Te-ai trezit vreodată mai obosită decât te-ai culcat? Știm toate acel sentiment de epuizare matinală care îți dă peste cap toată ziua.

Un somn bun depinde enorm de suprafața pe care te așezi seară de seară. Astăzi analizăm exact acest aspect intim al vieții noastre, trecând prin patru modele hibrid de la brandul Emma (Original, Original Pro, Original Elite și Original Lite). Toate combină arcurile cu spuma, vin cu o perioadă de probă de 200 de nopți și o garanție standard de 10 ani.

Iar problema calității somnului nu ține de granițe. Și la noi în România, unde ritmul de viață a devenit infernal și stresul e la cote maxime, să investești într-un pat bun pare adesea un moft, deși e o necesitate absolută pentru echilibrul tău. Într-o analiză publicată recent de Independent, aflăm exact cum se comportă aceste modele după o lună de teste reale la domiciliu. Produsele ajung la tine pliate, rulate și ambalate într-o cutie, fiind gata de dormit pe ele în aceeași zi.

Modelul suprem care promite minuni

Dintre toate variantele, Emma Original Elite s-a dovedit a fi cea mai performantă alegere. Costă 999 de lire sterline, ascunde șapte straturi de materiale premium și are o grosime generoasă de 27 de centimetri.

Nivelul de fermitate este moale-mediu.

„Ca persoană care doarme pe o parte, am constatat că articulațiile mele se simțeau eliberate de presiune și corpul meu era confortabil în fiecare noapte în timp ce testam salteaua”, notează recenzia. Să fim serioși, cine nu își dorește senzația asta de relaxare totală? Marginile oferă un suport excelent și nu se lasă când pui greutate pe ele. Nici mișcările partenerului nu te vor mai trezi din visare. „Nu am simțit când soțul meu își schimba poziția de dormit pe parcursul nopții, ceea ce o face o recomandare ușoară pentru cupluri.”

Și temperatura corpului rămâne perfectă până dimineața. „În timp ce nu sunt o persoană căreia îi este cald când doarme, elite a trecut testul meu de respirabilitate a saltelei cu brio.”

Varianta prietenoasa cu portofelul

Trecem la polul opus cu Emma Original Lite. Prețul pentru un pat dublu este de doar 289 lire sterline.

Are patru straturi de spumă și arcuri, având cea mai mică grosime din gamă, de 22 de centimetri. Izolarea mișcării este pur și simplu excelentă pentru acest buget. „Nu am observat când soțul meu și-a schimbat poziția de dormit și nu a existat nicio scufundare în mijlocul patului când m-am așezat dimineața să mă bucur de o băutură caldă.”

Numai că lucrurile stau puțin diferit la capitolul confort dacă nu obișnuiești să dormi pe spate. Deși e vândută oficial ca având o tensiune mediu-fermă, suprafața este destul de tare. „Ca persoană care doarme pe o parte, am constatat că saltelei îi lipsea confortul și sprijinul pe care mi le doream.”

Pentru iubitoarele de paturi moi

Modelul Emma Original costă 469 lire sterline și are o grosime de 25 de centimetri.

Efectiv, este cea mai vândută variantă a brandului.

Dar aici intervine o mică problemă legată de suportul coloanei. „De fapt, am găsit-o prea moale când stăteam întinsă pe spate și nu m-am simțit susținută când stăteam în șezut în pat.” Dacă îți place senzația de scufundare și vrei să te simți îmbrățișată de pat, e perfectă pentru tine. Pe bune, e ideală pentru persoanele mai ușoare sau care preferă să doarmă pe burtă. Trebuie doar să știi că transferul de mișcare se simte, deci vei realiza rapid când partenerul se întoarce de pe o parte pe alta.

Ultima pe listă, Emma Original Pro, vine cu un preț de 799 lire sterline pentru varianta dublă. Include șase straturi la o grosime de 27 de centimetri (designul conține o spumă specială infuzată cu grafit pentru reglaj termic).

„Acestea fiind spuse, această saltea a fost confortabilă pentru dormit în toate pozițiile, pe burtă, pe spate și pe o parte, fără scufundare în mijloc și doar cu o scufundare marginală atunci când stăteam pe marginea patului.”

Pentru a ajunge la aceste informații detaliate, testarea a inclus simulări atipice de-a lungul întregii luni. Evaluatoarea a dormit intenționat chiar pe marginea extremă a patului pentru a vedea dacă riscă să cadă și s-a ridicat brusc în picioare pentru a măsura exact gradul de scufundare resimțit de persoana rămasă sub pilotă.