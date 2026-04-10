Brandul de modă I.AM.GIA a reușit o performanță incredibilă, vânzând 1 milion de unități ale treningului său viral, Blare, în mai puțin de cinci luni. Iar povestea din spatele acestui succes fulminant este una despre un risc uriaș asumat de fondatoarea companiei, Alana Pallister, care și-a vândut propria casă pentru a finanța producția.

Pariul care a salvat compania

Lansarea treningurilor Blare a fost o ultimă încercare. Anul trecut, chiar înainte de Black Friday, Alana Pallister și-a vândut casa pentru a finanța achiziționarea a 300.000 de unități, iar compania avea nevoie disperată ca acestea să se vândă bine. Colecția Blare, disponibilă acum în 44 de culori și modele, a fost gândită ca fiind „totul despre Gia (Carangi, muza brandului) în hainele ei de casă, trăindu-și cea mai bună viață Y2K”.

Numai că situația era mult mai dramatică. „Afacerea trecuse prin niște vremuri mai grele din punct de vedere financiar. Am avut o echipă de conducere care nu s-a potrivit, din punct de vedere al business-ului, dar apoi Blare a început să prindă. Mi-am vândut casa și am investit fiecare bănuț pe care l-am făcut din asta în cumpărarea Blare, apoi m-am dus la echipa executivă și am spus: «OK, avem 300.000 de unități Blare. Avem nevoie de o strategie pentru Black Friday». Și eu, Mel [Floyd, CMO-ul brandului], și echipa ne-am adunat și am construit o inițiativă pentru a-l face de 10 ori mai viral. Și, pe bune, a salvat literalmente afacerea”, a povestit Pallister.

TikTok, motorul viralizării

Cum a fost posibilă o asemenea explozie, vă întrebați? Răspunsul stă în strategia de marketing, care a inclus promovarea către sute de afiliați și lansarea pe TikTok Shop. Afiliații primeau un comision de 5% din vânzări, o mișcare ce s-a dovedit genială.

„Au fost atât de mulți oameni care aveau deja produsul, care sunt clienți autentici, și care au devenit și afiliați. Așa că, peste noapte, am avut o creștere masivă [a vânzărilor]”, a explicat Mel Floyd, directorul de marketing. Numărul afiliaților a crescut de la câteva sute la 2.000, apoi la 20.000 într-o singură săptămână. „TikTok este mai mult despre omul de rând. Nu este conținut finisat; nu sunt modele; nu sunt influenceri plătiți să posteze despre asta. Sunt oameni obișnuiți care iubesc cu adevărat produsul.”

Astăzi, I.AM.GIA are 470.000 de urmăritori pe TikTok și 1,5 milioane pe Instagram.

Coachella, următoarea țintă

Cu succesul Blare consolidat, brandul țintește acum o preluare a festivalului Coachella. Treningul va apărea atât pe scenă, cât și în public, inclusiv printr-un set personalizat creat pentru artista Sexyy Red. „Sexyy poartă brandul încă de la început. Am avut o relație foarte strânsă cu ea și să primim oportunitatea de a o sprijini la Coachella este cea mai mare onoare”, a spus Pallister.

Pe lângă îmbrăcarea artistei și a dansatorilor săi, I.AM.GIA aduce 17 creatori de conținut la festival și a oferit cadouri altor peste 1.000 de membri ai comunității care participă, cu scopul de a transforma concertul lui Sexyy Red într-o mare de treninguri. „Vom transmite live spectacolul lui Sexxy – fanii înnebunind după ea, susținându-i cu adevărat performanța și sprijinind această relație. Dar construirea «lumii Gia» este întotdeauna cel mai important lucru. Ea este o fată petrecăreață de la Coachella, care se distrează la maximum. Și apoi, după aceea, este momentul în care începem să vorbim despre vânzări”, a adăugat fondatoarea.

Cifrele vorbesc de la sine

Potrivit lui Alexander Rawitz, șeful departamentului de cercetare la Creator IQ, avântul social al brandului a accelerat mare. „În ultimele 12 luni [martie 2025 – februarie 2026], I.AM.GIA a înregistrat o creștere atât în comunitatea de creatori, cât și în crearea de conținut, determinată în mare parte de un avânt organic pe TikTok. Brandul a avut succes nu numai cu celebrități, ci și cu creatorii de modă care doresc să obțină un look de «model în timpul liber» prin gama sa de salopete elegante”, a spus el, referindu-se la colecția Blare.

Datele arată o creștere de 121% a valorii media câștigate (EMV) și o creștere de 141% a numărului de postări în a doua jumătate a anului 2025 față de prima. Pe TikTok, povestea este și mai spectaculoasă, cu o creștere de 280% a EMV de la an la an și o majorare de 347% a numărului de postări. „I.AM.GIA face mult mai mult decât să profite de un singur moment viral. Aceasta este o comunitate de creatori care accelerează activ, cu mai mulți creatori postând mai mult conținut și generând mai multă agitație cu fiecare lună care trece”, a concluzionat Rawitz.

Pe măsură ce popularitatea a explodat, treningul Blare a devenit un obiect de colecție. „Avem acum fanii Blare, independenți de fanii GIA. E ca și cum Blare este propria sa entitate. Ei au între cinci și zece culori din seturi”, a menționat Pallister. Publicul țintă este format din tineri cu vârste între 16 și 26 de ani, deși au fost văzute și mame „în jur de 50 de ani purtându-și Blare-ul la supermarket”. La începutul lunii martie, brandul a organizat un pop-up de trei zile în Los Angeles dedicat exclusiv colecției, unde clienții (unii declarând că dețin 25 de seturi) s-au așezat la coadă încă de la ora 2:30 dimineața.