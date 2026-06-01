Bella Hadid a stârnit din nou o furtună de reacții în mediul online după ce a postat o serie de fotografii de pe un iaht. Supermodelul de 29 de ani apare într-un costum de baie minuscul maro, ținând o cafea cu gheață, însă detaliul care a atras atenția internauților nu a fost peisajul de vis, ci silueta ei extrem de subțire.

Gândește-te la de câte ori ai postat o poză din vacanță și ai stat cu inima strânsă așteptând reacțiile celorlalți. Pentru o femeie expusă global, presiunea este multiplicată la infinit. Valul de critici la adresa corpului ei ne arată cât de departe suntem încă de a normaliza simpla existență a femeilor, fără a le judeca fizicul la fiecare pas.

Un val de critici pe internet

Fotografiile relaxate au venit însoțite de un mesaj aparent inofensiv în care și-a etichetat sora și mama, pe Gigi și Yolanda Hadid.

„Cafelele de dimineață înainte de muncă nu se vor mai simți niciodată la fel din acest punct încolo.” – Bella Hadid, Supermodel

Iar de aici, internetul s-a împărțit rapid în două tabere. Așa cum semnalează Theblast într-un articol recent pe această temă, în timp ce unii fani au numit-o „sirenă” și au lăudat estetica relaxată de plajă, alții au lăsat comentarii extrem de dure despre greutatea ei. Un utilizator a scris că arată ca niște „schelete pe o barcă, sigur e aproape Halloween-ul”, un comentariu care a strâns zeci de aprecieri într-un timp scurt.

Cifrele și like-urile la răutăți dor enorm.

Luptele din spatele camerelor

Dar povestea Bellei este mult mai complexă decât o simplă poză în costum de baie. Supermodelul a vorbit deschis în repetate rânduri despre nesiguranțele ei profunde și despre cum se compara mereu cu sora ei mai mare în anii de formare.

„Eram sora mai urâtă. Eram bruneta. Nu eram la fel de cool ca Gigi, nu eram la fel de extravertită. Asta este cu adevărat ceea ce spunea lumea despre mine.” – Bella Hadid, Supermodel

Și nu se oprește aici. Timp de trei ani, în plină glorie profesională, Bella plângea isteric în fiecare dimineață. Trăia complet singură cu durerea ei, ascunzând totul de ochii lumii și de obiectivele fotografilor.

Boala cronică și presiunea din modă

Numai că judecățile online ignoră adesea bătăliile invizibile pe care le ducem. Dincolo de anxietatea legată de aspect, Bella se luptă de ani de zile cu boala Lyme, o afecțiune cronică extrem de epuizantă. Ea a recunoscut anul trecut că anxietatea medicală este cât se poate de reală, mulțumind public celor care înțeleg frustrările zilnice ale bolii. Într-o postare ironică, ea glumea pe seama faptului că oamenii îi spun adesea că mereu are câte o problemă de sănătate, subliniind că tocmai asta înseamnă o boală cronică.

Cu toate astea, cariera ei continuă să meargă înainte, devenind recent imaginea globală Prada Beauty și defilând pentru colecția de toamnă 2026. Un detaliu proaspăt vine chiar de la echipa ei de styling, care pare să fi înțeles perfect mesajul de acceptare.

„Întregul look se bazează pe ceea ce unii ar putea numi imperfecțiuni, și exact acesta este scopul. Nu este despre perfecțiune. Este despre a lăsa individualitatea să preia conducerea.” – Tonya Riner, Celebrity Makeup Artist

Decizia de a expune aceste vulnerabilități schimbă încet regulile din industria de beauty. Până la urmă, data viitoare când te uiți în oglindă și ești prea aspră cu tine, amintește-ți că și femeile de pe coperțile revistelor duc lupte invizibile pe care o simplă fotografie nu le va arăta niciodată.