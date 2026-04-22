Teyana Taylor a participat la Met Gala cinci ani la rând, iar acum face parte din comitetul de organizare pentru ediția din 2026. Artista este cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase, care nu trec niciodată neobservate pe covorul roșu. Hai să vedem cum a reușit să devină un superstar al modei la acest eveniment.

Debutul din 2021: Prabal Gurung

Prima sa participare la Met Gala a fost în 2021. Atunci, Teyana a purtat o creație argintie semnată Prabal Gurung. Ținuta era compusă dintr-un top tip sutien și o fustă cu o trenă extrem de lungă, stabilind de la bun început un standard înalt pentru aparițiile sale viitoare.

De la futurism la tweed reinterpretat

Iar anul următor a schimbat complet registrul. În 2022, Taylor a optat pentru un design futurist, o rochie sculpturală mov de la Iris van Herpen. Look-ul a fost completat de o piesă pentru cap ce semăna cu un șarpe, creată de House of Malakai. Dar în 2023, surpriza a fost și mai mare. A apărut într-un costum cu fustă din tweed de la Thom Browne, o creație care lăsa la vedere oasele șoldurilor, o reinterpretare îndrăzneață a unui material clasic.

V-ați întrebat vreodată ce face ca o ținută să fie cu adevărat memorabilă?

De la roze la zoot suit

Anul 2024 a adus o rochie mulată, împodobită cu trandafiri, de la The Blonds. Nimic, însă, nu a putut rivaliza cu apariția sa din 2025. Răspunzând la codul vestimentar „Tailored for You” (croit pentru tine), ea a purtat un costum zoot făcut la comandă de legendara creatoare de costume Ruth E. Carter. Pe bune, a fost o alegere care a întors toate privirile.

„Port costume chiar și atunci când tematica nu impune un costum”, a declarat Taylor despre ținută.

Nimeni nu aduce dramatismul ca ea.

O prezență confirmată pentru 2026

Teyana Taylor nu doar că înțelege tematica fiecărei ediții, dar reușește de fiecare dată să o ducă la un alt nivel, fiind considerată o adevărată „suprarealizatoare” în modă. Artista va face parte din comitetul gazdă al galei în 2026, alături de nume precum Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams, așa că așteptările sunt deja la cote maxime pentru următoarea ei apariție.