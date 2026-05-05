Curtea Supremă a Statelor Unite a restabilit temporar accesul prin poștă și farmacii la o pastilă avortivă extrem de utilizată. Decizia vine după ce o instanță federală de apel blocase brusc această opțiune săptămâna trecută. Pentru activistele pro-alegere, acesta reprezintă cel mai mare pericol la adresa îngrijirii avortului de când hotărârea istorică Roe v Wade a fost anulată.

O lupta contracronometru pentru libertatea de a alege

E drept că măsura de urgență oferită de Curtea Supremă expiră pe 11 mai. Acest termen scurt pregătește terenul pentru o nouă bătălie juridică majoră la cea mai înaltă instanță a țării. Dacă ordinul instanței de apel ar rămâne în vigoare, pacientele din întreaga țară ar fi forțate să călătorească la un centru de sănătate pentru a ridica personal o pastilă de mifepristonă. O astfel de călătorie poate însemna sute de kilometri pentru persoanele care trăiesc în state unde avortul este interzis.

Julia Kaye, avocat principal pentru Proiectul Libertății Reproductive din cadrul ACLU, a explicat situația fără ocolișuri. „Deși aceasta este o evoluție pozitivă pe termen scurt, nimeni nu poate sta liniștit când capacitatea noastră de a obține acest medicament sigur și eficient pentru avort și îngrijirea avortului spontan atârnă încă în balanță”, a declarat ea luni. Apoi a adăugat ferm: „Curtea Supremă trebuie să pună capăt acestui atac nefondat asupra libertății noastre reproductive, o dată pentru totdeauna”.

Recomandari S-a aflat adevarul despre plecarea juriului de la American Idol. Ce se intampla pe 4 mai

Cum arata realitatea din spatele deciziilor politice

Într-o analiză publicată recent de Independent sunt aduse în discuție exact acele detalii pe care mulți încearcă să le ignore. După ce Curtea Supremă a revocat dreptul constituțional la îngrijirea avortului în 2022, mai mult de o duzină de state au scos în afara legii avorturile în aproape toate circumstanțele. Această situație a creat un mozaic al accesului la avort la nivel național. Alte state au adăugat constrângeri legale pentru paciente și furnizorii de avort, care acum sunt protejați în unele locuri și incriminați în altele.

Te-ai gândit vreodată cât de importantă este telemedicina pentru o femeie aflată într-o situație medicală vulnerabilă?

Nourbese Flint, președinta grupului pentru drepturile la avort All* Above All, arată că accesul care depinde de decizii legale contradictorii subliniază „cât de instabil și politizat a devenit accesul la avort în această țară”. Un „rollercoaster de la o săptămână la alta” destabilizează furnizorii și „seamănă frică și confuzie reală pentru persoanele care caută îngrijire critică, sensibilă la timp”, a punctat ea.

Recomandari Ce se intampla cu retetele furate ale bunicii. Decizia uluitoare luata de nepot dupa un deceniu

Hai să vedem ce spun și datele Institutului Guttmacher (un grup de susținere a sănătății reproductive). Avortul medicamentos reprezintă marea majoritate a avorturilor, mai exact aproximativ 63 la sută din total. Mifepristona este aprobată pentru utilizare de către Food and Drug Administration (FDA) până la 10 săptămâni de sarcină. Și potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, aproape 93 la sută dintre toate avorturile au fost efectuate înainte de a 13-a săptămână. Mai mult de una din patru persoane care fac un avort își obțin medicamentele prin telemedicină.

O retea complexa de restrictii si apeluri in instanta

Dar istoria acestui medicament este mult mai lungă. Administrația Trump a promis să revizuiască procesul de aprobare a medicamentului, deși FDA a aprobat inițial mifepristona cu mai bine de 20 de ani în urmă. Aliații președintelui Donald Trump și parlamentarii republicani îndeamnă acum FDA să revoce complet aprobarea mifepristonei, efort numit de critici o încercare pe ușa din spate de a interzice avortul la nivel național. Abia în 2021, FDA sub conducerea președintelui Joe Biden a ridicat permanent cerința de prezență fizică pentru rețetele de mifepristonă, permițând pacientelor să acceseze medicamentele prin programări de telesănătate și farmacii online.

Numai că, pe 1 mai, Curtea de Apel a Circuitului Cinci din Louisiana a restabilit o cerință la nivel național ca pacientele să obțină medicamentul personal. Acest lucru a dat peste cap accesul a milioane de oameni din întreaga țară.

Recomandari Ce se intampla cu silicoanele femeilor dupa moarte! Suna ireal, dar este adevarat

Producătorii de medicamente au apelat imediat la Curtea Supremă pentru a bloca hotărârea. Avocații GenBioPro au scris duminică într-un dosar de urgență: „Ordinul este profund tulburător pentru sponsorii medicamentelor, furnizorii de servicii medicale, pacienți și public, toți aceștia bazându-se pe exercitarea raționamentului științific de către FDA și pe administrarea ordonată a sistemului complex de reglementare a medicamentelor al Națiunii”.

Kelly Baden, vicepreședinte pentru politici publice la Institutul Guttmacher, a numit decizia instanței de apel „cea mai amplă amenințare” la adresa accesului la avort de când Curtea Supremă a anulat Roe v Wade. „Reimpunerea cerințelor de eliberare personală, inutile din punct de vedere medical, pentru mifepristonă va trimite unde de șoc de haos și confuzie în întreaga țară și va răsturna dramatic capacitatea pacientelor de a obține îngrijire pentru avort”, a explicat ea. Decizia recentă a Curții Supreme oferă o „ușurare critică pe termen scurt” pentru paciente, „dar amenințarea de bază la adresa accesului rămâne la fel de cumplită ca înainte”.

Viitorul medicinei intre stiinta si tribunal

Iar vocea experților din sănătate se face auzită tot mai tare. Nancy Northup, președinta Centrului pentru Drepturile Reproductive, a avertizat clar: „Această hotărâre nu este definitivă, continuați să urmăriți”.

„Obținerea pastilelor pentru avort prin telesănătate a fost un colac de salvare pentru femei de când Roe v Wade a fost anulat”, a adăugat ea într-o declarație. „Nu există niciun motiv pentru care oamenii să nu poată obține mifepristonă la o farmacie sau prin poștă. Încercarea Louisianei de a restricționa accesul este politică și nu se bazează pe știință sau medicină.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Comitetul pentru Protejarea Asistenței Medicale, un grup de advocacy politic format din 36.000 de lucrători medicali, arată că aproape trei sferturi dintre alegători spun că deciziile privind avortul medicamentos ar trebui să fie luate între o femeie și furnizorul ei de servicii medicale. Același sondaj arată că 60 la sută dintre alegători nu doresc ca instanțele să anuleze deciziile medicilor și ale FDA privind medicamentele avortive, iar 57 la sută au spus că interdicția avortului dintr-un stat nu ar trebui folosită pentru a restricționa accesul la rețetele de telesănătate. Aproximativ un sfert dintre respondenții acestui sondaj consideră totuși că statele care interzic avortul ar trebui să poată opri medicii din alte state să prescrie medicamente avortive peste granițele statale.