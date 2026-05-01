De cate ori pe zi intri pe internet si apesi mecanic pe un buton albastru doar ca sa scapi de o fereastra enervanta? Probabil de zeci de ori. Dar hai sa fim seriosi, rareori stam sa citim ce scrie pe ecranul telefonului. Ne dorim doar sa ajungem mai repede la informatia care ne intereseaza, ignorand complet textele legale care ne apar in fata.

Ce ascunde butonul pe care apesi zilnic

Si totusi, ce se intampla cu adevarat cand alegi optiunea „Accept all” (Acceptă tot) pe Google? le dai voie sa iti urmareasca fiecare miscare digitala. Compania colecteaza aceste informatii pentru a „Deliver and maintain Google services” (Livra și menține serviciile Google) si pentru a „Track outages and protect against spam, fraud, and abuse” (Urmări întreruperile și proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului). Pana aici, lucrurile suna chiar bine pentru siguranta noastra.

Numai ca povestea nu se termina la securitate.

Recomandari Avertisment pentru utilizatorii de internet. Ce se intampla de fapt cand dai click pe accepta tot

Daca alegi sa accepti totul in orb, datele tale sunt folosite si pentru a „Develop and improve new services” (Dezvolta și îmbunătăți noi servicii). Asa cum se arata in informarea standard prezentata de [SOURCE] utilizatorilor din intreaga lume, inclusiv din Romania, consimtamantul tau le permite sa iti livreze reclame specifice. Mai exact, informatiile sunt utilizate pentru a „Deliver and measure the effectiveness of ads” (Livra și măsura eficiența reclamelor). Cand tot ce cauti online se transforma in reclame care te urmaresc saptamani la rand pe toate site-urile, parca iti vine sa te gandesti de doua ori inainte sa mai dai un simplu click.

Ai curajul sa spui nu

V-ati gandit vreodata la cata putere aveti de fapt asupra propriei intimitati in mediul online? Ai mereu optiunea sa alegi „Reject all” (Respinge tot). Daca ai curajul sa faci asta si sa iti pui niste limite sanatoase, gigantul tech promite clar: „we will not use cookies for these additional purposes” (nu vom folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare).

Iar asta e o usurare uriasa pe bune.

Recomandari Avertisment pentru toti romanii. Ce se intampla cu datele tale online

Nu-i chiar asa de greu sa iti protejezi spatiul personal. Sigur ca vei vedea in continuare reclame pe ecran. Dar acestea nu vor mai fi intruzive sau bazate pe cautarile tale intime. Conform textului oficial, „Non-personalized ads are influenced by the content you’re currently viewing and your general location” (Reclamele nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. Generală). Adica nu te mai simti spionata la fiecare pas pe care il faci pe internet, iar continutul afisat ramane neutru.

Cum iti protejezi spatiul personal

Pana la urma, grija pentru tine insati inseamna si grija pentru amprenta ta digitala. La fel cum nu lasi pe oricine sa iti intre in casa cu bocancii plini de noroi, poate n-ar trebui sa lasi algoritmii sa iti scotoceasca prin istoricul de cautari. Atunci cand accepti personalizarea, iti asumi un anumit nivel de expunere. „Personalized content and ads can also include more relevant results, recommendations, and tailored ads based on past activity from this browser, like previous Google searches” (Conținutul și reclamele personalizate pot include la randul lor rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității trecute din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google).

Din fericire, ai mereu o cale de iesire din acest labirint.

Recomandari Avertisment pentru romani. Cele 5 greseli zilnice care cresc riscul de dementa

Poti oricand sa selectezi „More options” (Mai multe opțiuni) pentru a vedea informatii suplimentare despre cum sa iti gestionezi setarile de confidentialitate. E un pas mic pentru tine, dar urias pentru linistea ta mentala. Platforma iti ofera instrumentele necesare chiar la un click distanta. „You can also visit g.co/privacytools at any time” (Puteți vizita g.co/privacytools în orice moment). Fa-ti o cafea buna, ia-ti cateva minute doar pentru tine si curata-ti spatiul virtual chiar azi.