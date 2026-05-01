Banii sunt adesea un subiect tabu în relații, deși nu ar trebui să fie. Cifrele strânse de organizația caritabilă Surviving Economic Abuse (SEA) arată o realitate cruntă: una din șase femei a îndurat abuz economic din partea unui partener actual sau fost. Iar acest tip de comportament este prezent în 95% dintre cazurile de abuz domestic.

Dincolo de portofelul comun

Te-ai gândit vreodată că grija aparentă poate ascunde de fapt o cușcă? La prima vedere, să lași partenerul să gestioneze toate finanțele pare o ușurare. Numai că lucrurile stau complet diferit când intenția din spate este controlul absolut.

Într-o analiză amplă publicată recent de Independent, Sara D’Arcy, șefa departamentului de afaceri externe la SEA, explică fenomenul. „Abuzul economic este atunci când un partener sau un fost partener îți controlează banii, dar și resursele economice, asta poate însemna locuința ta, dacă ai acces la transport, la un telefon mobil, până la lucruri esențiale de bază, precum mâncarea și îmbrăcămintea.”

Abuzatorii nu iau pauze.

Experta subliniază clar că „abuzatorii folosesc această tactică în fiecare zi a anului”.

Dar stai puțin, care e scopul final? „Totul se rezumă la a prelua controlul și a crea o instabilitate financiară care pana la urma te face să te simți prinsă în capcană și ca și cum nu poți face pași pentru a pleca.”

Și tacticile devin și mai agresive în preajma vacanțelor. D’Arcy avertizează că există „tactici clare implementate în anumite perioade ale anului”. Mai exact, „abuzatorii folosesc pensia alimentară pentru a controla și a provoca daune în anumite perioade ale anului, pentru că știu că va avea un impact emoțional și financiar.”

Rezultatul este trist, pentru că „supraviețuitoarea nu poate duce copiii la mare în vacanță sau nu își va permite să cumpere un tort de ziua de naștere.”

Criza preturilor si capcana ratelor

Scumpirile din ultima vreme au devenit o scuză perfectă pentru cei care vor să domine. Organizația Women’s Aid a descoperit că 75% dintre supraviețuitoarele care locuiau cu un abuzator au declarat că acest context le-a împiedicat să plece sau a făcut despărțirea mult mai grea.

Iar aici intervine o problemă pe care o simțim din plin și noi, în România. Când inflația crește prețurile la raft în supermarketurile noastre, iar ratele la bancă se majorează constant din cauza indicilor ROBOR sau IRCC, femeile prinse într-un credit comun devin extrem de vulnerabile. Datele arată că una din opt femei cu un credit ipotecar comun se confruntă cu abuz economic legat de acesta.

„Acest lucru poate include refuzul abuzatorului de a plăti partea convenită din creditul ipotecar, refuzul de a consimți la o rată a dobânzii mai bună și împiedicarea accesului la sprijin pentru creditul ipotecar”, explică experta.

Situația se agravează constant.

„Cu ratele dobânzilor care cresc din nou acum, ne așteptăm să vedem supraviețuitoarele chinuindu-se și mai mult să facă față costurilor comune ale creditului ipotecar, motiv pentru care dorim ca guvernul să ofere o modificare a legii pentru a ajuta supraviețuitoarele să separe un credit ipotecar comun de un abuzator.”

Pierderea casei este un risc uriaș. „Abuzul economic face mai dificil pentru supraviețuitoare să fugă într-un loc sigur, deoarece s-ar putea să-și fi pierdut casa, să fie sărace, să nu-și poată permite încuietori noi, sau un tren spre siguranță sau un acoperiș nou deasupra capului, iar asta creează o situație cu adevărat nesigură.”

Iar violența nu se oprește la portofel. „Mai știm că pierderea financiară îl determină pe agresor să escaladeze alte forme de violență.”

Separarea fizică nu garantează mereu liniștea, „pentru că, spre deosebire de alte forme de abuz domestic, nu necesită să fii aproape fizic de cineva.”

Semnale de alarma in relatia ta

Cum îți dai seama că ești într-o astfel de situație? Sara D’Arcy a detaliat câteva semne clare la care trebuie să fii atentă:

„În special la începutul unei relații, abuzatorii vor folosi abuzul emoțional și manipularea pentru a începe să preia controlul. De exemplu: «Mă voi ocupa eu de toate facturile și voi avea grijă de conturile comune, tu nu trebuie să te îngrijorezi în privința banilor».”

„Un abuzator ar putea încerca să forțeze supraviețuitoarea să ia un împrumut sau să spună lucruri precum: «Dacă m-ai iubi cu adevărat, mi-ai împrumuta banii ăștia».”

„[Ei] te pot descuraja să obții o promovare pentru că vor să petreci timp cu ei.”

„Ar putea fi spunând: «Nu-mi place când porți acel tip de îmbrăcăminte, ar trebui să porți acest tip de îmbrăcăminte în schimb».”

„Ei pot refuza să contribuie la facturile comune ale gospodăriei.”

„Este vorba și despre exploatarea resurselor tale economice, așa că trebuie să cumperi lucruri noi pentru că îți sparg telefonul tot timpul, de exemplu.”

Apoi, te pierzi pe tine. „Observi schimbări în comportamentul tău. Ți-e teamă să-i spui nu partenerului tău, nu poți avea conversații deschise despre bani, începi să te simți anxioasă în legătură cu lucrurile pe care le-ai fi făcut în mod normal și te trezești izolată.”

Treptat, capcana se închide complet. „Mai târziu, s-ar putea să realizezi că nu ai acces la contul bancar în care îți este plătit salariul. Facturile apar la ușă și, deși credeai că partenerul tău se ocupă de tot, te trezești brusc cu o mulțime de datorii.”

Cum poti ajuta o prietena

Dacă bănuiești că o prietenă trece prin asta, nu aștepta declarații directe. „S-ar putea ca supraviețuitoarea să nu spună: «Sunt victima unui abuz domestic». Adesea sunt semne subtile, cum ar fi schimbări în comportamentul ei.”

Izolarea este un prim indiciu. „S-ar putea să nu ia parte la lucruri obișnuite, cum ar fi să iasă la prânz cu tine.”

Fii atentă la cum vorbește despre cheltuieli. „Ar putea fi mai îngrijorate de bani și să țină cu adevărat evidența a ceea ce cheltuiesc sau să spună: «Partenerul meu nu vrea să cheltuiesc bani pe asta, așa că nu pot face asta».”

Renunțarea la micile bucurii personale e un alt semnal. „Ai putea observa că nu au grijă de ele însele, de exemplu, dacă sunt îngrijorate să-și facă unghiile, dacă făcuseră asta anterior.”

Sfatul expertei este clar: „Fii atentă la persoanele dragi care devin izolate.”

Până la urmă, cum intervii fără să faci mai mult rău? „este foarte important să nu judeci. Exprimă-ți îngrijorarea, pune-le întrebări deschise și permite-le să împărtășească ceea ce le face să se simtă confortabil”.

Trebuie doar să fii acolo.

„Spune-le că ești acolo, indiferent prin ce trec, că nu sunt singure și fii cu adevărat acolo pentru a le sprijini atunci când sunt pregătite să ceară ajutor.”

Răbdarea este absolut necesară. „Este vorba despre a crea spațiu și ca ele să ia măsuri în propriul lor ritm”. Victimele calculează constant riscurile. „Se vor gândi: «Ce este sigur pentru mine chiar acum?» și vor trebui să-și gestioneze siguranța.”

Dacă ești tu cea aflată într-o situație critică, acționează. „dacă ești în pericol iminent, sună întotdeauna la 999”.

Pentru crearea unui plan de evadare, experții britanici recomandă linia telefonică gratuită condusă de organizația Refuge. „Dacă vrei să fugi de un partener abuziv și ai nevoie de ajutor pentru a crea un plan de siguranță, primul punct de contact este linia de asistență National Domestic Abuse (0808 2000 247), o linie telefonică gratuită 24/7 condusă de Refuge.”

Organizațiile de profil, precum Money Advice Plus, intervin ulterior și „oferă sprijin în reconstruirea independenței tale financiare și obținerea de ajutor specializat dacă ai fost constrânsă să faci datorii de către abuzatorul tău”.

Băncile au început și ele să ofere plase de siguranță. De exemplu, „TSB oferă un fond de fugă de până la 500 de lire sterline clienților noi și existenți care iau măsuri pentru a fugi”.