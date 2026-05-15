Știi momentul ăla când simți că viața ta personală se destramă, dar la birou trebuie să zâmbești și să livrezi rezultate? Exact prin asta trece acum Vernon Kay. La doar câteva zile după ce a anunțat divorțul de soția sa, Tess Daly, prezentatorul de 52 de ani a primit o veste uriașă pe plan profesional.

Succes profesional în mijlocul furtunii

E o situație pe care multe dintre noi o înțelegem perfect. Să îți menții cariera la cote maxime în timp ce acasă lucrurile se prăbușesc este un test uriaș de reziliență. Dincolo de strălucirea vieții de vedetă, realitatea este că despărțirile dor la fel de tare pentru toată lumea, iar presiunea de a performa public adaugă o greutate imensă pe umerii oricui.

Vernon și Tess erau căsătoriți din 2003. Păreau cuplul perfect, având împreună două fețe, Phoebe și Amber. Numai că săptămâna trecută au șocat pe toată lumea anunțând că merg pe drumuri separate după 18 ani de mariaj.

Și totuși, viața merge înainte. Așa cum a relatat recent Hellomagazine într-un articol detaliat, emisiunea lui Vernon de la BBC Radio 2 (pe care a preluat-o de la Ken Bruce în 2023) a devenit cea mai ascultată din Marea Britanie pentru al doilea an consecutiv.

Vorbim despre o audiență de 6,6 milioane de ascultători pe săptămână. Postul de radio în sine a rămas lider, atingând 12,6 milioane de persoane săptămânal.

Cifrele vorbesc de la sine.

Omul chiar face treabă bună, în ciuda haosului din viața privată.

Ce au spus cei doi despre despărțire

Dar cum gestionezi public o asemenea ruptură? Cei doi au ales calea eleganței, printr-o declarație comună extrem de asumată.

„După o îndelungată analiză și cu un profund sentiment de grijă și respect reciproc, am luat decizia de a ne separa pe cale amiabilă. Aceasta nu a fost o alegere ușoară, dar vine dintr-un loc de înțelegere reciprocă și dintr-o dorință comună pentru ceea ce este cel mai bine pentru amândoi.” – Declarație comună, Vernon Kay și Tess Daly

Au ținut să precizeze clar că nu există alte persoane implicate și că rămân dedicați rolului de părinți. Luni dimineață, întors la emisiunea lui care se difuzează de la 9:30 la 12:00, Vernon a simțit nevoia să le transmită un mesaj direct celor care îl ascultă.

„Vreau doar să spun, din partea mea și a lui Tess, vă mulțumesc pentru toate urările de bine, au fost extrem, extrem de apreciate.” – Vernon Kay, Prezentator BBC Radio 2

Lecția de bunătate pentru fetele lor

Până la urmă, prioritatea lor rămân fetele, alături de care au fost într-o vacanță de familie cu doar câteva zile înainte de anunțul public. Într-un interviu mai vechi, Tess (57 de ani) povestea despre valorile pe care încearcă să le transmită mai departe.

„Le-am învățat mereu că bunătatea este o superputere și este cea mai importantă trăsătură de personalitate pe care o vei deține vreodată. Tratează-i pe toți cu bunătate și asta este lumea pe care o vei primi înapoi.” – Tess Daly, Prezentatoare TV

Decizia finală privind termenii legali ai separării urmează să fie stabilită în perioada următoare. Până atunci, Vernon se întoarce în fiecare dimineață la microfon, încercând să păstreze un echilibru fragil între succesul uriaș din carieră și reconstrucția propriei familii.