Ai văzut vreodată o legendă mondială bucurându-se ca un copil alături de cea care i-a dat viață? Nadia Comăneci a publicat recent un clip video în mediul online în care apare alături de mama sa, cele două fiind surprinse dansând pe muzică folclorică.

Știi momentul ăla când îți dai seama că, indiferent de vârstă sau de succesul profesional, tot fetița mamei rămâi? Asta ne-a transmis fosta noastră mare gimnastă. Dincolo de notele de 10 și de faima internațională, bucuria simplă a unui dans în familie ne amintește tuturor cât de prețios este timpul petrecut cu părinții noștri, mai ales în ritmul nebun în care trăim azi.

O legătură dincolo de cuvinte

Iar descrierea postării a fost pe cât de scurtă, pe atât de puternică, mergând direct la suflet.

„Bravo, mamă, te iubesc” – Nadia Comăneci, Fostă mare gimnastă

Așa cum scrie și Click într-un articol publicat recent, clipul le arată pe Nadia Comăneci și pe mama ei îmbrăcate lejer, zâmbitoare și vizibil entuziaste. Și chiar nu ai cum să nu zâmbești când le privești bucurându-se de viață pur și simplu.

Mama Nadiei, Ștefania Comăneci, a fost o prezență discretă de-a lungul carierei sportive a fiicei sale. Dar a sprijinit-o constant în perioada de pregătire și competiții. Nadia a vorbit de multe ori despre rolul uriaș pe care familia l-a avut în parcursul ei, mai ales în primii ani de antrenamente dure.

Reacțiile care îți încălzesc sufletul

Clar că internetul a reacționat imediat. Postarea a strâns rapid un val de reacții din partea comunității online, mulți utilizatori subliniind emoția transmisă de imaginile surprinse.

„Clipe minunate, amintiri prețioase! Sufletul mamei e, sigur, plin de bucurie. Emoționant și pentru noi, cei care vă privim 🙂 La mulți ani!!!” – Urmăritor online

Oamenii au rezonat imediat cu naturalețea momentului. Un alt comentariu a punctat exact esența: „Așa arată fericirea pentru o mamă! Multă sănătate și multe bucurii să vă dea Dumnezeu!”. Ba chiar cineva i-a scris campioanei noastre: „Eu ajung să te ador!!! Ești fantastică!!! Atât de naturală!”.

Nadia a rămas o prezență constantă în spațiul public și comunică des cu fanii ei prin astfel de crâmpeie din viața de zi cu zi. Clipul acesta ne lasă însă cu un gând bun și o temă de reflecție. Poate că e momentul perfect să punem mâna pe telefon și să ne sunăm mamele pentru o discuție fără un motiv anume.