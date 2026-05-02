Te-ai gandit vreodata de cate ori ai oftat obosita in fata frigiderului deschis? Dupa o zi plina la birou si o suta de task-uri rezolvate, ideea de a gati o masa sanatoasa pare de multe ori un munte imposibil de urcat. Numai ca renuntarea la acest obicei ne costa scump sanatatea.

Adevarul despre presiunea de a manca perfect

Industria de wellness ne vinde adesea iluzia ca sanatatea inseamna doar suplimente scumpe, gadgeturi si ingrediente exotice. Ella Mills, creatoarea universului Deliciously Ella, a pus degetul pe rana intr-un mod cat se poate de sincer. „Deși nu am nicio problemă sau dorință de a judeca preocupările individuale ale nimănui, nu pot să nu mă îngrijorez că starea de bine a devenit sinonimă cu tendințe nesfârșite și costisitoare cu care pare imposibil să ții pasul”, marturiseste ea. Sa fim serioase, morcovii si lintea chiar nu au acelasi farmec de marketing ca biohacking-ul.

Dar realitatea din farfuriile noastre e putin mai dura. In mediul actual, in jur de 55-60% din caloriile consumate in Marea Britanie provin din alimente ultra-procesate, iar doar 1 din 4 persoane reuseste sa manance cele cinci portii zilnice de fructe si legume. Si problema nu e doar in statistici indepartate. Cand ajungi acasa in Bucuresti sau in Cluj dupa o ora pierduta in trafic, tentatia de a comanda rapid un meniu fast-food pe telefon este uriasa, pentru ca pur si simplu nu mai ai energie pentru retete complicate la aragaz.

Cifrele confirma aceasta tendinta.

Asa cum explica Ella intr-un interviu publicat recent de Independent, lipsa timpului ne saboteaza intentiile bune. Nu mai putin de 78% din comunitatea ei spune ca timpul limitat este cea mai mare bariera in calea unei alimentatii corecte. Un raport recent arata ca 73% dintre bucatarii amatori prefera acum liste mai scurte de ingrediente pentru a economisi timp si bani, in timp ce 42% gatesc mai mult fix pentru a evita mancarea ultra-procesata. Dupa o zi lunga, intrebarea obisnuita „ce avem la cină?” poate declansa o adevarata anxietate.

Solutii rapide pentru zile aglomerate

Iar cand a lansat podcastul The Wellness Scoop, reactia publicului a fost una de usurare totala. Oamenii i-au scris imediat: „Mulțumesc că ai luat presiunea de pe noi!”. Noua ei carte, Quick Wins, vine sa demonteze fix acest mit al perfectiunii culinare, folosind ingrediente banale pe care le gasim peste tot. Printre legumele preferate ale britanicilor (conform unui sondaj YouGov) se numara fix lucrurile simple: cartofi, rosii, morcovi, ceapa, ciuperci, castraveti, mazare, ardei, salata, broccoli, usturoi, conopida, porumb dulce, varza si fasole verde.

Hai sa vedem trei retete din cartea ei pe care le poti face extrem de rapid, fara sa umpli chiuveta de vase murdare.

Risotto cremos cu orzo, ciuperci si fasole alba

Ai nevoie de o singura tigaie pentru aceasta minunatie gata in sub 30 de minute. Iti trebuie cateva linguri de ulei de masline, 1 ceapa mica tocata fin, 250g ciuperci mixte (cum ar fi chestnut si shiitake) feliate, 3 catei de usturoi zdrobiti, 100g orzo, 1 lingurita cimbru uscat, 1 conserva de 400g fasole alba (scursa si clatita), 300ml supa fierbinte de legume, 100ml lapte de ovaz sau migdale neindulcit, 2 lingurite pasta alba miso, 1 mana mare de baby spanac (cam 50g), coaja rasa si sucul de la 1 lamaie, sare si piper. Reteta e gandita pentru doua portii.

Incalzesti 1-2 linguri de ulei intr-o tigaie mare la foc mediu. Adaugi ceapa cu un praf generos de sare si o gatesti 5 minute. Pui ciupercile si le lasi inca 8-10 minute pana devin aurii, adaugand usturoiul in ultimul minut. Incorporezi pastele orzo si cimbrul, lasandu-le sa se prajeasca un minut, apoi pui fasolea si supa. Lasi sa fiarba 7-10 minute fara capac. La final, adaugi laptele, pasta miso, spanacul, sucul si coaja de lamaie, lasand pe foc inca 3-5 minute pana cand spanacul se inmoaie si totul capata o textura cremoasa.

Ragu de vinete trase cu miso si linte

Asta e o reteta excelenta pentru weekend, din care scoti 4 portii satioase. Ingredientele sunt: 4 vinete, ulei de masline, 3 catei de usturoi zdrobiti, 1 lingurita chimen macinat, 2 cepe tocate fin, 1 conserva 400g linte beluga sau verde, 1 lingura piure de rosii, 1 lingura unt de migdale, 500g passata, sucul de la o jumatate de lamaie, 2 lingurite pasta miso alba, 2 lingurite sirop de artar, sare, piper si pastele tale preferate.

Incalzesti cuptorul la 200C cu ventilatie. Intepi vinetele cu un cutit sa nu explodeze si le coci 40-45 de minute intr-o tava adanca. Intre timp, incalzesti 2 linguri de ulei intr-o tigaie la foc mediu-mic. Calesti usturoiul si chimenul 2-3 minute, adaugi ceapa cu sare si o lasi 10-15 minute. Incorporezi lintea, piureul de rosii, untul de migdale, passata, sucul de lamaie, miso si siropul de artar. Umpli pe jumatate borcanul gol de passata cu apa si o adaugi si pe ea. Fiarbe totul 10-15 minute, apoi dai focul la minim. Cand vinetele s-au racit putin, le tai in jumatate si scoti pulpa moale cu o furculita, amestecand-o in sos.

Paste cremoase cu fistic si broccoli

Daca ai copii mofturosi, sosul asta verde e salvarea ta (o problema pe care o cunoastem prea bine). Ella povesteste cum a integrat verdeata cand unul dintre copiii ei era ferm in faza in care spunea „urăsc broccoli”. Pentru doua portii iti trebuie: paste (cam 75g de persoana), 1 cap mic de broccoli (300g) desfacut in buchetele mici, 50g fistic decorticat, o mana mare de busuioc (25g), 1 catel de usturoi, 1 ardei iute rosu, coaja rasa si sucul de la o jumatate de lamaie, 4 linguri ulei de masline si sare.

Fierbi pastele conform instructiunilor, iar in ultimele 3 minute adaugi buchetelele de broccoli in aceeasi oala. Scoti cam jumatate din broccoli cu o spumiera si il pui in robotul de bucatarie, impreuna cu fisticul, busuiocul, usturoiul, ardeiul iute, sucul de lamaie, uleiul si sarea. Mixezi pana obtii un pesto cu o textura mai grunjoasa, adaugand putina apa de la paste daca e nevoie. Scurgi restul pastelor si amesteci totul in oala. Cartea din care fac parte aceste retete se numeste Quick Wins: Healthy Cooking for Busy Lives de Ella Mills, publicata de editura Yellow Kite la pretul de 25 de lire sterline.