Dacă ai petrecut măcar cinci minute pe Instagram recent, sigur ai observat-o. O curea din piele cu o cataramă masivă, aurie, a devenit practic omniprezentă. Vorbim despre noua curea Maison Celine, un accesoriu care a apărut pentru prima dată pe podium în colecția Resort 2026, prezentată în iulie anul trecut, și care, odată ajuns în magazine, a generat o adevărată frenezie.

Designul care face diferența

Dar ce o face atât de specială? La prima vedere, e o curea din piele Taurillon de 13mm, cu un preț de 790 de lire. Numai ca piesa centrală este o cataramă statement, în formă de medalion, care poartă logo-ul Celine. Designul nu este întâmplător, ci aduce un omagiu fostului sediu istoric al casei de modă, Hôtel Colbert de Torcy.

Nu e prima oară când Celine lansează accesorii virale. Geanta Phantom a revenit în forță pentru 2026, iar cureaua Triomphe cu cataramă mini rămâne un element de bază în garderoba multor femei. Și totuși, acest nou model pare să aibă ceva mai multă atitudine, transformând instantaneu orice ținută banală.

Sfârșitul erei minimaliste?

După ani de zile în care stilurile subțiri și discrete au dominat, revenirea curelelor masive, cu o nostalgie clară pentru anii 2000, pare să marcheze o schimbare de direcție.

Semnalează sfârșitul unei ere.

Cum o poartă influencerii

Femeile cu stil din întreaga lume folosesc această curea pentru a ancora o varietate de look-uri. O vezi purtată peste un blazer, cu o pereche de blugi, sau pentru a structura o ținută simplă formată dintr-un tricou și denim. Iar combinațiile nu se opresc aici. Merge la fel de bine cu o fustă mini și o cămașă, iar unele fashioniste îndrăznesc chiar mai mult, suprapunând-o peste alte curele mai subțiri sau adăugând eșarfe din mătase imprimate, drapate pe corp.

Alternative pentru toate buzunarele

E drept că găsirea curelei Maison Celine în stoc poate fi o provocare (un telefon la cel mai apropiat boutique ar putea ajuta). Vestea bună este că există o mulțime de alte opțiuni care surprind aceeași estetică și au un impact similar. Iată câteva alternative, de la cele accesibile la cele de lux: