Te-ai gândit vreodată că o simplă gustare pe care o ronțăi seara la un serial te-ar putea trimite direct la medic? Când vine vorba de self-care, ne concentrăm adesea pe creme scumpe, meditație sau ore petrecute la sală, dar uităm că echilibrul începe, de fapt, din interior, direct din farfuria noastră. Ei bine, exact asta ne amintește un incident recent, când autoritățile sanitare au decis să intervină ferm. Au scos de la vânzare patru tipuri de arahide de pe rafturile magazinelor Metro. Motivul din spatele acestei decizii este prezența unor toxine periculoase pentru sănătatea ta, toxine care au depășit limitele maxime admise.

Ce produse trebuie să arunci imediat din cămara ta

Hai să vedem concret despre ce este vorba. Nu-i chiar așa o glumă când vorbim despre siguranța alimentară, mai ales că arahidele sunt adesea nelipsite de la serile de film, din pachetele pentru birou sau de la petrecerile cu prietenele tale. Într-o informare publicată recent de Unica, aflăm că reprezentanții Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au identificat prezența de aflatoxine peste limitele admise în anumite loturi comercializate.

Gândește-te de câte ori ai aruncat rapid un pachet de arahide în coș, printre zeci de alte produse, fără să te uiți de două ori la etichetă. E un gest automat pe care îl facem toate. Numai că, uneori, vigilența ne poate salva de la probleme serioase de sănătate. Așa că a venit momentul să iei o pauză, să mergi în bucătărie și să faci un scurt inventar. Produsele vizate, care trebuie evitate cu strictețe, sunt următoarele:

Recomandari Pericolul ascuns din iarba verde. Simptomele bolii Lyme pe care nu trebuie sa le ignori

Fine Life Arahide decojite prejite 2 kg, cod de bare 5948792056308, Lot LA 347/Data expirare:13.11.2026

FINE LIFE Arahide decojite prăjite sărate 150g, Distribuitor: SC DEPAL SRL Cod de bare: 5941232410159 Lot LG 347/Data expirare: 14.11.2026

METRO CHEF Arahide decojite prăjite sărate 1kg, Distribuitor: SC DEPAL SRL Cod de bare: 5948792042493 Lot LA355/Data expirare:14.11.2026

ARO Arahide decojite prăjite și sărate 400G, Distribuitor: SC DEPAL SRL Cod de bare: 5948792032227 Lot LA 357/Data expirare:14.11.2026

Verificarea acestor detalii îți ia doar câteva secunde din timpul tău prețios. Este un exercițiu simplu de grijă față de tine și de familia ta.

Cum procedezi dacă ai deja pungile acasă

Și acum, întrebarea firească: cum procedezi dacă ai deja pungile astea în dulapul din bucătărie? Stai puțin și verifică atent codurile de bare, distribuitorul SC DEPAL SRL și loturile menționate mai sus. Dacă datele de expirare din noiembrie 2026 se potrivesc cu ce ai tu acasă, regula e simplă: nu le desface și, sub nicio formă, nu le mânca. A trasa limite sănătoase înseamnă și a spune „nu” produselor care îți pot face rău, chiar dacă asta înseamnă un drum în plus până la magazin. Nu merită să îți pui sănătatea în pericol pe bune pentru o mână de alune sărate.

Reprezentanții ANSVSA au fost foarte clari în comunicatul lor oficial, explicând exact pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a rezolva situația: „În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, vă rugăm să nu le consumați șisă le returnați în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 30.05.2026,urmând să primiți contravaloarea acestora”.

Recomandari Românii și pericolul uriaș al AI-ului folosit pe ascuns la birou

Inamicul invizibil din farfuria ta

Dar de ce atâta agitație pentru niște alune aparent inofensive? Aflatoxinele sunt substanțe toxice, cancerigene, teratogene produse de anumite ciuperci. Dincolo de denumirile științifice care ne intimidează, trebuie să știi că acestea se găsesc pe anumite cereale (porumb, arahide, semințe de bumbac s.a), care sunt cultivate și depozitate în condiții insalubre. Este un memento dur că sursa hranei noastre contează enorm și că trebuie să fim mereu atente la mediul din care provin alimentele noastre.

Lucrurile sunt chiar serioase.

Iar problema nu se oprește doar la plantele cultivate necorespunzător. Aflatoxina poate aparea și în produsele de origine animală (preparate din carne, ouă, brânzeturi fermentate), datorită consumului de către animale a furajelor contaminate. Corpul tău este templul tău, iar ficatul este unul dintre cele mai muncitoare organe, filtrând absolut tot ce consumi zi de zi. Potrivit datelor furnizate de platforma medicală Sfatulmedicului.ro, aflatoxinele produc asupra organismului toxicitate acută, cronică și creste riscul de cancer. Motivul principal (un detaliu anatomic esențial pentru funcționarea corpului tău) este că ficatul este primul sediu de acumulare a celor mai multe toxine. Cea mai frecventă forma de cancer asociată cu expunerea la aflatoxine este cancerul hepatic.