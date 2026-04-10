Brandul de modă I.AM.GIA a reușit o performanță incredibilă. A vândut 1 milion de unități din treningurile sale Blare în mai puțin de cinci luni. Iar totul a pornit de la un pariu riscant al fondatoarei, Alana Pallister, care și-a vândut propria casă pentru a finanța stocul inițial de 300.000 de bucăți chiar înainte de Black Friday anul trecut.

Pariul de la Coachella

Acum, cu un succes răsunător în spate, I.AM.GIA țintește o preluare a festivalului Coachella. Treningul Blare va fi vizibil atât pe scenă, cât și în public, inclusiv printr-un set personalizat creat pentru artista Sexyy Red, care va concerta în ambele weekenduri ale festivalului. Treningul special are inscripționat „Sexyy” pe jachetă și pe spate, brandul creând și jachete de piele personalizate pentru artistă.

Mai mult, I.AM.GIA a încheiat un parteneriat cu Sexyy Red pentru produse promoționale care vor fi vândute la festival, pe YouTube și pe site-ul brandului. „Sexxy a purtat brandul de la bun început. … Am avut o relație foarte strânsă cu ea, iar să primim oportunitatea de a o sprijini la Coachella este cea mai mare onoare,” a declarat Pallister.

Pe lângă ținutele pentru Sexyy Red și dansatorii săi, brandul aduce 17 creatori de conținut la festival și a oferit cadouri altor 1.000 de membri ai comunității prezenți, cu scopul de a transforma concertul artistei într-o „mare de treninguri”. Pallister tratează Coachella ca pe o „mini-campanie”. „Vom transmite live spectacolul lui Sexxy – fanii înnebunind după ea, susținându-i cu adevărat performanța și sprijinind această relație. Dar construirea ‘lumii Gia’ este întotdeauna cel mai important lucru. Ea este o fată petrecăreață de la Coachella, care se distrează la maximum. Și apoi, după aceea, este momentul în care începem să vorbim despre vânzări.”

De la pragul crizei la fenomen viral

Numai că drumul până aici n-a fost deloc ușor. Lansat în 2017 și inspirat de modelul Gia Carangi, brandul a avut succes timpuriu cu haina Pixie Coat, purtată de celebrități precum Selena Gomez sau Bella Hadid. Colecția Blare, lansată în 2024, a fost gândită ca fiind „totul despre Gia în hainele ei de casă, trăindu-și cea mai bună viață Y2K.”

Succesul acesteia a venit într-un moment critic. „Afacerea trecuse prin niște vremuri mai grele din punct de vedere financiar. Am avut o echipă de conducere care a venit și care nu s-a potrivit, din punct de vedere al afacerii, dar apoi Blare a început să prindă avânt. … Mi-am vândut casa și am investit fiecare cent pe care l-am câștigat din asta în cumpărarea Blare, apoi m-am dus la echipa executivă și am spus: ‘OK, avem 300.000 de unități de Blare. Avem nevoie de o strategie pentru Black Friday.’ Și eu, Mel [Floyd, CMO-ul brandului], și echipa ne-am adunat și am construit o inițiativă pentru a-l face de 10 ori mai viral. Și, literalmente, a salvat afacerea,” a povestit Pallister.

Explozia de pe TikTok

Cum vine asta, mai exact? Pentru a stimula popularitatea produsului și a susține finanțarea stocului masiv, brandul a colaborat cu sute de afiliați și s-a lansat pe TikTok Shop. Afiliații primeau un comision de 5% din vânzări.

Strategia a funcționat perfect.

„Au fost atât de mulți oameni care aveau deja produsul, care sunt clienți autentici, care au devenit și afiliați. Așa că, peste noapte, am avut o creștere masivă [a vânzărilor],” a explicat Mel Floyd, CMO-ul companiei. Numărul afiliaților a explodat de la câteva sute la 2.000, apoi la 20.000 într-o singură săptămână. „TikTok este mai mult despre persoana de zi cu zi. Nu este conținut șlefuit; nu sunt modele; nu sunt influenceri care sunt plătiți să posteze despre asta. Sunt oameni obișnuiți care iubesc cu adevărat produsul.” Astăzi, I.AM.GIA are 470.000 de urmăritori pe TikTok și 1,5 milioane pe Instagram.

Cifrele din spatele succesului

Dar ce spun, pe bune, datele din social media? Alexander Rawitz, șeful departamentului de cercetare la Creator IQ, confirmă impulsul. „În ultimele 12 luni [martie 2025 – februarie 2026], I.AM.GIA a înregistrat o creștere atât a comunității de creatori, cât și a creării de conținut, determinată în mare parte de un impuls organic pe TikTok. Brandul a avut un succes uriaș nu numai cu celebrități, ci și cu creatorii de modă care doresc să obțină un look ‘model în timpul liber’ prin gama sa de salopete elegante.”

Previziunile pentru Coachella sunt optimiste. „Având în vedere trei factori – impulsul HoH [semestru peste semestru] al brandului, popularitatea sa pe TikTok și creșterea sa deosebit de impresionantă a numărului de postări – mă aștept ca I.AM.GIA să devină unul dintre brandurile cheie de urmărit la Coachella 2026.” Cifrele sunt clare: o creștere de 121% a valorii media câștigate (EMV) și o creștere de 141% a numărului de postări în a doua jumătate a anului 2025 față de prima. Pe TikTok, creșterea EMV de la an la an a fost de 280%, iar cea a postărilor de 347%.

Rawitz adaugă: „I.AM.GIA face mult mai mult decât să profite de un singur moment viral. Aceasta este o comunitate de creatori care accelerează activ, cu mai mulți creatori postând mai mult conținut și generând mai multă agitație cu fiecare lună care trece. Iar povestea TikTok este deosebit de grăitoare.”

Pe măsură ce treningul Blare a devenit un fenomen, a ajuns să fie și un obiect de colecție, disponibil acum în 44 de culori și modele. „Avem acum fanii Blare, [independenți] de fanii GIA. E ca și cum Blare ar fi propria sa entitate. Ei au între cinci și zece culori din seturi,” spune Pallister. La un pop-up recent din Los Angeles, unii clienți care au stat la coadă de la 2:30 dimineața au declarat că dețin 25 de seturi Blare. Clientela de bază are între 16 și 26 de ani, dar Mel Floyd a văzut și o „mamă de 50 de ani purtându-și Blare-ul la supermarket.”