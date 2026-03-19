Milioane de oameni care suferă de afecțiuni pulmonare se confruntă cu riscuri majore de sănătate în această perioadă. O iarnă neobișnuit de umedă, combinată cu „spectrul” facturilor tot mai mari la energie, a creat un cocktail periculos în locuințe, avertizează organizația de caritate Asthma + Lung UK. Expunerea la umezeală și mucegai poate declanșa atacuri de astm fatale și poate duce la infecții toracice grave sau spitalizări.

O iarnă record și case reci

V-ați gândit vreodată cât de periculos poate fi un perete umed? Ei bine, pentru mulți, este o problemă de viață și de moarte. Avertismentul vine după ce Met Office a confirmat că Marea Britanie a avut parte de una dintre cele mai ploioase ierni din istorie, Anglia înregistrând chiar a opta cea mai umedă iarnă de la începutul măsurătorilor. Aceste condiții au transformat multe case în medii ideale pentru dezvoltarea mucegaiului.

Și asta nu e tot. Un sondaj realizat de organizație, chiar înainte de recentele creșteri ale prețului petrolului, a dezvăluit o realitate sumbră. Aproape o cincime dintre persoanele cu afecțiuni pulmonare se chinuiau deja să își încălzească locuințele în mod corespunzător. Mai exact, 17% dintre respondenți au recunoscut această dificultate.

Cifrele sunt, pe bune, alarmante.

Mucegaiul, un declanșator fatal

Cel mai recent sondaj anual al organizației, la care au participat 9.387 de pacienți, a confirmat că mucegaiul și ciupercile acționează ca un factor declanșator pentru o treime dintre cei afectați. Asta înseamnă agravarea simptomelor pentru afecțiuni precum astmul sau BPOC (boala pulmonară obstructivă cronică), provocând dificultăți de respirație și crize care pot fi fatale.

Dr. Andy Whittamore, medic de familie și director clinic la Asthma + Lung UK, explică gravitatea situației. „Chiar înainte ca evenimentele din Orientul Mijlociu să ridice spectrul unor facturi mai mari la energie, eram deja îngrijorați de vremea umedă care crește umiditatea și mucegaiul și afectează sănătatea oamenilor”, a declarat acesta.

Iar impactul direct este devastator. „Pentru cele șapte milioane de persoane din Marea Britanie care trăiesc cu astm și cele trei milioane de persoane care trăiesc cu BPOC, expunerea la un declanșator precum mucegaiul poate provoca un atac de astm potențial fatal sau o exacerbare a BPOC care necesită spitalizare”, adaugă Dr. Whittamore.

Riscuri și pentru persoanele sănătoase

Numai că problema nu se oprește la cei deja diagnosticați. Expunerea pe termen lung la un mediu toxic poate îmbolnăvi și oameni perfect sănătoși, în special copiii. E drept că mulți ignoră acest aspect.

„Studiile au arătat, si, că expunerea pe termen lung la mucegai poate duce la dezvoltarea astmului la persoane anterior sănătoase, în special la copii, precum și la alte afecțiuni pulmonare, cum ar fi aspergiloza, o afecțiune cauzată de inhalarea mucegaiului aspergillus”, subliniază medicul.

un mediu umed și plin de mucegai este o invitație deschisă la probleme medicale. „Un mediu umed și mucegăit poate expune, si, oamenii la un risc mai mare de infecții toracice, răceli, gripă și rinită”, a concluzionat Dr. Whittamore.

Ce soluții există?

Pentru a combate umezeala și mucegaiul, Asthma + Lung UK oferă câteva sfaturi practice. Se recomandă deschiderea ferestrelor și a ușilor pentru a permite aerului să circule, evitarea uscării hainelor în interior și menținerea unei temperaturi constante în casă de cel puțin 18°C.

Dincolo de aceste măsuri individuale, organizația solicită guvernului să implementeze rapid planul „Warm Homes” în valoare de 15 miliarde de lire sterline. Publicat în ianuarie, acest plan stabilește măsuri pentru reducerea facturilor la energie și modernizarea locuințelor, o necesitate urgentă pentru milioane de oameni.