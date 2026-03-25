Primăvara 2026 aduce în prim-plan patru tendințe majore în materie de încălțăminte, iar una dintre ele a explodat deja în căutări, cu o creștere de 133% în ultimele două săptămâni. De la cizmele-șosetă reinventate la modelele biker care refuză să dispară, lucrurile sunt clare. Hai să vedem, pe bune, ce vom purta în lunile următoare și de ce designerii mizează pe aceste stiluri.

Cizmele-șosetă, reinventate

„Niciodată nu am crezut că îmi voi dori o cizmă-șosetă plată până când am văzut-o stilizată cu pulovere supradimensionate și pantaloni largi la The Row”, recunoaște stilistul de celebrități Corina Gaffey. Brandul de „quiet luxury” este, din nou, responsabil pentru unul dintre cele mai mari trenduri ale sezonului. Este vorba despre „o nouă iterație a cizmei-șosetă, care este o mică variațiune a stilului de box de anul trecut, dar mai curată”.

noul model „se simte sportiv, minimalist și șic, totul într-unul”. Iar datele confirmă popularitatea: pe platforma LTK, căutările pentru acest stil au crescut cu aproape 20% în doar ultimele două săptămâni. Branduri precum Le Monde Beryl, Dear Frances și Toteme au lansat deja propriile versiuni, transformând-o într-o cizmă „it” a momentului. Pentru styling, Gaffey sugerează să ne inspirăm de pe podiumul Altuzarra, unde cizmele-șosetă au fost combinate cu pantaloni bufanți și rochii florale transparente. „Dar s-ar potrivi la fel de bine și strecurate sub blugi drepți și cu o fustă de piele, pentru un look puțin mai tăios”, adaugă ea.

Pielea întoarsă, mereu la modă

Pielea întoarsă și primăvara au mers mereu mână în mână, iar sezonul acesta nu face excepție, mai ales că se potrivește perfect cu tendințele boho și western. Cizmele lejere din piele întoarsă au fost remarcate la Isabel Marant și Missoni, în timp ce stilurile mai structurate de la Toteme și Saint Laurent sunt la mare căutare. Căutările pentru cizmele Saint Laurent au crescut cu 100% pe Net-A-Porter numai în ultimele trei luni.

Josie Gardner, șefa departamentului de achiziții pentru încălțăminte de la Harrods, explică fenomenul. „Clienții gravitează constant spre piele întoarsă în nuanțe bogate de maro și burgund, care se dovedesc adesea mai populare decât pielea neagră clasică, chiar și în fața vremii britanice imprevizibile.” V-ați gândit vreodată că puteți purta piele întoarsă și pe ploaie? E drept că e nevoie de un spray bun de protecție pentru a menține cizmele impecabile.

Imprimeul de șarpe explodează

Aici cifrele vorbesc de la sine.

Pe LTK, căutările clienților pentru cizme cu imprimeu de șarpe au crescut cu un uluitor 133% în ultimele două săptămâni. Și totul indică faptul că tendința va continua să crească. Stilista Corina Gaffey explică popularitatea lor: „Imprimeul de piele de șarpe adaugă profunzime și o notă de atitudine cool-girl fără a fi nevoie de o nuanță statement, dacă ești mai degrabă o minimalistă care vrea să aibă un impact cu încălțămintea. La fel ca leopardul, imprimeul de șarpe este practic un neutru și arată grozav cu ținute monocromatice.” Singurul sfat? Alege un toc mic (kitten heel) sau deloc, pentru a te asigura că look-ul este mai degrabă cool decât costumat.

Biker boots, clasicul care refuză să moară

Când vine vorba de încălțăminte practică, greu găsești ceva mai bun decât cizmele biker. Acesta este probabil motivul pentru care rămân o alegere populară din iarnă până târziu în primăvară. „Revigorarea cizmei biker rămâne puternică, mai ales după succesul de vânzări al cizmei biker cu catarame de la Miu Miu”, spune Josie Gardner de la Harrods.

Numai că lucrurile nu se opresc aici. „Un val de interpretări ale formei iconice a apărut în acest sezon de la branduri de top, inclusiv Chloé, Jimmy Choo și Ganni, cu nenumărate versiuni high-street cimentând și mai mult statutul stilului ca fiind un must-have.” Pentru un look reușit, poartă-le în contrast cu piese feminine, boeme, sau combină-le cu blugi drepți, un pulover subțire și o jachetă pentru o ținută de zi care funcționează indiferent de vreme.