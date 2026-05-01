Te-ai gândit vreodată că o treime din anul tău de muncă ar putea fi, practic, muncă voluntară? Datele arată negru pe alb că femeile din sectorul financiar câștigă cu aproximativ 30 la sută mai puțin decât bărbații. asta înseamnă că muncesc efectiv 99 de zile pe an complet gratuit.

Un decalaj care sapă adânc în conturi

Un studiu recent (Raportul de Compensare din 2025 realizat de eFinancialCareers) a scos la iveală cifre care te fac să te gândești de două ori la fluturașul tău de salariu. Femeile din finanțe au câștigat în medie aproximativ 104.000 de lire sterline, comparativ cu 135.000 de lire sterline pentru bărbații din Marea Britanie. Iar diferența aceasta uriașă se menține chiar și la nivelurile salariale superioare.

Să fim serioase, salariul de bază e doar vârful aisbergului. Într-o analiză publicată recent de Independent, se arată că într-un sector unde bonusurile este o parte masivă din plata totală, inegalitățile sunt mult mai adânci decât par la prima vedere. Iar dacă fenomenul e vizibil la Londra, el dictează regulile și pe piața muncii din România. Când tragem linie la final de lună, o angajată din București sau Cluj se lovește de aceleași bariere invizibile la negocierile salariale sau la împărțirea primelor de performanță, afectându-i direct bugetul pentru casă sau economii.

Capcana bonusurilor și a vizibilității la birou

Cum se ajunge la această prăpastie? Structura plăților este principalul vinovat. Salariile sunt vizibile, dar bonusurile rămân o nebuloasă împărțită inegal. Jeannie Boyle, director și planificator financiar autorizat la EQ Investors, explică perfect mecanismul care ne ține pe loc. „Remunerația în serviciile financiare vine adesea prin plata bonusurilor. Structura acestora poate fi opacă, deciziile fiind luate cu un grad inevitabil de subiectivitate. Femeile sunt mai predispuse să lucreze cu jumătate de normă și pot fi mai puțin «vizibile» decât colegii lor bărbați, așa că ar putea descoperi că pierd în comparație. totusi este aproape imposibil de știut având în vedere secretul din jurul acestor premii.”

Dar lipsa de transparență nu te lovește doar azi, ci îți sabotează direct viitorul. „Oamenii folosesc adesea un bonus într-un mod eficient din punct de vedere fiscal, plătindu-l într-o pensie. Ajută la creșterea fondurilor de pensionare pentru mai târziu în viață. Această opțiune este pur și simplu un lux care nu este disponibil decât dacă ai atins deja un nivel bun de securitate financiară”, adaugă Boyle.

Cursa cu obstacole spre funcțiile de conducere

Cifrele vorbesc de la sine.

Deși femeile ocupă 42 la sută din totalul locurilor de muncă, prezența lor scade dramatic la vârful ierarhiei. În serviciile financiare, femeile reprezintă 49 la sută din rolurile de la nivelul de intrare, dar abia 23 la sută în conducerea executivă de top. Progresul pur și simplu a stagnat. Conform Forumului Economic Mondial, avansarea femeilor în roluri de conducere scade continuu din 2022 încoace.

Charles Cotton, consilier principal pentru performanță și recompensare la CIPD, punctează dureros de clar realitatea din spatele ușilor închise. „În sectoare precum cel financiar, diferențele de remunerare între femei și bărbați sunt adesea determinate de cine ocupă cele mai înalte și mai bine plătite roluri. Acolo unde femeile rămân subreprezentate la nivel de conducere, salariile mai mari și bonusurile mai mari atașate rolurilor de conducere pot amplifica decalajul. Acest lucru înseamnă că firmele trebuie să se uite nu doar la salarizare, ci și la progresia în roluri de conducere și la modul în care sunt luate deciziile de recompensare.”

Prețul real pe care îl plătești pe termen lung

Și totuși, de ce nu scăpăm de această problemă? „Disparitățile salariale persistă adesea deoarece femeile sunt încă mai predispuse să poarte responsabilități de îngrijire, ceea ce poate afecta tiparele de lucru și progresia în carieră. Acolo unde locurile de muncă recompensează orele lungi sau disponibilitatea constantă, diferențele de remunerare se pot lărgi. Transparența salarială contează, dar funcționează cel mai bine alături de procese corecte de promovare, lucru flexibil, sprijin pentru îngrijitori și revizuiri regulate ale deciziilor de plată și recompensare”, explică Charles Cotton.

Jeannie Boyle te face să te gândești pe bune la impactul zilnic al banilor care îți lipsesc. „Ce înseamnă un decalaj salarial de 25 la sută în termeni reali? Ar putea fi diferența dintre a plăti facturile în fiecare lună și a putea investi în viitorul tău.”

Un simplu calcul arată că investirea a doar 100 de lire sterline pe lună timp de 40 de ani ar putea construi un fond de pensii de aproximativ 300.000 de lire sterline. Lipsa acestor bani dictează practic momentul în care te poți retrage din activitate.

Dincolo de portofelul tău

„În cadrul sectorului financiar, diferența de remunerare între femei și bărbați va avea efecte de durată asupra securității financiare a femeilor. Câștigurile mai mici, plățile mai mici de bonusuri și timpul petrecut în afara forței de muncă pot reduce toate contribuțiile la pensie și șansele de a construi avere. Acest lucru poate lăsa multe femei cu venituri mai mici la pensie și cu o reziliență financiară mai mică”, adaugă Cotton.

Numai că efectele lovesc mult mai departe. Jeannie Boyle avertizează că „în afara serviciilor financiare există un impact mai larg asupra societății și economiei deoarece femeile au mai puțini bani de cheltuit.” Forumul Economic Mondial estimează că eliminarea diferențelor salariale la nivel global ar crește PIB global cu 12 trilioane de dolari (aproximativ 8,9 trilioane de lire sterline).

„Finanțele joacă un rol uriaș în fiecare decizie mare de viață pe care o luăm – casa pe care o cumpărăm, numărul de copii pe care îi avem, momentul pensionării noastre. Când femeile au mai puțini bani decât bărbații, descoperă pur și simplu că alegerile lor sunt restrânse. Deci, problema depășește simpla securitate financiară”, încheie Boyle, lăsându-ne să reflectăm la adevăratul preț al inegalității.