Te-ai gândit vreodată că un simplu recipient pentru prânz ar putea deveni un pericol real pentru sănătatea ta sau a familiei tale? De multe ori, în graba dimineții, ne bazăm pe acele termosuri de încredere pentru a lua la pachet supa caldă pentru birou sau ceaiul pentru cel mic la școală. Ei bine, o alertă recentă ne dă fiori reci și ne face să privim cu alți ochi aceste obiecte banale. Aproximativ 8 milioane de recipiente marca Thermos sunt retrase urgent de pe rafturi, după ce zeci de persoane au raportat răni grave.

Cum s-a ajuns la aceasta situatie alarmanta

Să fim serioși, cu toatele am uitat măcar o dată o supă cremă sau o cafea în termos pentru mai mult timp în mașină sau pe birou. Numai că acest obicei aparent inofensiv s-a dovedit a fi extrem de periculos în cazul anumitor modele de la faimosul brand. Autoritățile americane au explicat cu lux de amănunte mecanismul care duce la aceste accidente nefericite. Dacă alimentele sau băuturile sunt lăsate în interior prea mult timp, se poate acumula o presiune uriașă. Când sticla este în sfârșit deschisă, dopul poate fi aruncat brusc și cu o forță greu de imaginat. Astfel, un obiect de zi cu zi se transformă într-un pericol grav de impact și tăiere.

Cifrele prezentate în raport vorbesc de la sine.

Până în acest moment, compania a primit 27 de rapoarte referitoare la dopuri care au sărit brusc la deschidere, lovindu-i direct pe utilizatori. Aceste incidente au provocat răni și tăieturi, unele fiind suficient de serioase încât să necesite tratament medical de urgență. Iar partea cea mai tristă abia acum urmează. În cele mai severe cazuri, trei persoane au suferit o „pierdere permanentă a vederii după ce au fost lovite în ochi”, a precizat CPSC (Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA).

Modelele vizate si ce trebuie sa verifici

Retragerea masivă anunțată joi afectează un număr colosal de produse. Vorbim despre aproximativ 5,8 milioane de recipiente Stainless King Food Jars și 2,3 milioane de sticle Sportsman Food & Beverage Bottles. Așa cum semnalează Independent într-un reportaj publicat recent, problema principală se află chiar la nivelul capacului, o componentă care ar fi trebuit să ne protejeze de scurgeri, nu să ne pună în pericol.

Și chiar dacă vorbim despre o alertă pornită peste ocean, trebuie să fii foarte atentă, pentru că impactul este global. Multe dintre noi comandăm frecvent de pe Amazon pentru a ne asigura că recipientele copiilor noștri sunt de cea mai bună calitate, fabricate din inox rezistent. Aceste modele celebre ajung rapid, prin curier, direct în bucătăriile din România, iar mămicile le folosesc zilnic. Produsele vizate au fost vândute ani de zile, mai exact între martie 2008 și iulie 2024, la prețul de aproximativ 30 de dolari. Le puteai găsi atât la marii retaileri fizici precum Target și Walmart, cât și online pe Amazon sau direct pe site-ul oficial Thermos.

Dar hai să vedem exact ce trebuie să cauți pe fundul recipientului tău, unde sunt trecute seriile.

Stainless King Food Jars de 16 uncii (model SK3000) fabricate înainte de iulie 2023

Stainless King Food Jars de 24 uncii (model SK3020) fabricate înainte de iulie 2023

Toate sticlele Sportsman Food & Beverage Bottles de 40 uncii (model SK3010), indiferent de anul fabricației

Ce pasi trebuie sa urmezi daca ai produsul acasa

Nu-i așa că te trec fiorii când te gândești ce s-ar fi putut întâmpla la o simplă pauză de masă? Dacă verifici codul și descoperi că ai exact unul dintre modelele de mai sus, sfatul autorităților este clar și nu lasă loc de interpretări. Oprește imediat utilizarea recipientelor Thermos rechemate.

Iar vestea bună e că producătorul își asumă responsabilitatea și oferă o soluție gratuită pentru toți clienții afectați. În funcție de produsul specific pe care îl deții, Thermos va furniza fie un dop de schimb special conceput pentru eliberarea presiunii, fie o sticlă cu totul nouă.

Procedura este destul de simplă. Pentru modelele SK3000 și SK3020 Food Jars, clienții trebuie să arunce dopul vechi la gunoi și să trimită companiei o fotografie clară care să demonstreze că acesta a fost aruncat definitiv. Pe de altă parte, regulile stau puțin diferit pentru sticlele SK3010. În acest caz, consumatorii trebuie să returneze întregul produs, folosind o etichetă de expediere preplătită furnizată direct de companie.

Până la urmă, siguranța ta și a familiei tale nu este ceva cu care să te joci, mai ales când vine vorba de obiecte pe care le manevrezi cu atâta încredere în fiecare dimineață. Verifică-ți dulapurile din bucătărie chiar astăzi și asigură-te că termosul tău preferat nu se află pe lista neagră.