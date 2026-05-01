Te-ai uitat vreodată la rafturile pline de pudre și pastile promițând tinerețe veșnică și te-ai întrebat dacă merită banii? Nu ești singura care caută acel echilibru perfect între îngrijirea pielii și investițiile inteligente în propria sănătate. La nivel global, 60 de milioane de oameni iau zilnic suplimente de colagen, iar anul trecut această piață uriașă a fost evaluată la 2.6 miliarde de dolari.

Cifrele vorbesc de la sine.

Și la noi în România, farmaciile și magazinele naturiste sunt pline de zeci de variante, iar româncele lasă lunar sute de lei la casele de marcat în speranța unui ten mai ferm. Să fim serioase, tentația e mare când produsul promite ștergerea anilor de pe chip. Dar mult timp, comunitatea medicală a privit aceste prafuri cu un scepticism uriaș. Până la urmă, suplimentele nu sunt reglementate de U.S. Food & Drug Administration (FDA) și nu trebuie să demonstreze nicio eficiență înainte de a fi puse pe raft. Un studiu celebru de la Johns Hopkins din 2013 avea chiar un titlu brutal: „Destul înseamnă destul: Nu vă mai irosiți banii pe suplimente de vitamine și minerale.”

Ce spun medicii dermatologi acum

Iar când vine vorba de dovezi clare, lucrurile au stat mereu destul de prost. Așa cum arată o analiză publicată recent de Allure, lucrurile încep să se schimbe. O revizuire a nu mai puțin de 113 studii clinice despre suplimentele de colagen a scos la iveală dovezi promițătoare. Se pare că administrarea lor constantă în timp chiar are potențialul de a aduce efecte pozitive asupra pielii tale, dar și asupra sănătății musculo-scheletice și orale.

Mona Gohara, medic dermatolog și profesor asociat la Yale School of Medicine, recunoaște că aceasta este una dintre cele mai cuprinzătoare priviri de ansamblu pe care le-am avut vreodată asupra subiectului. „Colagenul pare să ofere îmbunătățiri modeste, dar consistente în hidratarea și elasticitatea pielii, cu unele beneficii adăugate pentru articulații și sănătatea musculo-scheletică”, explică ea.

Hadley King, un alt medic dermatolog din New York, confirmă această schimbare de perspectivă. „A fost greu să nu privim suplimentele de colagen ca pe un posibil ulei de șarpe pentru că pur și simplu nu aveam date”, mărturisește specialista. „Acum, datele pe care le avem susțin că este de fapt potențial util.”

Ce iau specialiștii acasă

Daniel Belkin, medic dermatolog, spune că abia acum are suficientă încredere pentru a recomanda aceste produse pacientelor sale. „Înainte nu eram capabil să fac asta”, recunoaște el. Interesant e că medicul a început să testeze pudra de colagen de la Elysium Health pe propria piele, pe lângă suplimentele sale obișnuite, Basis și Mosaic. „Am început să iau asta doar pentru că îmi ziceam: «Știi ce? Pacienții mei îmi spun că asta îi ajută. Lasă-mă să încerc».”

Dar stai puțin, asta nu înseamnă că toți medicii dau iama în farmacii. Fiind vegană, doctorița King are sentimente amestecate. Ea folosește BioSil Collagen Generator și BodyHealth PerfectAmino Tablets, dar la capitolul colagen clasic e mai rezervată. „Să fiu complet sinceră, uneori iau colagen când diverse companii mi-l trimit. Dar nu este ceva ce m-am angajat să fac în fiecare zi.”

Adevărul din spatele etichetei

Numai că entuziasmul trebuie temperat cu o doză sănătoasă de realism. Revizuirea recentă a analizat date existente, nu este un studiu dublu-orb controlat cu placebo (acel standard de aur în medicină). Dintre cele 16 meta-analize incluse (o metodă statistică ce combină date din mai multe studii), doar una a fost de înaltă calitate. Patru au fost de calitate scăzută, iar restul au primit un rating „critic de scăzut” din cauza potențialelor prejudecăți sau a faptului că studiile nu au fost înregistrate în prealabil.

„Este cu adevărat greu să izolezi suplimentele față de alte lucruri, precum dieta, vârsta, statusul la menopauză”, subliniază doctorul Belkin. Din acest motiv, Mona Gohara refuză să ia personal colagen până nu va fi aprobat de FDA. „Sunt un pic obsedată de știință, mai ales când vine vorba de ceva ce ingerez.”

Pe bune acum, nicio pastilă nu va șterge anii ca prin minune. Colagenul este „nu o baghetă magică”, avertizează Gohara. Datele nu arată o reducere semnificativă a ridurilor, ci doar o susținere a fundației dermice. „A lua colagen este un pic ca și cum ai trimite materiale de construcție suplimentare pe un șantier. Poate susține structura, dar nu garantează o renovare.” Până la urmă, îmbătrânirea pielii este dictată de expunerea la soare, hormoni și stilul tău de viață. Dacă nu folosești deja cremă cu protecție solară, retinoizi și nu mănânci alimente integrale, pudrele scumpe nu vor putea păcăli biologia.