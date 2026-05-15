Demi Moore a pășit zilele trecute pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes, însă nu doar rochia ei spectaculoasă a atras atenția tuturor. La 63 de ani, actrița a afișat o siluetă extrem de subțire într-o creație roșie personalizată, declanșând un val uriaș de îngrijorare printre fanii care i-au urmărit cele mai recente imagini.

Te-ai întrebat vreodată cât de mare este presiunea pe care o resimt femeile pentru a bifa niște standarde fizice nerealiste, mai ales după o anumită vârstă? Dincolo de strălucirea blițurilor de la Hollywood, discuția din jurul lui Demi ne amintește de cursa epuizantă pentru o presupusă perfecțiune în care multe dintre noi ne lăsăm prinse. Când o vedetă cu resurse nelimitate ajunge să fie intens criticată pentru felul în care arată, ne dăm seama că lupa sub care este privit corpul feminin pur și simplu nu iartă pe nimeni.

Contrastul care a uimit fanii

Dacă dăm timpul puțin înapoi, lucrurile stăteau destul de diferit. În vara anului 2023, actrița are o vacanță pe un iaht în Grecia, unde a fost fotografiată într-un costum de baie albastru, sumar. Pe atunci, afișa o siluetă zveltă, dar vizibil mai plină, cu forme sănătoase. Trecerea bruscă la aspectul actual este exact detaliul care a stârnit rumoare pe internet.

Pentru premiera de la Cannes, stilistul ei, Brad Goreski, a ales o rochie roșie cu aspect șifonat, creată special de casa Gucci, care se mula perfect pe corp. Ținuta fără mâneci i-a lăsat la vedere brațele și umerii foarte tonifiați, subliniind o talie minusculă. Iar reacțiile din mediul online au fost imediate și tăioase, așa cum a subliniat joi Theblast într-o analiză a comentariilor primite de vedetă.

„A slăbit prea mult acum, brațele arată sfrijite de la prea multă pierdere în greutate”, a scris un utilizator.

Altcineva a catalogat-o direct drept „scheletică”, în timp ce o a treia persoană a punctat cu asprime situația.

„Un model șocant de prost pentru fetele și femeile de pretutindeni!!” – Utilizator anonim, Comentator Daily Mail

Umbra tratamentelor pentru slăbit

Să fim sincere, trăim o perioadă în care noile tratamente injectabile au devenit subiectul principal de discuție la orice colț. Mulți urmăritori sunt convinși că Demi ar fi apelat la medicamente de tip GLP-1, precum Ozempic sau Wegovy, pentru a ajunge la această greutate.

„Prea mulți duc acum folosirea «injecțiilor» la extreme,… Va exista un preț de plătit pentru sănătate.” – Fan, Comentator online

Demi nu a recunoscut niciodată public că ar folosi vreun fel de medicament pentru slăbit. Dar nu este deloc singura aflată sub acest tip de microscop public. Celebrități precum cântărețele Katy Perry și Christina Aguilera, alături de Kim Kardashian, au fost toate acuzate recent că ar folosi astfel de injecții. În schimb, figuri publice precum jucătoarea de tenis Serena Williams și magnatul Oprah Winfrey au recunoscut deschis că le utilizează. Numai că situația lui Moore pare să fi generat un val de ironii amare. Un fan a adunat zeci de aprecieri pentru un comentariu sarcastic: „Sper că au o ambulanță la fața locului când Demi va leșina pentru că nu a mâncat o lună.”

Dincolo de zvonurile de pe covorul roșu, rămâne o discuție esențială despre limite. Încearcă să privești cu mai multă blândețe propriul tău corp atunci când vezi astfel de transformări radicale în feed-ul tău de Instagram. Deocamdată, actrița își continuă aparițiile publice de la Cannes, lăsând în urmă o dezbatere aprinsă despre prețul real pe care îl cere menținerea unei siluete de revistă.