Renovarea de 369 de milioane de lire sterline a Palatului Buckingham este în plina desfasurare, dar cladirea istorica cu 775 de camere isi pierde treptat locatarii regali. Printul William și Kate Middleton au decis sa nu se mute niciodata acolo, preferand sa rămână în actuala lor locuinta din Windsor pentru a le oferi o viata mult mai simpla copiilor lor.

Te-ai gandit vreodata cum ar fi sa refuzi un palat imens doar ca sa ai liniste în familie? Ei bine, decizia cuplului regal ne arata ca, indiferent de statut sau de bugetul uriaș implicat, prioritatea absoluta rămâne normalitatea și sanatatea emotionala a copiilor, departe de agitatia din centrul Londrei. Pentru noi, femeile care jongleaza zilnic cu decizii despre spatiul de locuit ideal, alegerea lui Kate este o confirmare ca o casa înseamnă mult mai mult decat prestigiu sau metri patrati.

Un sediu de birouri de lux

Palatul Buckingham a fost casa principala a regretatei Regine Elisabeta a II-a pentru cea mai mare parte a vietii sale. Acum, Regele Charles al III-lea foloseste cladirea exclusiv ca un sediu central al monarhiei, în timp ce locuieste efectiv la Clarence House impreuna cu Regina Camilla. Iar lucrurile nu se vor schimba nici în generatia urmatoare.

Recomandari S-a aflat adevarul despre scandalul anului. Decizia neasteptata luata de Blake Lively

În octombrie anul trecut, William, Kate și cei trei copii ai lor, printul George (12 ani), printesa Charlotte (11 ani) și printul Louis (8 ani), au parasit Adelaide Cottage pentru a se muta la Forest Lodge. Aceasta resedinta din Windsor a devenit acum caminul lor definitiv.

Așa cum relateaza Hellomagazine intr-o analiza publicata recent, mutarea initiala din 2022 a avut un scop cat se poate de clar, concentrat pe bunastarea celor mici.

„Când au plecat din Londra spre Windsor, William și Kate au explicat clar ca fac asta pentru ca copiii lor sa aiba mai mult spatiu verde și libertate. Asta nu se va schimba și de atunci au aratat foarte clar ca Forest Lodge va fi caminul lor pentru totdeauna.” – Emily Nash, Editor Regal HELLO!

Critici din interior

Și totusi, nu toata lumea este incantata de aceasta schimbare de directie. Faptul ca viitorul rege nu isi doreste sa isi creasca familia intr-un castel atrage critici din partea apropiatilor familiei regale, care simt ca traditia se pierde iremediabil.

„transformarea Palatului Buckingham intr-un birou este gresita. Punct. Nici William nu il va folosi. Asta face ca Palatul Buckingham sa nu mai fie bijuteria coroanei.” – Nicky Haslam, designer de interior

Dar lucrarile masive finantate din banii contribuabililor, care includ refacerea intregii retele electrice, merg mai departe conform planului. Ramane neclar cum va justifica monarhia britanica în viitor o investitie atat de mare intr-o cladire pe care niciun rege nu isi mai doreste sa o numeasca, cu adevarat, acasa.