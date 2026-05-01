Să fim sincere, discuțiile despre digestie și mersul la toaletă nu sunt exact subiectele noastre preferate la o cafea cu fetele. Iar acest tabu ne face de multe ori să ignorăm semnale clare pe care corpul ni le transmite, amânând vizite medicale care ar putea face o diferență uriașă.

Semnele care cer o vizita urgenta la medic

Cifrele vorbesc de la sine.

Cancerul intestinal rămâne o afecțiune extrem de comună, dar din pudoare sau neștiință, înțelegerea publicului privind simptomele și procedurile de screening rămâne adesea în urmă. Mr. Jeremy Clark, chirurg generalist consultant specializat în boli colorectale la Nuffield Health din Brighton, a detaliat cele cinci semnale de alarmă pe care nu ai voie să le treci cu vederea.

Recomandari Epidemie de gripa in Romania! Avertismentul transmis de specialisti este alarmat! Semnele care te trimit urgent la medic

Primul pe listă? Sângele în scaun. „Să elimini sânge când mergi la toaletă este un aspect îngrijorător pe care ar trebui să-l semnalezi medicului tău de familie”, explică specialistul.

Și aici lucrurile devin interesante, pentru că nuanța contează enorm. „Dacă sângerezi de la începutul colonului, sângele trebuie să călătorească trei sau patru picioare înainte de a ieși cu materiile fecale, așa că va deveni negru foarte închis. Dar dacă sângerezi din ceva mai jos în intestin, mai aproape de posterior, va ieși roșu aprins”, detaliază el.

„Dacă vezi sânge în scaun, în special sânge de culoare mai închisă sau sânge care este efectiv amestecat cu scaunul, chiar și o singură dată și este vizibil, acest lucru ar trebui raportat imediat medicului tău. Nu aștepta ca asta să se tot repete.”

Recomandari Avertisment pentru romani. Cele 5 greseli zilnice care cresc riscul de dementa

Dar stai puțin, ce facem cu hemoroizii pe care multe femei îi au după o sarcină? „Dacă vezi puțin sânge roșu aprins pe hârtia igienică după ce ai mers la toaletă și știi că ai hemoroizi, atunci nu este atât de îngrijorător. Totuși, dacă continuă mai mult de o săptămână, atunci acest lucru ar trebui raportat medicului tău dacă nu a fost investigat niciodată înainte.”

A doua schimbare majoră ține de ritmul tău zilnic. „Dacă intestinele tale trec de la a funcționa o dată pe zi ca un ceasornic, și apoi brusc mergi de două sau trei ori pe zi și scaunele sunt puțin mai moi, acesta este un lucru care trebuie investigat”, avertizează Clark.

El adaugă o nuanță importantă: „A deveni mai constipat nu este un factor de risc atât de mare, dar dacă este o schimbare bruscă și nu revine la normal, și asta trebuie investigat.”

Recomandari Avertisment pentru milioane de romani. Ce se intampla cand apesi pe butonul de accept

Totuși, să nu ne panicăm la orice mică dereglare alimentară. „Dacă intestinele tale îți fac probleme doar o zi sau două și apoi se liniștesc, nu ar trebui să fie nimic îngrijorător. Dar dacă ai o schimbare persistentă care durează câteva săptămâni, atunci asta ar trebui raportat.”

Balonarea si durerea au mereu o cauza

Pe lista simptomelor intră și disconfortul fizic direct. „Cancerele intestinale pot provoca dureri abdominale”, spune chirurgul. „Aceasta tinde să fie o caracteristică târzie, dar poate apărea și devreme.”

Iar balonarea constantă, pe care o dăm mereu pe seama stresului sau a mâncării, e și ea pe listă. „Oamenii se simt adesea destul de balonați dacă se întâmplă ceva în neregulă în intestin.”

Al cincilea semn este pierderea inexplicabilă în greutate. „Cancerele intestinale te pot face să pierzi în greutate având un impact asupra modului în care funcționează digestia ta”, notează medicul, pe baza datelor furnizate de Independent într-un material amplu despre prevenție medicală.

Te-ai întrebat vreodată de ce atâția oameni ignoră pur și simplu aceste semne?

„Există o întreagă serie de simptome, dar problema este că toate se suprapun cu alte probleme mai puțin grave, cum ar fi hemoroizii sau sindromul de intestin iritabil (SII), așa că oamenii adesea ignoră sau resping cu ușurință aceste simptome”, recunoaște Clark.

Cum arata screening-ul modern

Aici intervine responsabilitatea față de propriul corp și curajul de a acționa.

„Nu vrem ca oamenii să stea cu simptomele timp de câteva luni, întrebându-se dacă ceva se va schimba înapoi la normal, pentru că, deși cancerele intestinale progresează de obicei lent, uneori pot fi mai agresive”, subliniază expertul. „Ne place ca oamenii să raporteze aceste lucruri devreme, deoarece am prefera să investigăm ceva și să ne dăm seama că nu este nimic, mai degrabă decât să ne uităm la lucruri mai târziu și să nu putem face prea multe.”

Dacă ajungi la medic, procesul e mult mai simplu decât îți imaginezi. „Medicii de familie le vor oferi adesea pacienților un kit FIT (Test Imunochimic Fecal), care vine cu toate instrucțiunile. Practic, un kit de acasă pentru a colecta o mică mostră din fecalele tale, care apoi pleacă la laborator pentru a fi testată.”

Potrivit site-ului NHS, pacienții primesc o scrisoare cu rezultatele în termen de două săptămâni. Mai mult, persoanele cu vârste între 50 și 74 de ani primesc aceste kituri la fiecare doi ani, indiferent de simptome, ca parte a programului național. Această procedură de testare rapidă din fecale se aplică perfect și la noi în România, unde o simplă trimitere de la medicul de familie către un laborator de analize de cartier te poate scuti de luni întregi de incertitudine și frici nefondate.

„Dacă iese pozitiv, asta înseamnă că există sânge în scaunele tale care trebuie investigat”, explică Clark.

Ce urmează apoi? „Vei fi îndrumat către unitatea ta locală pentru a avea o conversație cu echipa despre efectuarea fie a unei colonoscopii, fie a unei scanări CT pentru a verifica și a te asigura că nu este nimic în neregulă în intestinul tău și că [nu există] semne de polipi sau cancer intestinal. Făcând asta, descoperim lucrurile mult mai devreme și devin mult mai tratabile și vindecabile.”

Până la urmă, grija pentru tine înseamnă să te asculți și să ceri ajutor avizat, lăsând jena la ușa cabinetului medical.