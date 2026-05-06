Te-ai gândit vreodată de unde vine cu adevărat strălucirea inelului tău preferat? Gigantul danez Pandora tocmai a făcut o mișcare curajoasă care ne va schimba complet modul în care privim accesoriile din cutia noastră cu comori.

Cel de-al cincilea C pentru o alegere asumată

Miercuri, chiar înainte ca Jennie Farmer, directorul de marketing al companiei, să urce pe scena Global Fashion Summit din Copenhaga alături de ambasadoarea brandului, Pamela Anderson, s-a aflat noutatea absolută. Pandora introduce etichetarea amprentei de carbon pentru toate diamantele sale crescute în laborator, o mișcare botezată simbolic „al cincilea C” (după tradiționalele tăietură, culoare, claritate și carate).

„Credem că viitorul înseamnă să facem diamantele mai accesibile, oferind în același timp clienților claritate cu privire la ceea ce cumpără”, a declarat directorul executiv al bijutierului, Berta de Pablos-Barbier.

Și chiar are sens. Până la urmă, noi, femeile moderne, vrem să știm pe ce dăm banii și ce impact avem asupra lumii din jur.

„Ne creăm bijuteriile având în minte sustenabilitatea și, prin introducerea celui de-al cincilea C, dăm putere consumatorilor să facă alegeri informate.”

Cifrele care ne pun pe gânduri

Dar stai puțin, cum se măsoară asta mai exact? Așa cum explică producătorul, noile măsurători acoperă „toate emisiile din procesul de creare a diamantelor: de la producerea materiilor prime folosite pentru a crește diamantul până când acesta este tăiat și lustruit, gata să părăsească facilitatea de diamante”.

Iar aici, pe baza datelor furnizate de Wwd într-o analiză de miercuri, aflăm detalii de-a dreptul fascinante. Compania a renunțat complet la diamantele minate încă din 2021. Acum, pietrele lor sunt create folosind energie 100% regenerabilă și sunt montate pe aur și argint 100% reciclate. Calculele (verificate riguros de firma de audit EY) arată că un diamant de 1 carat crescut în laborator generează 12,58 kilograme de emisii echivalente de CO2.

Ce înseamnă asta pentru planeta noastră? Că emisiile sunt „cu aproximativ 90 la sută mai mici decât ale unui diamant minat de aceeași dimensiune”, o estimare conservatoare bazată pe un studiu din 2019 al Diamond Producers Association. Mai mult, un inel Pandora Infinite din aur de 14 carate care are o astfel de piatră are „o amprentă de carbon comparabilă cu cea a unei perechi de blugi”, conform datelor start-up-ului francez Carbonfact.

Să fim serioase.

Când mergi la shopping într-un mall de la noi, fie că ești în AFI Cotroceni sau la Băneasa, și probezi o bijuterie nouă, parcă te simți mult mai bine știind că alegerile tale nu distrug mediul. Această tendință de consum conștient prinde tot mai mult contur și printre românce, pentru că banii noștri contează, iar transparența la raft devine o cerință, nu un moft.

O provocare pentru întreaga industrie

Într-un interviu exclusiv, Jennie Farmer a explicat că brandul a dorit o modalitate „clară și ușoară” prin care tu, în calitate de clientă, să îți poți cântări achiziția față de alte alegeri. Deși recunoaște că femeile continuă să își „dorească o bijuterie frumoasă cu diamante la un preț bun”, mediul a devenit un factor decisiv la cumpărături, mai ales pentru generațiile tinere.

Anunțul de la Copenhaga a fost gândit special pentru a plasa această mișcare „în acea arenă în care jucăm, care este sustenabilitatea în modă și bijuterii.”

Numai că lucrurile nu se opresc la o simplă etichetă. „Am vrut să ieșim în față consumatorului, spunând că [Pandora] încearcă să facă un pas înainte aici”, a adăugat Farmer. „Încercăm să fim transparenți și, de fapt, este și un fel de apel la acțiune pentru alți bijutieri.”

În 2025, categoria diamantelor de laborator a reprezentat doar 1% din afacerile companiei, generând 357 milioane de coroane daneze (echivalentul a 55,9 milioane de dolari) în șase piețe, dar a înregistrat o creștere de 15%.

Iar mesajul pentru competiție este cât se poate de direct.

„Ne-ar plăcea ca ei să ni se alăture în această călătorie. Nu este vorba despre noi spunând că vrem să vindem mai multe diamante Pandora,” a continuat ea. „Este vorba despre a spune că, dacă putem deschide drumul pentru industria diamantelor crescute în laborator și alții ajung să urmeze aceeași metodologie, cât de grozav ar fi dacă acest lucru ar deveni ceva ce este de fapt folosit și referențiat cu adevărat de consumatori?”

Apropo, aceste diamante sustenabile deja fac furori pe covorul roșu. Luni, la Met Gala 2026, vedete absolut superbe precum Dree Hemingway, Tessa Thompson și Troye Sivan și-au asortat ținutele cu creațiile danezilor, demonstrând că luxul asumat este cel mai bun accesoriu pe care îl poți purta.