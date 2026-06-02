Știi momentul ăla când te gândești cum ar fi arătat viața ta dacă luai o altă decizie într-un punct cheie? Ei bine, exact așa stau lucrurile și la Hollywood când vine vorba de roluri care au scris istorie. Când te gândești la Indiana Jones, îl vezi instant pe Harrison Ford cu pălăria lui celebră și biciul în mână. Iar surpriza absolută este că legendarul arheolog a fost la un pas să aibă o cu totul altă față.

Pentru noi, cele care am crescut cu aceste filme de aventură pe fundal, e aproape imposibil să ne imaginăm pe altcineva în rolul principal. Dar adevărul e că destinul lui Harrison Ford a fost decis de un simplu contract de televiziune care l-a blocat pe actorul dorit inițial. Așa că, data viitoare când simți că ai pierdut o oportunitate uriașă, amintește-ți povestea asta din culisele cinematografiei. Poate pur și simplu faci loc pentru ceva mult mai bun în viața ta.

Cum s-a schimbat istoria filmului

Într-o discuție recentă din podcastul dedicat lui Michelle Obama, regizorul Steven Spielberg a povestit cum el și George Lucas, co-creatorul francizei, se loviseră de un obstacol major la casting. Intervievau pe bandă rulantă actori pentru rolul doctorului Henry Walton Jones Jr. Și căzuseră de acord asupra unui singur nume. Tom Selleck era considerat absolut perfect pentru partitură.

„A venit, a citit pentru rol, testul lui a fost bun. Mi-a plăcut la nebunie.” – Steven Spielberg, Regizor

Singurul lucru pe care Spielberg l-ar fi schimbat era mustața celebră a lui Selleck. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de pe platouri. Actorul și-a dat seama că avea un contract strict cu televiziunea CBS pentru serialul „Magnum, P.I.”, care rula exact în acea perioadă. Și uite așa, rolul vieții lui i-a scăpat printre degete.

O idee salvatoare venită la cinema

Cum scrie Theblast într-un material publicat recent, soluția a venit dintr-o vizionare a filmului „Star Wars: The Empire Strikes Back”. Spielberg se uita la ecran și a avut o revelație instantanee. I-a aruncat imediat ideea colegului său de platou.

„George, ce-ar fi ca tipul ăla care îl joacă pe Han Solo să fie Indiana Jones?” – Steven Spielberg, Regizor

La început, Lucas a fost reticent. Harrison Ford era deja Han Solo, iar regizorul se temea de o suprapunere a personajelor. Dar Spielberg a insistat că un actor talentat poate duce mai multe personaje legendare simultan. Lucas i-a trimis scenariul lui Ford, iar restul e o pagină superbă de istorie. Ford a recunoscut mai târziu, într-o sesiune online din 2014, că preferă rolul arheologului în fața personajului din Star Wars, pur și simplu pentru că s-a distrat mult mai mult filmând acele aventuri.

Secrete de pe platourile de filmare

Relația dintre Spielberg și Ford a devenit una de prietenie strânsă, presărată cu farse memorabile. Puțini știu că Ford a avut chiar și o scurtă apariție în filmul „E.T.” din 1982. La acea vreme, actorul forma un cuplu cu scenarista filmului, Melissa Mathison, și a acceptat să joace rolul unui director de școală sever. Scena a fost tăiată la montaj pentru că regizorul a considerat că fața super-cunoscută a lui Ford ar distrage atenția publicului de la emoția poveștii.

Dar farsele au mers mult mai departe. Pe platourile de la „Indiana Jones and the Temple of Doom”, echipa a orchestrat o glumă epică. În timp ce Ford era legat cu lanțuri pentru o scenă, Barbra Streisand a apărut pe platou îmbrăcată în dominatoare și a început să folosească biciul pe el, certându-l în glumă că face prea mulți bani. Apoi a apărut Carrie Fisher care l-a sărutat. îți dai seama ce atmosferă relaxată era acolo?

Magia creată de ei nu poate fi reprodusă. În 2015, Spielberg a spus clar că nimeni nu îl va înlocui vreodată pe prietenul său în acest rol.

„Nimeni altcineva nu va mai fi Indiana Jones. Nu înțelegeți? Eu sunt Indiana Jones. Când eu mă duc, se duce și el.” – Harrison Ford, Actor

Până la urmă, un simplu contract de televiziune a modelat zeci de ani de cultură pop.