Subiectul injecțiilor pentru slăbit a dominat discuțiile despre sănătate și echilibru corporal în ultimul an. Dar marea provocare rămâne mereu aceeași, respectiv cum îți menții silueta după ce decizi să oprești tratamentul pe care l-ai urmat luni de zile.

Cum funcționează noua alternativă la injecții

Dacă ai urmărit știrile de wellness recent, sigur ai auzit de medicamente precum Wegovy și Mounjaro. Ei bine, cercetătorii vin cu o noutate absolută în acest domeniu. Este vorba despre orforglipron, un medicament produs de compania Eli Lilly, care funcționează ca un agonist GLP-1. Mai exact, rolul său principal este de a acționa direct asupra organismului scăzând nivelul zahărului din sânge, încetinind digestia alimentelor și reducând apetitul.

Și exact asta e cheia.

În loc să fie injectat, așa cum se întâmplă cu variantele deja celebre, acest tratament se ia o dată pe zi, sub formă de tabletă. Medicamentul nu este încă licențiat în Marea Britanie, dar a fost aprobat de Food and Drug Administration în SUA luna trecută. Între noi fie vorba, o variantă orală sună mult mai prietenos pentru cele care își doresc o rutină de self-care mai simplă și fără disconfort.

Cifrele care ne dau speranță pe termen lung

Să fim sincere, teama de efectul yo-yo este cât se poate de reală. Studiile anterioare au descoperit că persoanele care folosesc injecții pentru pierderea în greutate sunt predispuse să ia din nou în greutate după ce le opresc. Aici intervine un studiu clinic extrem de interesant, care a implicat 376 de persoane din SUA. Acești pacienți fuseseră deja pe tirzepatidă sau semaglutidă (folosite pentru pierderea în greutate în sistemul de stat sub numele de brand Mounjaro și Wegovy) timp de 72 de săptămâni.

Pe baza informațiilor publicate de Independent, timp de un an, pacienții au luat fie orforglipron în fiecare zi, fie un placebo.

Iar rezultatele sunt clare. Cercetătorii au descoperit că, printre cei care fuseseră pe tirzepatidă, pacienții care au trecut pe orforglipron au menținut 74.7 la sută din pierderea în greutate după un an, comparativ cu 49.2 la sută care au luat placebo. Mai mult, aproximativ 79.3 la sută dintre foștii utilizatori de semaglutidă și-au menținut si pierderea în greutate, comparativ cu doar 37.6 la sută în grupul placebo.

Ce spun experții despre viitorul tratamentelor

Cercetătorii sugerează că tranziția către orforglipron „ar putea fi o abordare eficientă pentru menținerea pierderii în greutate pentru cei care nu continuă terapia injectabilă”. Rezultatele au fost publicate în celebra revistă de specialitate Nature Medicine.

Reacționând la constatări, Dr. Marie Spreckley, manager de programe de cercetare la Universitatea din Cambridge, a adus o perspectivă foarte umană asupra situației. „Unul dintre cele mai valoroase aspecte ale acestui studiu este că reflectă un scenariu clinic extrem de realist”, a declarat ea.

Ți s-a întâmplat vreodată să renunți la un tratament doar pentru că rutina era prea complicată pentru stilul tău de viață aglomerat?

Medicul a explicat exact acest fenomen. „Mulți oameni nu doresc să rămână pe terapie injectabilă la nesfârșit din cauza poverii tratamentului, a comodității, a călătoriilor, a cerințelor de depozitare, a costurilor sau a preferințelor personale”, a adăugat ea. „Posibilitatea de a trece la o terapie orală menținând în același timp o proporție substanțială din reducerea greutății obținute anterior ar putea reprezenta o opțiune suplimentară importantă în cadrul parcursurilor de îngrijire a obezității pe termen mai lung.”

Costuri și perspective pentru paciente

Dr. Simon Cork, lector superior în fiziologie la Anglia Ruskin University (ARU), a subliniat că, deși pacienții au slăbit mai mult folosind medicamente injectabile, acestea sunt scumpe. „Acest lucru limitează aplicabilitatea lor pe termen lung atât pentru cumpărătorii privați, cât și pentru NHS”, a spus el. Situația ne este familiară și nouă, având în vedere prețurile ridicate ale acestor tratamente atunci când ajung în farmaciile din România.

Experții notează, si că medicamentul este „important mai ieftin de fabricat” decât opțiunile actuale precum Wegovy și Mounjaro. „Medicamentele mai noi, orale, sunt semnificativ mai ieftine de fabricat, dar nu tind să producă același nivel de pierdere în greutate observat la medicamentele injectabile”, a explicat Dr. Cork.

Numai că povestea nu se oprește aici. Dr. Cork a adăugat că este nevoie de mai multe cercetări cu un grup mai mare de pacienți, dar a precizat ferm că descoperirile indică „un potențial viitor pentru modul în care sunt tratați pacienții cu obezitate și modul în care succesul pierderii în greutate poate fi menținut”.