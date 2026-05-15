Andreea Ibacka și Cabral au confirmat oficial despărțirea, punând punct unei relații de 18 ani. Cei doi au ales să iasă public cu un mesaj comun pentru a opri speculațiile din ultimele săptămâni, subliniind că decizia a fost luată de comun acord și că prioritatea lor absolută rămâne liniștea celor doi copii pe care îi au împreună.

Te-ai întrebat vreodată cum este să pui punct unei povești de aproape două decenii, mai ales când ești sub lupa publicului? Modul în care cei doi au ales să gestioneze această despărțire ne arată că finalul unei relații lungi nu trebuie să însemne neapărat un război. Miza reală aici nu este cine a greșit, ci cum reușesc doi adulți să își protejeze familia de toxicitatea speculațiilor externe, oferind o lecție de maturitate emoțională de care multe cupluri ar putea beneficia.

Sfârșitul unei povești fără scandal

În ultimele săptămâni, presa mondenă a vuit de zvonuri. S-a vorbit despre trădări, despre motive ascunse și scenarii demne de filme. Dar realitatea, așa cum au explicat cei doi, este mult mai simplă și, poate, mult mai dureroasă tocmai prin banalitatea ei.

Așa cum a relatat Unica într-un articol recent, cuplul a simțit nevoia să clarifice situația tocmai din respect pentru publicul care le-a fost alături atâția ani.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul.” – Andreea și Cabral Ibacka, mesaj comun

Iar lucrurile stau fix așa cum se întâmplă în atâtea familii obișnuite. Pur și simplu, uneori oamenii evoluează în direcții diferite. Nu există mereu un vinovat de serviciu.

Prioritatea absolută și viața de după

Știm cu toate că, atunci când sunt copii la mijloc, ecuația unei despărțiri devine infinit mai complicată. Dincolo de durerea separării în cuplu, apare responsabilitatea imensă a rolului de părinte, care nu se termină odată cu semnarea actelor.

„Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt.” – Andreea și Cabral Ibacka, mesaj comun

Este o recunoaștere onestă a unei realități pe care multe femei o trăiesc în tăcere. Să recunoști că te-ai pierdut de omul de lângă tine cere mult curaj.

Cei doi au subliniat clar că vor rămâne o echipă pentru copiii lor. Tranziția către o nouă dinamică de familie necesită timp, blândețe și, mai ales, intimitate.

Următoarea perioadă va aduce provocări legate de co-parenting și adaptarea la noua realitate separată. Rămâne de urmărit cum vor reuși să mențină acest echilibru fragil, dar dorința lor comună de a oferi stabilitate copiilor oferă o bază solidă pentru vindecare.