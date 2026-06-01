CJ, cunoscuta gazdă a echipei de baschet Las Vegas Aces, a decis să rupă tăcerea despre lupta ei epuizantă cu infertilitatea. După ani de tratamente, pierderi de sarcină și diagnostice greșite, vedeta vorbește deschis pentru a le arăta altor femei că nu sunt singure pe acest drum extrem de complicat.

Știi momentul ăla când ai impresia că faci totul ca la carte, mănânci sănătos, faci mișcare și te aștepți ca organismul tău să funcționeze perfect? Ei bine, povestea lui CJ ne lovește pe multe dintre noi exact unde doare mai tare. Ne arată cât de ușor este să suferim în tăcere și de ce e absolut important să cerem a doua părere medicală atunci când simțim că ceva nu e în regulă cu corpul nostru.

Șocul diagnosticului la 42 de ani

Multe dintre noi amânăm momentul maternității pentru a ne construi o carieră sau pur și simplu pentru că nu am întâlnit partenerul potrivit la 20 sau 30 de ani. Fix asta s-a întâmplat și în cazul ei.

Iar realitatea a lovit-o destul de dur. Într-un interviu emoționant publicat recent de Theblast, CJ a povestit cum a început totul.

„L-am cunoscut pe actualul meu soț la 41 de ani. Ne-am căsătorit la 42. Eu aveam 42 de ani, el e cu un an mai mic decât mine. Am fost mereu atletică, am jucat baschet toată viața mea și am avut mereu grijă de corpul meu, am făcut mereu mișcare, am mâncat sănătos, am făcut ce trebuia să fac pentru a nu rămâne însărcinată înainte de a mă căsători. Când ne-am decis să încercăm să ne întemeiem o familie, m-am gândit că suntem mai în vârstă, dar pentru că am avut grijă de mine și nu am avut niciodată nereguli cu corpul sau cu ciclul meu feminin, va fi ușor. Dar pur și simplu nu știi ceea ce nu știi.” – CJ, gazdă Las Vegas Aces

Și a urmat șocul. Medicii i-au spus direct că are nevoie de un specialist în fertilizare în vitro (FIV) pentru că nu va putea rămâne însărcinată natural.

Rolul nesperat al actriței Gabrielle Union

A urmat un carusel emoțional crunt. A rămas însărcinată natural chiar înainte de primul ciclu FIV, dar a pierdut sarcina două săptămâni mai târziu. Apoi au venit două runde de FIV la o clinică unde, spune ea, s-a simțit tratată ca pe o bandă rulantă, ca o simplă mașinărie, indiferent de modul în care corpul ei reacționa la medicamente.

Dar o întâlnire întâmplătoare la o petrecere avea să schimbe direcția tratamentului.

„Eram la petrecerea de ziua unui prieten și am dat peste Gabrielle Union. Pur și simplu am intrat în vorbă și m-a întrebat dacă avem copii. Am vărsat totul pentru că tocmai aflasem că nu aveam niciun embrion sănătos dintr-o rundă pe care am făcut-o. Ea m-a trimis imediat la medicul pe care l-au folosit ea și Dwyane Wade.” – CJ, gazdă Las Vegas Aces

Adevărul ascuns de medici timp de 8 ani

Cu noul medic au urmat cinci runde de FIV, o inseminare artificială eșuată și încă o sarcină naturală pierdută. Apoi, un transfer de embrion a reușit în sfârșit. Erau în culmea fericirii, numai că la 7 săptămâni au aflat că un hematom tăiase alimentarea cu sânge a embrionului. Au pierdut și acel bebeluș.

Te-ai lovit vreodată de zidul nepăsării medicale? CJ sigur da. Abia în luna aprilie a acestui an, după o intervenție chirurgicală, a aflat adevărata cauză a problemelor sale. Avea endometrioză în stadiul 3 și adenomioză în stadiul 3.

„Este o nebunie că, cu opt ani înainte de asta, am fost la trei ginecologi diferiți cu niște dureri pelvine, și toți au spus că ești normală.” – CJ, gazdă Las Vegas Aces

Acum, la șase săptămâni după operație, CJ simte că are speranțe noi. Cuplul a decis să mai încerce o singură dată un transfer de embrioni, lăsând apoi lucrurile să își urmeze cursul. Până vom afla dacă această ultimă încercare va fi un succes, ea își canalizează energia scriind o carte pentru copii despre familiile formate pe căi netradiționale.