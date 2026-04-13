Pantalonii balon, o siluetă popularizată de Chloé și Alaïa, devin piesa de rezistență a sezonului, în timp ce noua colecție Celine, semnată de Michael Ryder, aduce în prim-plan ochelari de soare de 420 de lire și eșarfe din mătase. Acestea sunt doar câteva dintre piesele care definesc garderoba actuală, alături de o selecție M&S care se vinde instant.

Noua direcție Celine

Prima colecție a lui Michael Ryder pentru Celine a debutat în iulie anul trecut, însă abia la finalul lui 2025 a început să ajungă în magazine. De atunci, entuziasmul pentru noua viziune a casei de modă a crescut constant. Centura Maison Celine a devenit deja un accesoriu definitoriu pentru femeile cu stil din întreaga lume.

Iar acum, odată cu lansarea colecției de vară „Éte Celine”, lista de dorințe a iubitoarelor de modă devine și mai lungă. Eșarfele din twill de mătase, în nuanțe primare îndrăznețe, sunt gândite pentru a fi purtate la nesfârșit – legate pe cap, prinse de curea sau înnodate pe geanta favorită. V-ați gândit vreodată la versatilitatea unei simple eșarfe?

Pe radarul nostru se află și ochelarii de soare din noul sezon, care sosesc exact la timp pentru zilele însorite. Modelul „Journey” are o siluetă undeva între ramele ovale (semnătura anterioară a casei) și un design mai elegant, de tip „wraparound”, finisat cu o emblemă metalică subtilă. Și, să fim serioși, la un preț de 420 de lire, sunt deja în coșul de cumpărături al multor fashioniste.

Pantalonii balon, vedetele sezonului

Indiferent cum îi numești – harem, bubble sau balon – acești pantaloni cu o croială voluminoasă au revenit pe podiumuri în 2024, mulțumită directorului de creație Chloé, Chemena Kamali. De la bloomerșii Chloé la pantalonii harem din mătase de la Alaïa, forma a câștigat rapid popularitate.

Trendul a explodat.

Acum, oferta este mai variată ca niciodată. Până la urmă, fie că ești înaltă sau minionă, preferi stilurile ultra-voluminoase sau o croială mai strânsă pe gleznă, din in lejer sau materiale tehnice, există un model pentru fiecare. Iată câteva opțiuni de pe piață:

Topshop Oversized Cuff Balloon Trouser in Red: 50 £ la Asos

H&M Balloon Drawstring Trousers: 37,99 £ la H&M

Anthropologie Daily Practice Balloon Trousers: 88 £ la Anthropologie

Alaïa Gathered Balloon Pants: 1.050 £ la Mytheresa

Autograph Pure Silk Balloon Trousers: 110 £ la M&S

Chloé Floral-Print Silk Pants: 1.675 £ la Net-a-porter

Selecția M&S care se vinde instant

Numai că M&S continuă să impresioneze cu linia sa de îmbrăcăminte pentru femei, plină de piese moderne, esențiale pentru a construi o garderobă de durată. De la piese de croitorie pentru zi cu zi la rochii de primăvară și încălțăminte în tendințe, oferta este completă. Singurul dezavantaj, e drept, este că totul se epuizează incredibil de repede.

Selecția noastră include:

Jachetă M&S Stormwear™ Lightweight Funnel Neck: 40 £

Geantă de umăr M&S Straw Hardware Detail: 50 £

Rochie M&S Pure Cotton Drop Waist Midi Waisted: 40 £

Top bandeau Autograph Linen Rich Fitted: 60 £

Pantofi M&S Kitten Heel Pointed Court: 36 £

Set vestă și pantaloni din in M&S: 66 £

Expoziția-eveniment: garderoba Reginei Elisabeta a II-a

Pentru a celebra ce ar fi fost cea de-a 100-a aniversare a Reginei Elisabeta a II-a, The King’s Gallery de la Palatul Buckingham se pregătește să dezvăluie cea mai mare expoziție dedicată vreodată garderobei regretatului monarh. Evenimentul, intitulat „Queen Elizabeth II: Her Life In Style”, reunește aproximativ 200 de piese vestimentare.

Aproape jumătate dintre acestea sunt expuse publicului pentru prima dată, spunând povestea vieții reginei prin intermediul hainelor. Expoziția acoperă totul, de la primii ani ca tânără prințesă până la deceniile petrecute pe tron, incluzând atât ținute de zi cu zi, cât și rochii de gală spectaculoase. Biletele pot fi rezervate de pe site-ul Royal Collection Trust.