Îți începi dimineața cu o cafea fierbinte și telefonul în mână, gata să citești știrile sau să cauți un simplu răspuns pe internet. Dar, înainte să ajungi la informația dorită, ecranul îți este blocat de acel mesaj familiar pe care, de cele mai multe ori, îl închizi instinctiv apăsând un buton verde. Te-ai gândit vreodată la ce renunți de fapt pentru o secundă de comoditate? Noi, femeile, vorbim adesea despre limite sănătoase în relații și la birou, dar uităm complet de granițele noastre digitale.

Totul începe cu un simplu mesaj, „Înainte de a continua la Google”, o frază pe care o vedem de zeci de ori pe săptămână. Numai că în spatele acestei notificări aparent banale se ascunde o întreagă mașinărie care îți scanează, sortează și utilizează preferințele. Iar noi trecem peste ea cu o grabă absolut fascinantă.

Alegerea comodității și prețul ei

Să fim serioși, de câte ori ai stat să citești cu adevărat ce scrie în acele ferestre pop-up? Textul oficial ne spune clar că platforma are nevoie de permisiunea noastră. „Folosim module cookie și date pentru a livra și menține serviciile Google, a urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului, a măsura interacțiunea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și a îmbunătăți calitatea acestor servicii”. La prima vedere, pare o simplă chestiune tehnică de mentenanță. Dar lucrurile devin mult mai personale în momentul în care îți dai acordul total.

Când alegem varianta cea mai rapidă, deschidem ușa larg. „Dacă alegi să „Acceptați tot”, vom folosi si module cookie și date pentru a dezvolta și îmbunătăți servicii noi, a livra și măsura eficiența anunțurilor, a afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale, a afișa anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”. Pe bune, chiar vrem ca fiecare mișcare online să fie transformată într-o reclamă? Acest mecanism global se simte și la noi în țară. Când cauți o rețetă nouă, verifici prețul la pompă la o benzinărie din cartier sau te uiți peste cursul valutar la BNR, datele tale lucrează în fundal. O simplă căutare în București sau Cluj se traduce imediat în reclame la cafenelele din zona ta.

Puterea de a spune nu

Și totuși, ai o alternativă pe care o ignori constant. Refuzul.

Așa cum în viața de zi cu zi înveți să spui nu invitațiilor care te epuizează, mediul digital îți oferă aceeași opțiune de self-care. „Dacă alegi să „Respingeți tot”, nu vom folosi module cookie pentru aceste scopuri suplimentare.”

Alegerea îți aparține în totalitate.

Chiar și atunci când refuzi personalizarea agresivă, internetul nu se strică, iar platformele continuă să funcționeze pe baza unui context strict imediat. Într-o analiză tehnică publicată recent de [SOURCE], mecanismul este explicat fără ocolișuri. Algoritmii folosesc doar datele de bază: „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizionezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta.”

Dar asta nu e tot. Chiar și reclamele pe care le vezi își schimbă natura atunci când pui piciorul în prag. „Anunțurile nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizionezi în prezent și de locația ta generală.” Este o diferență uriașă între a vedea o reclamă pentru că te afli fizic într-un oraș și a vedea una pentru că algoritmul știe exact ce ai căutat acum trei săptămâni când erai stresată.

Spațiul tău, regulile tale

Dacă alegi să lași porțile deschise, trebuie să fii conștientă de nivelul de intimitate pe care îl cedezi. „Conținutul și anunțurile personalizate pot include, si rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri adaptate pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google.” Practic, istoricul tău devine o oglindă a gândurilor, fricilor și dorințelor tale (și știm cu toatele cât de obositor poate fi asta uneori).

Există și un filtru de protecție suplimentar, gândit pentru categoriile vulnerabile de utilizatori. „si folosim module cookie și date pentru a adapta experiența astfel încât să fie adecvată vârstei, dacă este relevant.”

Iar dacă simți că ai pierdut controlul asupra modului în care ești urmărită online, soluția este mereu la câteva click-uri distanță, ascunsă sub un buton pe care îl ignorăm din comoditate. „Selectează „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor tale de confidențialitate. si poți vizita g.co/privacytools în orice moment.”