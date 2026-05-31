Bella Hadid a dat startul sezonului estival cu o serie de imagini superbe dintr-o vacanță pe un iaht de lux. Supermodelul în vârstă de 29 de ani a demonstrat încă o dată de ce este un icon în modă, afișând o colecție de costume de baie care ne oferă o tonă de inspirație pentru propriile noastre bagaje de vară.

Știi momentul ăla când îți faci bagajul pentru mare și simți că nu ai destule opțiuni interesante? Ei bine, lecția de aici este că diversitatea stilurilor și felul în care folosești piesele de acoperire contează enorm. Chiar dacă nu ne bem cafeaua pe o ambarcațiune privată, putem să împrumutăm câteva dintre trucurile ei de styling pentru următoarea fugă la plajă.

Costume statement și piese de acoperire inteligente

Iar dacă te gândeai că ai nevoie de ținute complicate, să vezi abordarea ei. Vedeta a atras toate privirile într-un costum de baie metalic din două piese, format dintr-un top triunghiular reflectorizant și un slip asortat cu șnururi. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, modelul a combinat acest look curajos cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Părul a fost lăsat pur și simplu să se usuce natural, în valuri lejere, după o baie în mare. Sincer, e cea mai practică și de efect coafură de vacanță.

„Cafelele de dimineață înainte de muncă nu se vor mai simți niciodată la fel de acum înainte.” – Bella Hadid, Supermodel

Cum să variezi stilurile cu piese simple

Dar ce mi se pare cu adevărat util este felul în care își schimbă complet registrul vizual. De la metalicul îndrăzneț, a trecut la un costum de baie roz, mult mai temperat. Topul cu prindere după gât și detaliile din fundițe albe ofereau un aer romantic, amplificat de un material asemănător dantelei. Și știi ce a aruncat pe deasupra pentru a se proteja de soare? O cămașă în carouri alb cu albastru, lăsată descheiată. O idee super accesibilă pe care o putem fura oricând.

Pe lângă acestea, a mai purtat un costum întreg maro ciocolatiu cu bretele albastre contrastante. Ba chiar a folosit un maiou alb simplu cu pantaloni scurți bufanți pe post de ținută de plajă perfectă pentru briza oceanului.

Contrastul cu covorul roșu

Dincolo de pozele relaxate din vacanță, garderoba ei de evenimente rămâne la fel de spectaculoasă. La Festivalul de Film de la Cannes, tânăra a bifat două apariții memorabile. Pe 17 mai, la premiera „Garance”, a purtat o rochie Prada din mătase, fără bretele, alături de fratele ei, Anwar Hadid. Câteva zile mai târziu, a ales o rochie sirenă din dantelă albă, semi-transparentă, cu un decolteu adânc și o mică trenă, completată de un ruj roșu aprins și un coc elegant.

Până la urmă, atitudinea face diferența. Sigur vei găsi în dulapul tău o cămașă supradimensionată pe care să o transformi în piesa de rezistență a următoarei tale ieșiri la soare, exact așa cum ne-a arătat modelul.