Nicole Kidman a lăsat deoparte strălucirea clasică de pe covorul roșu și a împărtășit o imagine rară dintr-o escapadă la țară. Actrița în vârstă de 58 de ani a publicat în weekend pe Instagram o fotografie în care poartă blugi, o cămașă albastră cu nasturi și teniși albi, dar detaliul care a atras absolut toate privirile a fost părul ei blond, lăsat în bucle naturale.

Sinceră să fiu, trăim într-o perioadă în care filtrele și coafurile impecabile sunt la ordinea zilei pe rețelele sociale. Exact de asta imaginea ei contează enorm pentru noi, femeile obișnuite. Să vezi o vedetă de calibrul ei cum îmbrățișează textura naturală a părului, fără artificii și extensii, este o validare a frumuseții relaxate și o amintire clară că nu trebuie să fim mereu scoase ca din cutie pentru a arăta bine.

Buclele care au făcut istorie

Iar reacțiile nu au întârziat să apară. Fanii au fost pur și simplu încântați să revadă onduleurile care au ajutat-o să se lanseze în Australia în urmă cu mai bine de patru decenii. Textul publicat recent de Hellomagazine menționează că actrița a adăugat la postare un mesaj foarte scurt, scriind doar „Weekend vibes” alături de un emoji cu o inimă galbenă.

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Comentariile au curs valuri pe pagina ei.

„Buclele s-au întors! Bucle de weekend pe deasupra!” – Urmăritor pe Instagram

Și nu a fost singurul mesaj de acest fel. Un alt fan a scris că aceasta este exact versiunea actriței pe care au crescut iubind-o, în timp ce altcineva a lăudat frumusețea ei lipsită de efort. Unii urmăritori au speculat chiar că fotografia a fost făcută la proprietatea ei din Southern Highlands, în New South Wales. Acolo se retrag adesea ea și soțul ei, Keith Urban, pentru a scăpa de presiunea uriașă de la Hollywood.

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Pasiunea pentru transformări și peruci

Dar de ce a fost o simplă fotografie cu păr creț un eveniment atât de mare pe internet? Răspunsul este simplu. În ultimii ani, Nicole a devenit aproape la fel de faimoasă pentru colecția ei impresionantă de peruci pe cât este pentru rolurile din filme.

De la boburi scurte și ascuțite, la onduleuri roșcate sau nuanțe de platină elegante, schimbările ei de look au devenit o marcă înregistrată. Anul trecut, la Festivalul de Film de la Cannes, fanii cu ochi de șoim au observat plasa unei peruci pe covorul roșu. Apoi, la Săptămâna Modei de la Paris din ianuarie, fotografiile de aproape au trădat din nou un accesoriu de păr perfect integrat în linia ei naturală.

Te-ai întrebat vreodată de ce recurge mereu la ele? Actrița a vorbit absolut deschis despre asta în cadrul emisiunii Sunrise.

„După cum știți, îmi place să îmi schimb părul.” – Nicole Kidman, Actriță

Ea a râs și de zvonurile apărute după Met Gala 2025, când multă lume a crezut că s-a tuns scurt. A explicat clar că nu și-a tăiat părul, ci doar s-a jucat cu imaginea ei.

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Decizia de styling pentru următoarea premieră aparține doar ei. Până la apariția pe covorul roșu pentru viitoarele proiecte precum The Perfect Couple pe Netflix sau A Family Affair, fanii așteaptă să vadă dacă actrița va păstra textura naturală sau va alege din nou o piesă din faimoasa ei colecție de peruci.