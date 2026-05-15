Te-ai întrebat vreodată cu cine își împarte viața șarmantul „Gabriel” din serialul tău preferat când se opresc camerele de filmat? Ei bine, misterul pare să fi fost deslușit chiar pe covorul roșu, sau mai degrabă la petrecerile de după. Lucas Bravo a fost surprins recent la Festivalul de Film de la Cannes în compania comediantei Mary Beth Barone, iar imaginile cu cei doi pur și simplu au pus pe jar internetul.

O nouă idilă la Cannes

Pentru noi, fanele care am suspinat la triunghiurile amoroase din Paris, viața personală a actorului de 38 de ani e mereu un subiect savuros. Dincolo de ecrane, alegerile lui romantice ne arată o altă latură a bărbatului pe care îl vedem de obicei în uniformă de chef. Și să fim serioase, cine nu adoră o poveste de dragoste proaspătă între doi oameni creativi?

Dar lucrurile nu au apărut chiar de nicăieri. Cei doi au atras prima dată atenția curioșilor la începutul acestui an. Mai exact, în martie 2026, au fost fotografiați împreună în timp ce urmăreau relaxați un meci al echipei New York Knicks. Pe atunci păreau doar prieteni apropiați care împart o pasiune pentru baschet, dar iată că dinamica s-a schimbat complet pe Croazetă.

Gesturi tandre și confirmări neoficiale

Actorul francez s-a aflat la Cannes pentru premiera noului său film, „La Vénus Electrique”, prezentat la cea de-a 79-a ediție a prestigiosului festival. Numai că, potrivit Marieclaire, atenția fotografilor nu a picat doar pe ținutele de gală, ci mai ales pe interacțiunile lui cu Barone (în vârstă de 34 de ani). Într-un video distribuit de Paris Match, cuplul a fost văzut afișând gesturi tandre la hotelul Carlton Cannes, dar și într-o altă ieșire nocturnă prin orașul de pe Riviera Franceză.

Cifrele și detaliile picante nu se opresc aici.

„Sunt o pereche destul de neașteptată, care a fost văzută sărutându-se la un after-party.” – Sursă anonimă, via DeuxMoi

Mary Beth Barone nu este deloc o prezență discretă în lumea divertismentului. Și-a construit un nume solid în stand-up comedy și are credite importante de actorie în „Black Mirror” și „Overcompensating” (producție pentru care a și scris scenariul). Iar dacă preferi formatul audio, ea prezintă popularul podcast „RIDE” alături de Benito Skinner.

Trecutul amoros al celor doi

Interesant este și bagajul emoțional cu care vin amândoi în această nouă poveste. Lucas Bravo s-a despărțit recent de actrița din „Big Little Lies”, Shailene Woodley, alături de care a format un cuplu pe parcursul anului 2025. Iar Mary Beth abia a ieșit dintr-o relație destul de mediatizată cu Adam DiMarco, colegul ei de platou și starul din „The White Lotus”.

Până în acest moment, nici Lucas Bravo și nici Mary Beth Barone nu au comentat public aceste rapoarte apărute în presă. Mingea este acum în terenul lor, iar fanii așteaptă să afle dacă actorul va confirma relația printr-o apariție asumată sau dacă fotografiile de la petrecerile din Cannes vor rămâne singura dovadă a acestei idile de primăvară.