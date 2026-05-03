Goldie Hawn, ajunsă la vârsta de 80 de ani, trăiește o poveste de dragoste alături de Kurt Russell de exact 43 de ani. Cei doi formează un cuplu încă din Ziua Îndrăgostiților din 1983, demonstrând că o relație fericită poate exista și fără acte oficiale.

Secretul din spatele unei alegeri neasteptate

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele cupluri să pară la fel de îndrăgostite ca în prima zi, chiar și după decenii petrecute împreună? Actrița este adesea întrebată despre relația ei, care pare lipsită de efort, și mai ales despre motivul pentru care a ales să nu ajungă la altar. Numai că lucrurile stau puțin diferit față de cum te-ai aștepta. Într-un material amplu publicat recent de Hellomagazine, viața și alegerile cuplului sunt analizate dintr-o perspectivă extrem de sinceră.

În memoriile ei din 2005, intitulate „A Lotus Grows in the Mud”, Goldie a explicat că lipsa unui act oficial îi face de fapt să muncească mai mult pentru relația lor. Când este chestionată despre căsătorie, răspunsul ei vine natural. „Râd și spun, «Am fost acolo, am făcut asta».”

Recomandari S-a aflat adevarul despre decizia Regelui Charles. Cifrele care schimba totul

Iar actrița nu se oprește aici cu explicațiile. „Și dacă asta sună ca o scuză pentru a nu munci la relație, nu este. Dacă e ceva, ne face să muncim mai mult. Încerc să-mi amintesc în fiecare dimineață de ce sunt îndrăgostită.”

Familia unita si puterea alchimiei in doi

Dincolo de cifre, iubirea lor a creat o familie extinsă superbă. Au construit o viață fericită departe de lumina reflectoarelor. Împreună îl au pe fiul Wyatt, în vârstă de 38 de ani. Kurt mai are un fiu, Boston, de 46 de ani, din relația cu fosta soție, Season Hubley. La rândul ei, Goldie îi are pe Oliver (49 de ani) și Kate (46 de ani) împreună cu fostul soț, Bill Hudson.

E drept că nu e mereu ușor să aduci laolaltă atâtea destine, dar Oliver și Kate îl numesc cu afecțiune „Pa” pe Kurt.

Recomandari S-a aflat secretul pentru o cina perfecta. 3 retete geniale care te salveaza cand nu ai timp

În aceeași carte de memorii, Goldie a scris niște cuvinte absolut superbe despre partenerul ei. „Kurt Russell ne-a fost trimis de Dumnezeu. Iată un bărbat matur care era capabil să iubească pe deplin, din toată inima lui. A desenat un cerc în jurul nostru în nisip, iar alchimia sa puternică ne-a protejat de atunci.”

Cifrele și anii vorbesc de la sine.

Libertatea care tine doi oameni impreuna

Să fim serioși, presiunea socială de a semna un act este uriașă pentru orice femeie. Dar Goldie a preferat să rămână fidelă propriilor principii despre spațiu și alegere personală. În timpul unui interviu acordat pentru The Dan Buettner Podcast, actrița premiată cu Oscar a vorbit din nou despre decizia de a nu se recăsători.

Recomandari Ce înseamnă să te îndrăgostești. Biologia iubirii și detalii uluitoare

„Am o relație cu păsările. Eu sunt o pasăre. Și lași ușa coliviei deschisă, s-ar putea să nu zbor niciodată afară. Dar dacă închizi acea ușă, pentru libertatea și independența mea, probabil că mi-aș smulge toate penele.”

Banii independenta si o decizie asumata

Încă din 2015, când a apărut la emisiunea Loose Women, Goldie a fost întrebată direct de ce nu s-a căsătorit cu Kurt (care acum are 74 de ani) după atâția ani petrecuți sub același acoperiș. Răspunsul ei a fost o adevărată lecție de auto-cunoaștere.

„Aș fi fost de mult divorțată dacă aș fi fost căsătorită. Căsătoria este un lucru psihologic interesant. Dacă ai nevoie să te simți legat de cineva, atunci este important să fii căsătorit.”

Și a continuat cu o explicație pe care multe femei moderne o vor înțelege perfect (și pe bune, chiar are logică). „Dacă ai independență, dacă ai suficienți bani și un sentiment de independență și îți place independența ta, există ceva psihologic în a nu fi căsătorit pentru că îți dă libertatea de a lua decizii într-un sens sau altul.”

„În ceea ce mă privește, eu am ales să rămân. Kurt a ales să rămână, iar nouă ne place alegerea.”

De fapt, cei doi actori s-au cunoscut prima dată pe un platou de filmare tocmai în 1966, dar abia când s-au reconectat 15 ani mai târziu au decis să formeze o familie și să îl aducă pe lume pe fiul lor, Wyatt.