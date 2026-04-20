Actrița Michelle Keegan, cu o avere estimată la peste 4 milioane de lire sterline, a fost văzută recent scotocind într-un magazin de caritate alături de mama ei, Jackie. Deși locuiește într-o casă de 3,5 milioane de lire împreună cu soțul ei, Mark Wright, și fetița lor de un an, Palma, vedeta nu se sfiește să caute chilipiruri, demonstrând că rămâne o persoană cu picioarele pe pământ.

O glumă pe Instagram

Iar totul a fost documentat chiar de ea, într-o postare plină de umor. Starul din „Brassic” a publicat un selfie realizat printre rafturile pline de mărunțișuri, însoțit de o descriere amuzantă. „Mama mă târaie prin magazine de caritate în timp ce ea adună lucruri la întâmplare de care cu siguranță nu are nevoie”, a scris actrița. Michelle a fost mereu loială rădăcinilor sale din Manchester și, nu de puține ori, a arătat că preferă confortul de acasă și serile liniștite în detrimentul evenimentelor mondene.

Trendul second-hand la casele regale

Numai că Michelle nu este singura celebritate care apreciază astfel de locuri. Chiar și Prințesa de Wales a fost văzută într-un magazin de caritate anul acesta. În luna februarie, Kate, în vârstă de 44 de ani, a făcut două vizite secrete și neplanificate la finalul unui tur al producătorilor de textile din vestul Țării Galilor, oprindu-se și la un magazin de caritate local.

Este vorba despre magazinul Ty Hafan din Lampeter, o cauză apropiată sufletului ei, având în vedere că este patroana acestui centru de îngrijiri paliative din ianuarie 2025 (o tradiție preluată de la Prințesa Diana, fosta ei soacră).

O mișcare neașteptată.

„A insistat să vadă secțiunea de mercerie”

Maree Thomas, managerul regional de vânzări, a oferit detalii despre vizita princiară. „Le-a mulțumit atât voluntarilor, cât și personalului, a stat de vorbă în timp ce făcea fotografii și a insistat să vadă rapid secțiunea de mercerie, deși echipa ei a informat-o că nu are timp. A semnat și în cartea noastră de comentarii a clienților”, a povestit aceasta.

Dar cum vine asta, o prințesă într-un second-hand? Ei bine, se pare că lucrurile sunt mai simple decât par.

„Vizita a fost scurtă și neplanificată, [ea] și-a făcut în mod clar timp pentru noi și a fost foarte implicată, iar noi am fost încântați să o primim pe ea și echipa ei. Am fost cu toții în al nouălea cer și pe un val de entuziasm după acest eveniment special”, a adăugat Maree Thomas. Deși Prințesa nu a avut timp să cumpere ceva, s-a asigurat că stă de vorbă cu angajații și mulțimea adunată afară, mulțumindu-le pentru munca depusă.

Deși Michelle a făcut o glumă (una destul de simpatică, de altfel), magazinele de caritate sunt extrem de apreciate în climatul actual. Până la urmă, nu a fost niciodată mai la modă să cumperi la mâna a doua. Nu doar că ajută la reducerea deșeurilor textile, dar și donațiile către organizațiile de caritate sunt de neprețuit. În plus, poți găsi o mulțime de chilipiruri grozave.