarea Savage x Fenty, ea a transformat brandul într-un succes global uriaș. Hainele ei sunt celebre pretutindeni pentru mărimile incluzive și designurile îndrăznețe, orientate ferm spre modă. Implicarea ei directă a reprezentat mereu cheia atracției brandului, artista alegând adesea să modeleze ea însăși piesele noilor colecții. Prin asta, ea transmite tuturor femeilor mesajul că frumusețea nu are o singură formă sau vârstă.

Această ultimă campanie semnalează o întoarcere fermă la afaceri ca de obicei. Vedeta demonstrează lumii întregi că rămâne încrezătoare, creativă și stăpână pe situație, chiar și atunci când navighează prin provocări uriașe în spatele scenei.