În a treia zi a vizitei de stat pline de evenimente din Statele Unite, Regina Camilla și Regele Charles au ajuns la New York pentru a depune o coroană de flori la National September 11 Memorial. Aici, dincolo de eticheta rigidă a monarhiei britanice și de prezența forțelor de ordine, a avut loc un moment profund emoționant care a schimbat complet atmosfera oficială.

O întâlnire dincolo de regulile stricte

Te-ai gândit vreodată cât de greu trebuie să fie să îți menții o postură oficială, rece, când în fața ta se află o durere atât de mare? Ei bine, suverana a ales umanitatea în locul regulilor. În timp ce vorbea cu familiile victimelor și cu primii respondenți la atacul terorist, Camilla a întâlnit-o pe Anthoula Katsimatides. Aceasta este membră în consiliul de administrație al memorialului și muzeului, iar povestea ei este una sfâșietoare.

Femeia i-a vorbit reginei despre fratele ei, John. Acesta lucra pentru Cantor Fitzgerald și avea doar 31 de ani când și-a pierdut viața la etajul 104 al The World Trade Centre. Anthoula i-a arătat Camillei o fotografie cu el, apoi i-a șoptit ceva la ureche, o rugăminte pe care a fost nevoită să o repete.

Momentul în care protocolul regal a dispărut

A urmat un gest care a lăsat audiența fără cuvinte. Cele două femei s-au îmbrățișat cu multă căldură. Într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, Anthoula a explicat exact cum s-a derulat scurta lor interacțiune.

„Am întrebat-o dacă o pot îmbrățișa. Nu a auzit la început, așa că am repetat, iar ea a zâmbit și a spus «fireste ». Sunt din Queens și sunt grecoaică și noi ne îmbrățișăm”, a declarat femeia cu emoție în glas.

E drept că membrii familiei regale evită de obicei contactul fizic cu publicul. Dar lucrurile se mai schimbă. Prințul și Prințesa de Wales, la fel ca ducii de Sussex, au început să mai relaxeze aceste norme stricte (impuse odinioară cu mare rigoare de regretata Regină Elisabeta). Iar acest gest de alinare oferit unei femei greu încercate arată o latură mult mai vulnerabilă a monarhiei.

Durerea unei pierderi și alinarea neașteptată

Discuția dintre cele două a mers mult mai departe de politețurile obișnuite de la astfel de evenimente. Anthoula și-a amintit cu drag de fratele ei, descriindu-l în cuvinte care îți aduc instantaneu lacrimi în ochi.

„John era un familist atât de bun, un om minunat. Avea 31 de ani, era singur și își trăia cea mai bună viață. Își iubea absolut familia și era destul de religios. Spun adesea că se ruga când a murit”, a povestit ea.

Până la urmă, să pierzi pe cineva drag într-un mod atât de brutal te marchează pentru totdeauna. Femeia a ținut să sublinieze și greutatea pe care o poartă această vizită regală la memorial.

„Este o adevărată onoare pentru ei să vină în vizită pentru a-și prezenta omagiile… Una dintre marile noastre preocupări este că o generație crește neștiind despre 9/11 și ce s-a întâmplat. Să aduci un Rege aici pentru a aminti de a 25-a aniversare este atât de important.”

O conversație sinceră ca între prietene

Numai că partea cu adevărat specială a fost empatia sinceră arătată de suverană. Când a văzut poza tânărului, reacția ei a fost una extrem de naturală și plină de blândețe.

„Când i-am arătat Reginei fotografia mea cu John, a zâmbit și l-a numit arătos. Ceea ce a fost drăguț. Și mi-a spus că i s-a părut că acest memorial este destul de pașnic, i-au plăcut sunetele apei curgătoare și bolta de copaci. Și a spus: «Îți aduce pace?» Și știți, chiar aduce. Este pur și simplu frumos că îi pasă suficient încât să aibă o conversație. Nu a fost doar un «bună, sunteți bineveniți». A ascultat cu adevărat. A părut foarte caldă și frumoasă. Are ochi frumoși. Este o doamnă, o doamnă minunată”, a adăugat Anthoula.

Cuvintele ei spun totul.

Și în timp ce cuplul regal a privit în liniște piscina memorialului, oficialii prezenți au subliniat din nou nevoia urgentă de a educa oamenii despre această atrocitate teribilă, mai ales acum, odată cu apropierea celei de-a 25-a aniversări a atacului.