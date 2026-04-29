Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor. Compania prezintă acum utilizatorilor două opțiuni clare, „Acceptă tot” sau „Respinge tot”, fiecare cu implicații directe asupra modului în care informațiile personale sunt utilizate. decizia este la tine.

Opțiunea „Acceptă tot” și datele tale

Dacă alegi să accepți tot, permiți companiei să folosească cookie-uri și date nu doar pentru funcționalitățile de bază. E drept că miza e mai mare. Acordul tău înseamnă că Google poate „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, „livra și măsura eficacitatea reclamelor” și, cel mai important, „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”.

Iar asta nu e tot. Pe lângă conținut, vei vedea și „reclame personalizate, în funcție de setările tale”. Acestea pot include rezultate mai relevante în căutări, recomandări și reclame croite pe baza activității tale anterioare din browser (cum ar fi căutările Google din trecut). Practic, oferi un cec în alb pentru o experiență complet personalizată.

Ce înseamnă „Respinge tot”?

În schimb, dacă optezi pentru „Respinge tot”, Google nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare. Dar cum vine asta, mai exact? V-ați gândit vreodată ce vedeți pe ecran dacă refuzați personalizarea?

Ei bine, conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum subiectul pe care îl vizionezi în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația ta generală. Și reclamele nepersonalizate sunt influențate de aceiași parametri. Deci nu scapi de reclame, doar că ele nu vor mai fi la fel de relevante pentru interesele tale specifice.

Măsurarea audienței, miza principală

Dincolo de publicitate, unul dintre motivele centrale pentru colectarea datelor este de a „măsura implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. Fără aceste date, companiei i-ar fi mult mai greu să înțeleagă ce funcționează și ce nu.

Controlul este, așadar, la utilizator.

Numai că nu e totul alb sau negru. Există și o a treia cale. Utilizatorii pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate. Mai mult, compania menționează că oricine poate vizita g.co/privacytools (adresa oficială pentru setările de confidențialitate) în orice moment pentru a-și ajusta preferințele.

Adaptarea la vârstă

Un detaliu interesant este că gigantul tehnologic menționează explicit că folosește cookie-uri și date pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”. Această mențiune sugerează existența unor filtre de conținut și personalizare diferite pentru utilizatorii minori, o măsură de protecție implementată la nivel de platformă.