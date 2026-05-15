Săptămâna Modei de la Milano face un pas uriaș către un viitor mai etic și mai curat. Începând cu prezentările din septembrie 2026, Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) va introduce noi reguli care descurajează folosirea blănurilor naturale pe podiumuri, marcând o schimbare de macaz esențială pentru una dintre cele mai influente organizații din domeniu.

Gândește-te puțin la asta. Nu e vorba doar despre ce poartă modelele pe catwalk sub lumina reflectoarelor, ci despre un semnal clar care ajunge direct în garderobele noastre. Când un gigant precum industria italiană spune „stop” cruzimii, moda se schimbă la nivel global. Iar noi, ca și consumatoare care își doresc un stil de viață mai asumat, avem de câștigat opțiuni mai inovatoare, bazate pe biomateriale, mult mai prietenoase cu mediul.

Un val global de schimbare

Sincer, schimbarea plutea în aer de ceva timp. Italia a interzis deja creșterea și uciderea animalelor pentru producția de blană încă din 2022. Și nu sunt singurii de pe harta modei care iau măsuri. Londra a interzis blănurile în 2023 (și va interzice pieile exotice din 2025), iar New York a anunțat o interdicție similară care se va aplica din primăvara lui 2027.

Totuși, la Milano abordarea este ușor diferită. Cum scrie Wwd într-un material recent, italienii merg pe varianta recomandărilor voluntare, un fel de ghid de bune practici, nu pe interdicții stricte.

„Adoptarea acestor Linii directoare este un pas suplimentar în calea responsabilității și sustenabilității pe care Camera Nazionale della Moda Italiana a urmat-o de mai bine de zece ani în sprijinul Made în Italy. Această inițiativă confirmă intenția CNMI de a însoți evoluția sistemului de modă cu echilibru și conștientizare, în coerență cu direcția strategică pe care o urmărim.” – Carlo Capasa, președinte Camera Nazionale della Moda Italiana

Ce înseamnă mai exact această recomandare

Dar cu recomandarea voluntară? Simplu. Brandurile păstrează libertatea creativă și antreprenorială, nefiind sancționate sau excluse din calendarul oficial dacă nu respectă regula. Însă, să fim serioase, presiunea publică și direcția industriei sunt greu de ignorat.

În documentul oficial, blana este definită ca piele de animal cu păr, provenită de la animale crescute sau capturate în principal pentru acest scop (vulpe, nurcă, coiot, iepure). Sunt exceptate pielea clasică, shearling-ul de la animale crescute pentru industria alimentară, blănurile vintage și alternativele sintetice.

„Liniile directoare ale CNMI privind renunțarea la blănuri sunt istorice pentru trecerea industriei modei italiene dincolo de blana lipsită de etică și nesustenabilă. Este un pas important înainte faptul că CNMI nu va promova activ blana la Săptămâna Modei de la Milano.” – Emma Håkansson, director fondator Collective Fashion Justice

Marile case de modă au dat deja tonul

Marile nume din industrie au simțit direcția vântului de mult. Armani a renunțat la blănuri din toamna lui 2016, iar Versace din primăvara lui 2019. Grupul Prada a scos blănurile din colecțiile de damă începând cu primăvara lui 2020. Mai mult, gigantul Kering, care deține Gucci, Yves Saint Laurent și Balenciaga, a interzis utilizarea blănurilor animale în toate brandurile sale în toamna lui 2022.

Cifrele vorbesc de la sine.

Mingea este acum în terenul autorităților europene. Comisia Europeană este deja în întârziere cu răspunsul la inițiativa cetățenească „Fur Free Europe”, o decizie așteptată inițial în martie fiind amânată pe termen nedefinit. Până când vom avea o legislație clară la nivelul întregii Uniuni, rămâne de urmărit câte branduri vor alege să lase definitiv blana în trecut și să inoveze cu adevărat.