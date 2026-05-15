Te-ai gândit vreodată cum arată cultura noastră prin ochii unui star internațional care a cucerit o lume întreagă? Pedro Alonso, actorul spaniol care i-a dat viață fermecătorului și controversatului Berlín din universul serialelor spaniole de succes, a fost recent la București. A venit alături de colegii săi, Joel Sánchez și Julio Peña Fernández, pentru a promova noul sezon „Berlín și Dama cu hermină”. Și a reușit să surprindă pe toată lumea cu o declarație complet neașteptată despre o figură legendară a României.

Miza unei declarații neașteptate

Sincer, momentul ăsta contează mult mai mult decât o simplă declarație de PR. Când un actor de calibrul lui Alonso, obișnuit să joace minți sclipitoare și complicate, recunoaște că este fascinat de scriitorul și istoricul religiilor Mircea Eliade, ne oferă o perspectivă proaspătă. Ne face să ne uităm cu alți ochi la propriile noastre repere culturale, scoțându-le din manualele prăfuite și aducându-le direct în cultura pop a momentului.

Nu e deloc puțin lucru.

Nu e un secret că Mircea Eliade rămâne o personalitate uriașă la nivel mondial pentru studiul simbolurilor și istoria religiilor. Dar, în același timp, este și o figură profund controversată la noi, din cauza afinităților sale cu mișcarea legionară din perioada interbelică, un trecut pentru care nu și-a exprimat vreodată regretul. Iar fix această complexitate spirituală și istorică pare să fi atras atenția actorului spaniol în mod deosebit.

Ce ar fura personajele în viața reală

Într-o discuție relaxată publicată recent de Elle, echipa serialului a fost întrebată ce ar „fura” în viața reală, păstrând spiritul personajelor pe care le interpretează. Răspunsul lui Pedro Alonso a fost de departe cel mai profund și a ieșit imediat în evidență.

„Am citit mult, într-o anumită perioadă, din Mircea Eliade, care avea toată această căutare spirituală, investigație a culturilor lumii. Ei bine, aș băga în cap hard disk-ul cu mintea lui Mircea Eliade. Da, m-a interesat foarte mult perspectiva acelui om.” – Pedro Alonso, Actor

Colegii lui de platou au păstrat discuția într-o zonă mult mai practică și amuzantă. Joel Sánchez, de exemplu, a mărturisit că ar fura incredibila casă a lui César Manrique din Lanzarote, pentru a trăi acolo toată viața.

Julio Peña Fernández a stârnit râsete cu alegerea lui neconvențională.

„Eu, ca Julio, nu aș fura nimic. Dar aș lua-o cu mine pe Keila. Mi-ar plăcea să fac un jaf cu Keila, e foarte cool. E o combinație bună.” – Julio Peña Fernández, Actor

Ultimul jaf și o despărțire emoționantă

Numai că noul sezon, filmat în Sevilla, nu mai este doar despre un simplu jaf. Miza crește enorm. Echipa se reunește pentru a fura celebra „Damă cu hermină” a lui Leonardo da Vinci de la Ducele de Málaga, interpretat de José Luis García-Pérez. Dar lucrurile iau o întorsătură personală pentru Berlín când descoperă că ducele nu iubește arta, ci doar o ține ascunsă ca pe un trofeu. Orgoliul și dorința de răzbunare intervin puternic.

Acest sezon marchează și despărțirea definitivă a lui Pedro Alonso de personajul care i-a marcat cariera. Actorul a explicat că întoarcerea în Spania, la pasiunea Andaluziei și la mitul lui Carmen, se simte ca un act de dreptate poetică pentru a încheia acest parcurs lung prin întreaga galaxie a emoțiilor.

Noul sezon promite să fie un spectacol vizual și emoțional intens. Dacă orgoliul lui Berlín va fi cel care îi va aduce victoria absolută sau dacă, de data aceasta, obsesia pentru control îl va costa totul.