Te-ai uitat vreodată în dulap plângându-te că nu ai cu ce să te îmbraci, deși umerașele stau să cadă? Soluția salvatoare este adesea cea mai simplă. Un tricou alb clasic rezolvă aproape orice dilemă vestimentară, indiferent de sezon, fiind perfect cu o fustă midi primăvara, sub tricotaje iarna sau cu pantaloni scurți largi din in în timpul verii.

Istoria fascinanta a unui articol banal

La prima vedere, pare doar o bucată simplă de bumbac. Numai că acest articol vestimentar are o poveste fabuloasă, care a început ca o piesă pur masculină la începutul secolului XX. Apoi a devenit echipament militar obligatoriu în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Iar la Hollywood a ajuns abia în anii ’50, purtat cu atitudine de Marlon Brando și James Dean. Karl Lagerfeld a fost cel care i-a asigurat definitiv statutul de icon în modă, punându-l sub un sacou emblematic din tweed de la Chanel.

În serialul Friends, Rachel și Monica îl purtau frecvent cu blugi albaștri sau salopete. Kate Moss îl asorta cu blugi Levi’s vintage sau fuste mini negre, dictând tendințele unei întregi generații. Astăzi, Kendall Jenner alege tricouri albe scurte cu imprimeuri, în timp ce Victoria Beckham le preferă pe cele lejere cu blugi evazați. Stilul din noua colaborare a Victoriei cu Gap s-a epuizat în doar câteva ore.

Cele mai bune alegeri pentru bugetul tau

Nu toate tricourile sunt create la fel, unele fiind groase și pătrățoase, în timp ce altele sunt subțiri și mulate. Într-o analiză publicată recent de Independent, aflăm exact care sunt cele mai bune opțiuni de pe piață în acest moment, testate riguros pe baza materialului și a rezistenței la spălare.

Cel mai bun tricou per total vine de la Topshop și costă doar 10 lire. Este disponibil în mărimile XS-L și e tăiat într-o formă clasică pentru purtarea zilnică. Tivul atinge șoldurile, dar e suficient de lung pentru a fi băgat în siguranță în pantaloni cu talie înaltă. Materialul din bumbac este moale, elastic și deloc iritant. Materialul se mulează suficient cât să îți arate conturul sutienului (mai ales dacă porți modele din dantelă), așa că ar fi bine să iei o mărime mai mare dacă vrei să fii mai discretă. Partea grozavă e că se găsește în alte 22 de culori.

Dacă vrei varianta de buget, New Look oferă un tricou scurt la 8,99 lire, disponibil în mărimile UK 6-18. Bumbacul amestecat cu elastan se simte greu și structurat, cu mâneci scurte tăiate și un tiv ușor decupat.

Își pierde puțin din formă după spălare.

Investitii inteligente pentru o tinuta impecabila

Și dacă ești dispusă să cheltui puțin mai mult pentru calitate premium, opțiunile sunt fantastice pe piață. AllSaints oferă modelul Stevie la 35 de lire, perfect pentru femeile care preferă un stil ușor. E respirabil, dar ușor transparent, deci cere neapărat un sutien neutru. Are o croială normală și logo-ul brandului la spate, fiind disponibil de la XS la L.

Cauți mâneci lungi?

Cos are varianta ideală, tot la 35 de lire. Bumbacul cu elastan vine cu o croială subțire, material ușor și orificii practice pentru degetele mari. E piesa de bază perfectă pentru mărimile XS-XL, deși e puțin transparentă, așa că poți face o declarație de stil purtând un sutien negru pe dedesubt.

Dacă preferi un decolteu în V, Me+Em oferă un tricou senzațional la 45 de lire. Previne volumul excesiv când este purtat sub tricotaje sau veste. E scump, dar are o detaliere ușor striată pentru extra elasticitate și rezistă excelent în timp.

Să fim serioase, uneori vrem pur și simplu un produs de lux.

Ganni vinde un tricou relaxat la 115 lire, din bumbac organic. Grafica cu piersică, tipografia și logo-ul semnătură Ganni sunt finisate într-o nuanță galbenă vibrantă. E o piesă statement supradimensionată pentru mărimile XXS-4XL. Pentru acest preț ar fi putut fi puțin mai greu, deși unele femei adoră exact această textură aerisită.

Optiuni lejere si texturi surprinzatoare

Pentru zilele în care vrei ceva diferit, textura face minuni în orice ținută. River Island aduce un top alb striat la doar 12 lire. Bumbacul pur cu elastan are un finisaj texturat, mâneci decupate și o lungime mai mare. E ideal pentru a da iluzia unui body când îl bagi în pantaloni cu talie înaltă și își păstrează finețea după spălare.

Dar poate vrei pur și simplu să te simți complet liberă. Uniqlo are un tricou unisex uscat la doar 7,90 lire. Bumbacul amestecat cu poliester reciclat are o croială relaxată, lejeră, cu un decolteu rotund striat. Se șifonează destul de ușor, dar culoarea rămâne clară și curată după spălare. Materialul e prea subțire pentru lunile de iarnă, fiind gândit special pentru a fi purtat cu bermude în zilele toride de vară.