Te pregătești de nuntă și simți că o iei razna încercând să împaci gusturile tuturor prietenelor tale? Nu ești singura. O mireasă a reușit performanța incredibilă de a coordona 14 domnișoare de onoare și un cavaler, alegând 19 rochii complet diferite, dar perfect asortate vizual.

Regula de aur pentru o nunta reusita

Dacă ai văzut filmul „27 Dresses” măcar o dată, probabil ai reținut esențialul. După cum mărturisește chiar protagonista poveștii noastre, lecțiile sunt clare: „oamenii vor iubi întotdeauna să cânte la beție «Benny and the Jets», și nu-ți îmbrăca domnișoarele de onoare într-o rochie pe care o urăsc.”

Să fim serioase, fetelor. Nimeni nu vrea să arate ca o prăjitură roz cu volane dacă stilul ei de zi cu zi este mai degrabă minimalist.

Iar când ai o petrecere nupțială formată din 14 domnișoare și un cavaler de onoare, lucrurile se complică enorm. Fratele miresei, Garrett, a rezolvat problema rapid purtând propriul smoking la acest eveniment black tie. Fetele, în schimb, aveau nevoie de o cu totul altă abordare.

Provocarea inaltimilor si a stilurilor diferite

Gândește-te doar la diferențele fizice cu care trebuie să lucrezi. Grupul avea înălțimi cuprinse între 5’3” și 5’11” (adică de la minione până la fete de statură înaltă), forme ale corpului complet diferite și chiar sarcini în evoluție.

Așa cum povestește autoarea într-un material publicat recent de Vogue, ideea de a le forța pe toate să poarte o ținută identică a ieșit din discuție din prima clipă.

Și la noi în România lucrurile încep să se schimbe vizibil în acest domeniu. Dacă acum câțiva ani vedeai la toate nunțile din București sau Cluj aceleași rochii de satin identice, cumpărate la set, acum miresele moderne preferă o estetică mix-and-match. E mult mai natural să le lași pe fete să își aleagă croieli care le avantajează, păstrând doar o tematică cromatică. În acest caz, decizia a fost simplă: nuanțe de verde.

Numai că libertatea totală vine cu riscuri uriașe. Dacă le lași să cumpere ce vor, s-ar putea ca pozele finale să arate haotic, iar aprobarea fiecărei rochii în parte pe WhatsApp se transformă rapid într-un coșmar logistic.

Solutia salvatoare gasita la sediul URBN

Norocul a venit în timpul unei cine de presă, când Hafsa Mulla, liderul de PR și comunicare de la Anthropologie Weddings, a adus în discuție opțiunile brandului. Mireasa a primit o invitație directă în Philadelphia, la sediul masiv URBN, pentru a vedea colecția de toamnă.

După o călătorie rapidă cu trenul Acela, a ajuns într-o cameră plină ochi cu rochii verzi.

Pe bune, cât de tare e să ai propriul tău showroom privat pentru nunta ta?

Acolo a putut să atingă materialele și să vadă cum arată împreună siluete body-skimming, linii în A sau materiale fluide. Pana la urma a selectat 19 rochii diferite ca opțiuni pentru grupul ei. Piesele proveneau din linia lor BHLDN, dar și de la designeri precum L’Idée, De La Vali sau V. Chapman. Unele erau clasice, altele sexy sau ceva mai îndrăznețe.

Peripetii cu pachete furate si rochii de maternitate

Dar stai puțin, că greul abia acum începea.

Logistica împărțirii acestor opțiuni a necesitat crearea unei prezentări virtuale pe care fetele să o poată răsfoi. Domnișoarele de onoare principale au avut prima alegere. Apoi, restul fetelor și-au ales preferatele, având posibilitatea de a face comenzi speciale pentru culori și lungimi exacte.

Cum era de așteptat, au apărut și mici drame pe parcurs. Au existat rochii care nu s-au potrivit din prima la proporții și au necesitat schimburi. O sarcină foarte entuziasmantă a cerut o rochie cu mai mult stretch. Ba chiar a existat un pachet furat care a dus la o comandă de urgență pe ultima sută de metri a unui nou stil.

Până la urmă, absolut toate cele 14 prietene au purtat o rochie pe care o adorau și pe care au declarat că o vor îmbrăca din nou. Efortul de a coordona stiluri diferite îți transformă prietenele într-o armată super elegantă, gata să danseze fericite până dimineața.