Marc Anthony și soția sa, fostul model Nadia Ferreira, numără săptămânile până când își vor ține fetița în brațe. Cei doi au marcat acest moment special cu o petrecere de tip baby shower absolut spectaculoasă, o adevărată explozie de nuanțe de roz care pare desprinsă direct dintr-o poveste cu zâne.

Un decor de poveste și o viitoare mamă radiantă

Sinceră să fiu, când privești imaginile impecabile de pe rețelele sociale, e ușor să crezi că viața celebrităților este perfectă. Numai că, dincolo de candelabrele de cristal și florile pastelate, această petrecere ascunde o poveste mult mai profundă despre sacrificiu și regretele unui tată celebru. Pentru noi, femeile care jonglăm zilnic între dorința de a excela profesional și nevoia de a fi prezente acasă, confesiunile recente ale artistului lovesc destul de aproape de casă.

Fostă Miss Universe Paraguay, în vârstă de 26 de ani, Nadia a împărtășit pe Instagram o serie de fotografii de la evenimentul organizat în cinstea fiicei lor, care este așteptată să vină pe lume în luna august. Viitoarea mămică a strălucit pur și simplu într-o rochie lungă, de un roz pudrat, cu un detaliu spectaculos sub formă de capă pe un umăr care îi punea perfect în valoare burtica.

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Iar detaliile au fost gândite la milimetru. Așa cum a apărut într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, cuplul a fost înconjurat de familie și prieteni apropiați, mulți dintre ei îmbrăcați în alb pentru a completa paleta cromatică elegantă. Într-o imagine de-a dreptul emoționantă, artistul este surprins îngenunchind în fața soției sale și ținând-o de mână, o scenă romantică ce a bucurat imediat fanii din mediul online.

Familia se mărește cu al optulea copil

La începutul acestui an, perechea a dezvăluit că așteaptă al doilea copil împreună, o fetiță care se va alătura fratelui ei mai mare, Marco, născut în anul 2023.

Și totuși, micuța va fi al optulea copil al lui Marc Anthony. Artistul mai are o fiică, Arianna, și un fiu adoptat, Chase, din relația cu Debbie Rosado. Apoi, din mariajul cu Dayanara Torres îi are pe Cristian și Ryan, iar alături de Jennifer Lopez îi are pe gemenii Max și Emme, acum în vârstă de 18 ani, care sunt deja studenți la colegiu.

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Prețul succesului și regretele unui tată

Te-ai gândit vreodată cât costă, de fapt, succesul global la cel mai înalt nivel? Deși are o carieră incredibilă, artistul a vorbit recent, într-o conversație cu CBS Sunday Morning, despre durerea de a nu fi fost un tată suficient de prezent din cauza rigorilor industriei muzicale.

„Singurul regret ar fi că ceea ce am ales să fac mi-a ocupat atât de mult timp… Ce n-aș fi dat să fiu un tată care stă acasă și, știți, să fiu martor la fiecare secundă din orice. Mi-ar fi plăcut la nebunie. Nu a funcționat așa.” – Marc Anthony, Cântăreț

Este o confesiune rară și curajoasă. El a continuat, recunoscând greutatea alegerilor sale și impactul pe care turneele l-au avut asupra familiei.

„Este singurul lucru care pur și simplu mă macină și, acesta este cel mai mare sacrificiu. Și începi să te întrebi dacă a meritat totul. A meritat? Știți, la acel nivel.” – Marc Anthony, Cântăreț

Cum va reuși Marc Anthony să integreze aceste lecții ale trecutului în creșterea noii sale fetițe și a micuțului Marco. Până la venirea pe lume a bebelușului în luna august, familia se bucură de ultimele săptămâni de liniște în formula actuală, pregătind camera micuței.