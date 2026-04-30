Știm, vremea caldă te cheamă afară, la plimbări, la iarbă verde și la relaxare în natură. Dar, odată cu bucuria soarelui, apare și un risc despre care trebuie să vorbim deschis. Vizitele la camerele de gardă din cauza mușcăturilor de căpușe au atins cel mai înalt nivel din 2017 încoace, conform unui avertisment emis pe 23 aprilie de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Iar asta ar putea prevesti un sezon deosebit de sever pentru boala Lyme.

Ce este, de fapt, boala Lyme?

Poate ai mai auzit de ea, dar hai să vedem exact despre ce e vorba. Boala Lyme, identificată pentru prima dată în 1975, este cauzată de o bacterie numită Borrelia, cel mai adesea specia Borrelia burgdorferi. Aceasta este transmisă oamenilor prin mușcătura căpușelor din specia Ixodes (cunoscute și ca „căpușele cerbului” sau „căpușe cu picioare negre”), care s-au hrănit anterior de la un animal infectat, cum ar fi o pasăre, un șoarece sau o căprioară.

Un detaliu esențial: pentru a transmite bacteria, căpușa trebuie să rămână atașată de piele între 24 și 48 de ore.

Deși cifrele oficiale din 2023 arată peste 89.000 de cazuri raportate în SUA, experții în sănătate publică estimează că numărul real al persoanelor care contractează boala Lyme anual se apropie de 500.000. O diferență uriașă, nu-i așa?

Simptomele timpurii. Când ar trebui să te îngrijorezi?

Aici trebuie să fii foarte atentă, pentru că mulți oameni nu observă mușcătura de căpușă și pot ignora primele semne. Simptomele timpurii apar de obicei la 3 până la 30 de zile de la mușcătură și pot include febră, dureri musculare și oboseală. Sună a o răceală banală, e drept.

Dar există un semn clasic. O erupție cutanată în formă de „țintă” sau „ochi de taur” la locul mușcăturii, care apare în aproximativ 70% până la 80% din cazuri. Dacă observi o astfel de erupție, cu sau fără să știi că ai fost mușcată, sau dacă ai simptome asemănătoare gripei după ce ai petrecut timp în natură, este important să discuți cu medicul tău. Informațiile, aduse în discuție de Independent, subliniază că un test de sânge poate confirma infecția, deși în primele săptămâni poate da un rezultat fals negativ. Tratamentul, de obicei un curs de antibiotice de două până la patru săptămâni, este extrem de eficient în această fază.

Ce se întâmplă dacă boala nu este tratată la timp

Și aici lucrurile devin serioase. Dacă este lăsată netratată, bacteria se poate răspândi în organism, provocând probleme pe termen lung. Aproximativ 60% dintre persoanele care nu tratează boala Lyme pot dezvolta artrită. În cazuri mai rare, infecția poate afecta inima și sistemul nervos.

Inflamația creierului sau a țesuturilor înconjurătoare poate provoca dureri de cap, probleme de echilibru, modificări de memorie și comportament. Poate duce chiar la leziuni ale nervilor, cauzând amorțeală, furnicături și slăbiciune musculară. Iar aceste simptome pot apărea la luni sau chiar ani de la infecția inițială. Chiar și după tratament, dacă acesta a fost administrat târziu, unele simptome pot persista, deoarece sistemul nervos se vindecă foarte lent, iar în unele situații, daunele pot fi permanente.

Prevenția este cel mai bun scut al tău

Până când un vaccin promițător, aflat acum în teste, va deveni disponibil (un studiu recent a arătat o eficacitate de 70%), cel mai bun lucru pe care îl poți face este să previi. Iată câteva sfaturi practice:

