Marți, 5 mai, prințul William a pornit într-un angajament oficial complet singur, fix după agitația provocată de ziua de naștere a prințesei Charlotte. Agenda casei regale britanice este plină ochi astăzi. Avem ieșiri publice total separate pentru prințesa Anne, prințul Edward și ducesa Sophie.

Cum arată o săptămână regală dincolo de aparențe

Te-ai întrebat vreodată cum arată cu adevărat o zi din viața familiei regale britanice atunci când luminile reflectoarelor se mai sting puțin? Dincolo de zâmbetele perfecte, rochiile impecabile și eticheta strictă, programul lor seamănă adesea cu o cursă continuă împotriva cronometrului. Jurnalistul Matthew Moore a surprins perfect această atmosferă de tranziție, susținut de o echipă întreagă de corespondenți regali din care fac parte Katie Daly, Beatriz Colon, Eleanor Dye și Lucy Norris. „Bună dimineața și bun venit la o nouă săptămână de bunătăți regale! Săptămâna trecută a fost incredibil de aglomerată cu vizita de stat a Regelui Charles și a Reginei Camilla, dar această săptămână promite să fie puțin mai liniștită.”

Numai că liniștea lor este un concept destul de relativ pentru noi, restul lumii. Până la urmă, ei trebuie să jongleze constant cu o viață de familie solicitantă și datoriile publice care nu suportă amânare. Joi, prințul William și Kate au distribuit o fotografie adorabilă cu fiul lor cel mic pentru a opta sa aniversare. Fanii regali au observat imediat că prințul Louis este bucățică ruptă din tatăl său la aceeași vârstă. Mai mult, cuplul regal tocmai și-a prezentat oficial noul cățeluș la împlinirea vârstei de un an, dezvăluind publicului și numele său adorabil.

Provocările economice nu iartă pe nimeni

Așa cum relatează Hellomagazine într-un material actualizat în urmă cu doar 10 minute, prințul de Wales se află astăzi în North Yorkshire. Acolo stă de vorbă direct cu fermierii pentru a înțelege provocările uriașe cu care se confruntă comunitățile agricole în aceste vremuri.

Iar această problemă trece dincolo de granițele britanice. Când William ascultă ofurile fermierilor din Yorkshire legate de costuri de producție și climă, scenariul seamănă izbitor cu greutățile producătorilor noștri locali pe care îi întâlnești dimineața în piețele din România, luptându-se zilnic să își mențină micile afaceri pe linia de plutire.

În același timp, un nou raport a dezvăluit un detaliu financiar interesant. Prințul William a fost numit unul dintre cei mai mari contribuabili din Marea Britanie. Veniturile sale anuale considerabile (provenite din celebrul Ducat de Cornwall) îl plasează direct în topul plătitorilor de taxe.

Banii aduc cu ei și responsabilități uriașe.

O agendă divizată și extrem de aglomerată

Stai puțin, că nici restul familiei nu stă deloc degeaba acasă. Prințesa Anne participă la o recepție elegantă în calitatea ei de patron al The Labrador Retriever Club. Ducele și ducesa de Edinburgh au plecat pe drumuri complet separate pentru angajamentele lor de astăzi. Prințul Edward participă la o întâlnire oficială și la un dineu pentru Prince Philip Trust Fund.

Dar ducesa Sophie pare să aibă de departe cea mai încărcată zi dintre toți. Ea vizitează mai întâi Expoziția Anuală a Royal Society of Portrait Painters la Mall Galleries. Apoi merge direct la Stevenage Bioscience Catalyst și la Airbus Defence and Space. Pe lângă toate aceste deplasări regale, au loc ceremonii importante de învestitură pentru comediantul Bill Bailey și pentru autorul și prezentatorul Richard Osman.

Detalii din culisele monarhiei moderne

Apar mereu perspective noi despre viața la palat și despre direcția în care se îndreaptă lucrurile. Viitorul rege și regină vor sărbători 15 ani de căsătorie pe 29 aprilie 2026. Această bornă temporală ne arată exact cum va arăta cu adevărat monarhia modernă pe care o construiesc. De exemplu, la nivel de parenting, frații prințul William și prințul Harry au avut abordări complet diferite, cu perspective diametral opuse în privința prezentării respectivilor lor fii, prințul George și prințul Archie, în fața lumii.

Trecutul ascunde mereu povești fascinante care ies la iveală când te aștepți mai puțin. Clubul Boujis din South Kensington era un punct fierbinte de petrecere pentru membrii familiei regale și vedete de primă mână la începutul anilor 2000. Acolo, DJ-ul Sam Young a împărtășit discuții muzicale cu viitorul rege al Angliei, într-o întâlnire stânjenitoare, în timp ce prințul William petrecea până în zori la clubul privat.

Astăzi, prioritățile sunt complet schimbate. Prințul și prințesa de Wales au lansat o declarație oficială în care se arată îngrijorați după atacul asupra a doi bărbați evrei miercuri, în Golders Green.

Și totuși, momentele de relaxare pură și afecțiune există și în prezent, chiar și la evenimentele sobre. La o recepție organizată pentru a o comemora pe regretata Regină Elisabeta a II-a, alături de membri seniori activi ai familiei regale precum Regele Charles și Regina Camilla, prințesa Kate nu și-a putut stăpâni chicotelile. Ea a fost surprinsă amuzându-se copios în timp ce îl prindea pe prințul William de braț fix în mijlocul unei conversații.