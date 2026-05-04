Meghan Markle și Prințul Harry sunt deciși să își creeze propria versiune de viață, departe de regulile stricte de la Palatul Buckingham. După o serie de turnee neoficiale prin lume, ducii de Sussex par să aibă un plan pe termen lung clar stabilit, care agită din nou apele în Marea Britanie.

O viziune diferită asupra vieții

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să păstrezi doar părțile bune dintr-o situație complicată și să lași deoparte obligațiile care te epuizează? Cam asta pare să își dorească ducesa de Sussex în acest moment. Sursele spun că Meghan este din ce în ce mai convinsă că ea și Harry își pot menține statutul fără sprijinul instituțional al monarhiei britanice, creând o „familie regală autonomă” direct din California.

Turneul lor recent de patru zile din Australia a fost considerat rampa de lansare perfectă.

Fosta actriță crede cu tărie că acea vizită a demonstrat capacitatea lor de a funcționa ca o alternativă modernă și independentă la monarhia tradițională. vor să se bucure de vizibilitatea și privilegiile vieții regale, făcând lucrurile strict în termenii lor.

Când curajul întâlnește criticile

Numai că planurile mărețe atrag adesea și voci mai puțin prietenoase. Într-o analiză publicată recent de Theblast se aduce în discuție faptul că unii critici îi acuză pe duci că folosesc aceste vizite cu aspect oficial (precum cele din Nigeria, Columbia și Australia) doar pentru a-și consolida brandul personal și a genera venituri.

Un apropiat citat în material a fost de-a dreptul tăios, afirmând despre ducesă că este „complet iluzionată și consumată de ego”.

Cuvinte grele, nu-i așa? Dar Meghan pare neafectată de aceste reacții. Cuplul consideră că vizita din Australia a fost un succes total și o văd ca pe un test pentru noua lor strategie publică.

Fantomele trecutului

Iar lucrurile se complică și mai mult dacă privim înapoi. Această dorință de a fi „jumătate înăuntru, jumătate afară” nu este deloc nouă. Totul ne întoarce la faimosul Summit de la Sandringham din anul 2020.

Atunci, regretata Regina Elisabeta a II-a a respins ferm această idee. Suverana a fost extrem de clară (un detaliu pe care mulți l-au uitat) și le-a transmis că nu pot continua ca membri activi ai familiei regale în timp ce urmăresc proiecte generatoare de venituri pe cont propriu. Dacă vor continua să acționeze ca niște membri ai regalității în timp ce fac afaceri independente, experții avertizează că s-ar putea redeschide dezbaterea dură despre titlurile lor de Sussex.

Sally Bedell Smith, autoarea platformei Royals Extra, a explicat destul de tăios situația actuală. „Ei forțează limitele și fac mult mai dificilă realizarea unei reconcilieri”, a punctat aceasta.

O prăpastie care pare imposibil de trecut

Relațiile de familie sunt mereu delicate, mai ales când la mijloc sunt orgolii rănite. Deși relația lui Harry cu Regele Charles dă semne de o ușoară ameliorare în ultimele luni, Prințul William păstrează o distanță rece. Moștenitorul tronului rămâne extrem de precaut și se crede că îl consideră pe fratele său mai mic „complet nedemn de încredere”.

Ailsa Anderson, fosta secretară de presă a Reginei Elisabeta a II-a, a oferit o perspectivă clară asupra șanselor de împăcare. „Ceea ce fac Harry și Meghan este nenegociabil pentru William”, a declarat Anderson. „El nu ar aproba nicio acceptare a acestui lucru.”

Front comun în fața provocărilor

Și totuși, cum gestionează cei doi soți această presiune uriașă care vine din toate direcțiile?

Chiar dacă Meghan preferă să păstreze distanța față de cercul regal britanic, ei abordează problema ca un front absolut unit. În timpul unei vizite recente în Ucraina, Harry a respins ferm eticheta de fost membru, insistând că el va face „întotdeauna parte din familia regală”.

Dincolo de speculații, ducesa îi oferă soțului ei spațiul necesar pentru a-și gestiona legăturile de sânge. „Meghan îl lasă să preia conducerea în toate chestiunile regale”, a dezvăluit o sursă apropiată. „Dar asta nu i-ar pune niciodată în dezacord, ei sunt în aceeași echipă.”