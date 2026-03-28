Tocmai ti-ai cumparat un tricou nou si abia astepti sa-l porti? Poate ar trebui sa te mai gandesti. Expertii avertizeaza ca hainele noi pot fi pline de chimicale periculoase, bacterii si chiar paraziti microscopici. „Recomand tuturor să-și spele hainele după ce le cumpără”, a declarat vineri dermatologul Dr. Shilpi Khetarpal de la Cleveland Clinic.

Chimicale cancerigene ascunse in tesaturi

O parte din pericol vine de la culorile vii ale hainelor. Articolele vestimentare noi sau de culoare inchisa pot contine un exces de vopsea care nu s-a fixat complet in tesatura. Majoritatea hainelor din categoria „fast fashion” folosesc vopsele sintetice, fabricate din petrol, unele dintre acestea fiind in proces de eliminare din industria alimentara din SUA din cauza efectelor negative asupra comportamentului copiilor.

Vopselele azoice reprezinta cea mai mare categorie de coloranti sintetici, folositi pe scara larga pentru tesaturile din poliester. Numai ca acestea prezinta un risc cancerigen atunci cand sunt fabricate cu benzidina. „Expunerea la vopsele pe bază de benzidină este un motiv de îngrijorare pentru consumatori, lucrători și copii, deoarece vopselele cu benzidină pot fi transformate în organism într-o substanță chimică despre care se știe că provoacă cancer”, potrivit Agentiei pentru Protectia Mediului din SUA (EPA). „Aceste vopsele au, si, potențialul de a se separa de textile, cum ar fi îmbrăcămintea, care se află în contact prelungit cu pielea umană, crescând riscurile de expunere”, se mai arata in comunicat.

Si o alta componenta a vopselelor azoice, numita p-fenilendiamina, poate fi daunatoare. „Expunerea acută (pe termen scurt) la niveluri ridicate de p-fenilendiamină poate provoca dermatită severă, iritații oculare și lăcrimare, astm, gastrită, insuficiență renală, vertij, tremurături, convulsii și comă la om”, avertizeaza agentia.

Uneori, producatorii adauga si formaldehida cancerigena (folosita pentru a preveni sifonarea si mucegaiul) sau alti conservanti in hainele noi, noteaza Khetarpal. Aceasta poate provoca iritatii ale pielii. pe langa asta, substantele chimice „vesnice” utilizate in cernelurile de imprimare si in materialele impermeabile sunt si ele legate de un risc crescut de cancer.

Metale grele chiar si in hainele pentru copii

Metalele grele sunt, si, utilizate in procesele textile, cum ar fi vopsirea si imprimarea. Cercetatorii spun ca in haine se pot gasi arsenic, cadmiu si crom, unele dintre cele mai toxice pentru om. Toate trei pot provoca diverse forme de cancer.

Un studiu recent al Societatii Americane de Chimie a descoperit ca articolele de imbracaminte viu colorate pentru copii contin plumb toxic care depaseste standardele federale de reglementare. „Expunerea la plumb este considerată dăunătoare la orice nivel, putând cauza probleme de comportament, leziuni ale creierului și ale sistemului nervos central, precum și alte efecte negative asupra sănătății”, a scris Societatea intr-un comunicat.

Bacterii, virusuri si alti „invadatori”

V-ati gandit vreodata ce ramane pe un articol vestimentar probat de zeci de persoane in magazin? E neplacut, dar bacteriile sunt prezente pe hainele de pe umerase. „De fapt, s-au făcut câteva studii care au analizat bacteriile și virusurile care persistă pe haine după ce au fost probate – s-au găsit frecvent bacterii fecale și virusuri nazale”, a declarat pentru Southern Living Dr. Jami L. Miller, profesor asociat de dermatologie la Vanderbilt Health.

Coronavirusul poate supravietui pe tesaturi pana la trei zile, un studiu din Marea Britanie constatand ca poliesterul prezinta cel mai mare risc de transmitere. Virusul gripal poate ramane pe haine pana la 12 ore. „Odată transferat pe mâini, durata de viață a virusului scade important și este infecțios doar pentru aproximativ cinci minute”, a spus Dr. Stanley Martin, medic specialist in boli infectioase la Geisinger. „Dar, dacă te gândești de câte ori te scarpini la nas, îți freci ochii sau dai mâna cu cineva, chiar și acest interval este suficient pentru a răspândi virusul.”

Cele mai comune bacterii de pe hainele noi sunt Staphylococcus si E. coli, a declarat microbiologul canadian Jason Tetro pentru Reader’s Digest.

Pe bune, lista nu se opreste aici.

Pericolul parazitilor din cabina de proba

Dincolo de bacterii, trebuie sa fim atenti si la paraziti. Pe haine pot exista acarieni de praf, paduchi si chiar scabie, care se hraneste cu sange. Pana la urma, nu stii cine a probat bluza aceea inaintea ta.

Confirmarea vine de la un specialist. „Am văzut cazuri de păduchi care au fost posibil transmiși de la probarea hainelor în magazin”, a declarat pentru The Wall Street Journal Dr. Donald Belsito, profesor de dermatologie la Centrul Medical al Universitatii Columbia.