Un grup de consumatori a dat în judecată lanțul de supermarketuri Trader Joe’s, cerând daune de 5 milioane de dolari. Motivul? Cafeaua lor instant Cold Brew, vândută ca fiind decofeinizată, ar conține, de fapt, o cantitate semnificativă de cofeină, comparabilă cu cea a unei cafele normale.

Acuzații grave la adresa unui produs popular

Procesul, intentat la un tribunal federal din California, vizează în mod specific produsul Instant Cold Brew Coffee. La prima vedere, un produs ca oricare altul, destinat celor care vor gustul cafelei fără efectele cofeinei. Numai ca, potrivit documentelor depuse în instanță, analizele de laborator ar fi arătat o realitate complet diferită. Reclamanții susțin că produsul conține niveluri ridicate de cofeină, în ciuda etichetei care promite contrariul.

Mai exact, se vorbește despre cantități care ar putea fi periculoase pentru persoanele sensibile la cofeină. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta pentru cineva care, din motive medicale, trebuie să evite strict stimulentul?

„Clienții au fost înșelați”

Avocații reclamanților susțin că etichetarea este nu doar înșelătoare, ci și iresponsabilă. „Clienții noștri au avut încredere în eticheta Trader Joe’s. Ei au cumpărat un produs crezând că este sigur pentru ei, dar în realitate au fost expuși la niveluri ridicate de cofeină, cu potențiale riscuri pentru sănătate,” se arată în plângerea oficială. Procesul este unul de tip „class-action”, ceea ce înseamnă că reprezintă un grup mare de consumatori care se consideră păgubiți.

Până la urmă, e o chestiune de încredere. Oamenii cumpără produse decofeinizate pentru că au încredere în ceea ce scrie pe ambalaj, fie că sunt însărcinate, suferă de anxietate sau au afecțiuni cardiace.

Ce înseamnă, de fapt, „decofeinizat”?

Legislația este destul de clară în această privință. Potrivit normelor Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), pentru ca un produs să poată fi etichetat drept „decofeinizat”, trebuie să i se fi eliminat cel puțin 97% din cofeina inițială. Acest lucru lasă o marjă pentru o cantitate foarte mică, reziduală, de cofeină, dar nicidecum pentru nivelurile pretinse în acest proces.

Cifrele nu mint.

Iar dacă testele de laborator vor confirma acuzațiile, Trader Joe’s ar putea fi găsit vinovat de publicitate mincinoasă și practici comerciale neloiale, ceea ce ar justifica daunele substanțiale cerute.

Tăcere la Trader Joe’s

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții Trader Joe’s au refuzat să comenteze pe marginea litigiului aflat în desfășurare. E drept că aceasta este o practică standard pentru companiile mari în astfel de situații (o strategie de a nu oferi muniție părții adverse), dar lasă consumatorii fără un răspuns clar.

Acum, mingea este în terenul justiției, care va trebui să stabilească dacă eticheta a reprezentat o formă de publicitate mincinoasă și dacă se impun daunele de 5 milioane de dolari solicitate de clienți.